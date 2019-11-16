Світ

Заява США: звучить обнадійливо

“Сполучені Штати сприятимуть забезпеченню миру в Україні і вважають обгрунтованим надання Києву воєнної допомоги – заявив держсекретар США Майкл Помпео, виступаючи в Берліні, й додав – ми пишаємося цим і вважаємо, що це має сенс для свободи, Європи,світу включно з суверенітетом України”. “Сприятимуть” і “вважають обгрунтованим надання допомоги” звучить більш обнадійливо і трохи ближче до конкретики, ніж уже відоме висловлювання “глибокої стурбованості” і не менш “глибокого занепокоєння”. Втім, реакція в самій Україні, як можна судити з соцмереж, неоднорідна. Як, зрештою, майже все в нас. Від “Поки не почнемо розвивати власну зброю, ніякого миру не буде! Світ слабкий і не хоче встрявати у війни з сильними, тому сильні країни завжди захоплюватимуть слабші” – і до “Ядерна зброя для України??? Ха-ха-ха! А полігон для її випробувань де візьмете? І хто вам, взагалі, дозволить її “розвивати”? Згадайте, які проблеми в Ірану через ядерні розробки за останні 30 років”.

Шкідливі пакетики

Чай в пакетиках – швидкий і зручний спосіб приготувати підбадьорливий і зігріваючий напій… Щоправда, як виявилося, оті пакетики не такі вже й нешкідливі для здоров’я. Канадські вчені провели дослідження, яке встановило, що при нагріванні до 95 градусів чайні пакетики виділяють мільярди пластикових частинок. Під час експерименту заварювали фруктовий чай чотирьох брендів. Пакетики занурювали в гарячу воду, після чого її зливали й досліджували під мікроскопом. З’ясувалося, що через один чайний пакетик у воді може виявитися близько 11,6 млрд. мікрочастинок пластику і 3,1 млрд. наночастинок, що значно перевищує їхню кількість, яка міститься в інших видах їжі та напоїв, в тому числі й воді в пластикових пляшках. Особлива цінність цих досліджень полягає в тому, що їхні автори встановили: концентрація дрібних частинок пластику призводить до анатомічних і поведінкових аномалій у… тварин. Що стосується людей, то фахівці наразі не можуть точно визначити, як оті мікро- і наночастинки впливають на їхнє здоров’я. А це означає, що число споживачів чаю в пакетиках найближчим часом істотно не зменшиться…

Україна

Головний дипломат заявив про відставку

“Не надихає певна плутанина серед державного керівництва. Коли важливі для суспільства речі або довгий час не коментують, або видають протягом одного дня кілька різних версій, як було з коментарями щодо формули Штайн­майєра від міністра закордонних справ Вадима Пристайка, то це здатне дезорієнтувати суспільство”, – така оцінка одного з експертів, можливо, підштовхнула головного дипломата країни до своєрідної “гри на випередження”. В ефірі програми “Свобода слова” він заявив, що якщо його допомога і знання президенту Володимиру Зеленському більше не будуть потрібні, він подасть у відставку. “Можу скласти мандат у будь – який момент. Не треба навіть якихось рішень. Можливо, навчений досвідом ще одного дипломата і фахівця з перемовин із жінками не надто важкої поведінки – Богдана Яременка – якого й після скандалу, що став надбанням громадськості, “слуги народу” досі не можуть визначитися, як покарати, В. Пристайко вирішив, що до такого рівня одіозності йому ще далеченько, тому й заяви про готовність піти у відставку можна робити сміливо…

Неприємності від переведення стрілок

Черговий перехід на зимовий час попри попередження і застереження медиків, здається, не спричинив якихось суттєвих змін ні в самопочутті, ні в суспільних настроях. Принаймні, про якісь екстраординарні випадки чути не доводилося. Втім, згідно зі статистичними даними, чимало людей все ж важко переносять переведення часу. Як зазначають ті ж медики, протягом кількох днів після того, як країна перевела стрілки годинника, збільшується число інфарктів, інсультів, самогубств, ДТП і нещасних випадків. Крім цього, загострюються депресії і всілякі психічні розлади. Але якщо виходити із зазначених вище неприємностей, то може скластися враження, що в Україні роками щодня (а то й декілька разів на день) переводять годинники то вперед, то назад: інфаркти та інсульти успішно й передчасно косять людей; кількість ДТП та самогубств залишається стабільно високою з періодичними сплесками, що навряд чи залежать від наближення зими чи літа; депресії та психічні розлади давно вже стали незмінними атрибутами нашого життя…

“Після нас – хоч потоп”

Ще недавні наполегливі нагадування громадянам у пресі та через соцмережі про не допустимість спалювання опалого листя особливо відчутного ефекту не мали – періодично то тут, то там видно було димок, якого, як відомо, не буває без вогню. І обіцяні штрафи схильних до “піроманії” суб’єктів не надто лякали й лякають… Політтехнолог Валентин Гладких у зв’язку з цим зазначає, що українське суспільство, загалом, байдуже до екологічної тематики. В той час як на Заході розуміють важливість цих проблем і вживають ефективних заходів для їхнього розв’язання, то в Україні до цього переважно ставляться за принципом “Після нас – хоч потоп”. Я, мовляв, куплю собі сусідам на заздрість “євробляху” і їздитиму на ній, бо я такий “гоноровий пан”. А всі оті вказівки і застереження мені… до одного місця. Саме тому, на думку В.Гладких, екологічна ситуація в країнах Заходу нині краща, ніж була 20 років том у, а в нас – гірша. І, що особливо прикро, продовжує погіршуватися…

Тернопіль

Болюче але необхідне

“Справи у колгоспі йшли не те щоб погано, часом навіть добре, але з кожним роком все гірше і гірше…”, – це з роману Володимира Войновича про пригоди солдата Чонкіна. Ці рядки згадалися, коли довелося прочитати у офіційному повідомленні: “Незважаючи на високу кваліфікацію співробітників РДА та їхній внесок у розвиток регіонів, скорочення є непростим, болючим але необхідним рішенням”. Йдеться про скорочення штатів РДА в Україні “на 18 449 позицій”. Вивільненим працівникам, як повідомляється, доведеться шукати роботу в об’єднаних територіальних громадах, приватних підприємствах або поповнювати лави безробітних. Теоретично можливий ще один варіант: стати як Іполіт Матвійович Вороб’янінов з капелюхом (чи кепкою) в руці й повторювати щось на кшталт: “Подайте на прожиток колишньому співробітнику апарату РДА…”. Про прожиток і навіть урізноманітнення раціону решти громади завбачливо потурбувалися заповзятливі підприємці: заходилися продавати в одному з райцентрів… пластиковий рис. Важко сказати, чи це вплив дієти, чи ще чогось, але рівень кретинізму певної категорії людиноподібних істот продовжує зростати: одні з них знаходять втіху в стрільбі по вікнах тролейбуса (причому, не з велосипеда, а з BMW), а інші поламали туї на алеї в парку “Топільче”…

Ігор Дуда