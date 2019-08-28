У політиці, як і в літературі, музиці, науці, теж нерідко практикується плагіат. В м’якшій чи просто безсоромній формі – це вже залежить від того, хто вирішує скористатися надбанням чийогось розуму.

Отож коли Наталія Королевська під час виборчої кампанії 2012 р. починала свій агітаційний ролик задумливим “У мене є мрія”, можливо, її прихильники були розчулені цим високим душевним поривом і не здогадувалися, що ця фраза, скажімо так, запозичена із знаменитої промови американського проповідника і громадського діяча, лауреата Нобелівської премії миру Мартіна Лютера Кінга. Він виголосив її саме цього дня, 28 серпня 1963 р. зі сходів Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні.

Про характер цієї промови можна здогадатися, виходячи з поглядів, що їх сповідував Кінг. Він був провідником боротьби за громадянські права темношкірих мешканців США, причому боротьби ненасильницькими методами, шляхом актів громадянської непокори – тактики, яку сповідував свого часу близький йому за ідеями Махатма Ганді.

Не забуваючи про темношкірі банди і про те, який внесок вони зробили в наступні десятиліття в рівень злочинності в США (видовище Гарлему, через який довелося проїжджати в 1990 р., було справді гнітючим), варто все ж визнати, що ставлення до афроамериканців, особливо на півдні США, було, м’яко кажучи, жорстким. Їх часто не вважали не те що за рівноправних громадян – взагалі за людей, а палаючі хрести і зловісні білі гостроверхі капюшони членів організації Ку-клукс-клан слугували доволі дієвим засобом, щоб вказати “niggers” на їхнє місце.

Цьому й намагався протистояти М-Л Кінг. А його промова, що вважається одним із шедеврів ораторського мистецтва, була побудована на біблійних мотивах і посиланнях на американську історію, Декларацію незалежності та Конституцію США. “Я мрію, що одного дня ця нація випрямиться і житиме згідно з істинним смислом її принципу: “Ми вважаємо самоочевидним, що всі люди створені рівними”… Сам Кінг своєї мрії не досяг і був застрелений у квітні 1968 снайпером, стоячи на балконі готелю у місті Мемфісі. Навряд чи вона здійснилася і нині в тому обсязі й розумінні, які він в неї вкладав.

Все ж, може, не варто шукати у використанні цієї фрази ознак безсоромного запозичення? Вона, ота мрія, є в кожної людини. Кожен з нас – чи сам собі, чи комусь у хвилину світлої відвертості – може сказати: “У мене є мрія”. Щоправда, далеко не у всіх вони високі й світлі. Хотів навіть винести цю фразу в заголовок, але, згадавши легкий закид на адресу Н.Королевської, вирішив від цієї ідеї відмовитися…

Ігор Дуда