Світ

Нуднувата Олімпіада

Наступна зимова Олімпіада в Пекіні обіцяє бути нуднуватою та піснуватою – схожою на багато тамтешніх страв з рису. З метою попередження поширення коронавірусу Оргкомітет Ігор махнув рукою на усілякі традиції олімпійського руху і ввів жорсткі обмеження для спортсменів. Зокрема, всім іноземцям, які приїдуть до Китаю, рекомендовано “звести до мінімуму фізичну взаємодію один з одним”(?). Отож, вони мешкатимуть в одномісних номерах. Їм також буде приписано носити маски, уникати закритих і багатолюдних приміщень. По прибутті в Китай невакциновані спортсмени будуть зобов’язані перебувати в ізоляції протягом 21 дня. За порушення цих правил – йдеться, зокрема, про секс і святкові вечірки – гулякам, які попадуться, загрожує депортація з Китаю. Раніше також повідомлялося, що МОК прийняв рішення не пускати іноземних уболівальників на Олімпіаду в Пекіні.

Вельми помічна кава

Судячи зі значної кількості на вулицях людей з різними “навороченими” стаканчиками з кавою, нинішня пандемія на її споживання ніяк не впливає. Тим більше, що вчені дійшли висновку, що кава вельми помічна при деяких захворюваннях. Зокрема, здатна знизити ризик розвитку патологій мозку. Кофеїн блокує особливий рецептор і знижує симптоми стресу. Доведено, що ті, хто п’є каву регулярно, на 20% рідше страждають від депресій. За даними дослідників з Університету Балтимора, регулярне вживання кави покращує довготривалу пам’ять (можу засвідчити). Фахівці стверджують, що кава допомагає зняти тремор, а також не шкодить при різних захворюваннях серця. Людям з проблемами серцево-судинної системи рекомендується щодня випивати від трьох до п’яти чашок кави в день (щоправда, доводилося зустрічати й протилежні думки). Крім того, в каві містяться антиоксиданти, тому вона володіє й протизапальними якостями.

“Зек” у Європейському суді

Навряд чи міг колись звичайний “зек” звичайної радянської тюряги подумати, що його справами буде займатися аж цілий Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ), але… Саме ця поважна інституція почала розглядати скаргу Віктора Януковича. Президент-втікач скаржиться, що українські суди й правоохоронці були упереджені у ставленні до нього. Зокрема, він заявляє, що його кортеж обстріляли й намагалися затримати невідомі, коли він тікав з України 21-22 лютого 2014 року. Але українські правоохоронці начебто відмовляються розслідувати цей інцидент. Також, на думку опікуна страусів і колекціонера золотих батонів, в Україні проти нього незаконно відкрили аж вісім кримінальних справ. Крім цього Янукович вважає, що Україна порушила кілька положень Конвенції прав людини, які стосуються, наприклад, тривалості кримінального розслідування. І публічні заяви посадових осіб щодо нього нібито порушують презумпцію невинуватості.

Україна

Мимовільний союзник

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов (на думку відомого журналіста і не менш відомого, хоча і не завжди успішного провидця Дмитра Гордона, перебувати на цій посаді йому залишилось недовго) несподівано виступив у ролі мимовільного союзника російської пропаганди. А конкретно – заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною. “Йде свідома дезінформація всього суспільства… Те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це – дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять. Що буде завтра, ми не знаємо, але на сьогодні такої концентрації немає. Нехай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії”, – саме так О. Данілов відреагував на супутникові знімки, оприлюднені деякими західними виданнями та нібито зроблені 1 листопада, що мало б свідчити про те, що Росія концентрує значні сили на кордоні з Україною.

Запобіжний захід для юриста

Навряд чи згадував у час розквіту своєї політичної кар’єри Віктор Медведчук народне “Від острогу нема перестороги”, а тепер довелося. До острогу, чи то пак тюряги, справа наразі не дійшла – декілька місяців тому суд обрав йому запобіжний захід у вигляді, слід гадати, комфортного домашнього арешту. А тепер, коли його термін завершився, змінив його на особисте зобов’язання. Рішення прийнято в рамках справи про держзраду та замах на пограбування національних цінностей. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи. Втім, знаний юрист Медведчук й далі відчуватиме на собі викрутаси юридичної системи: він залишатиметься під домашнім арештом, який діє в іншій справі проти нього – звинуваченні в державній зраді, пов’язаній з видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з Росією.

Тернопілля

Чиста плямка на мапі

Блага вість для всіх патріотів “файного” міста і водночас – сильний аргумент проти скептиків і вічно невдоволених буркунів: Тернопіль – це справжня квітуча оаза, стерильно чиста плямка на бруднуватій мапі України. Принаймні, якщо вірити повідомленням лояльних іноді аж до легкого холуйства містечкових сайтів. Лише 27% опитаних вважають, що справи у країні йдуть у правильному напрямку, а 60% дотримуються протилежної думки. Щодо Тернополя – 57% вважають, що справи у ньому рухаються як належить, а 30% – навпаки. Куди й поділися протестувальники проти торф’яних котелень і усіляких підозрілих новобудов – абсолютна більшість (90%) вважають Тернопіль комфортним для життя (не інакше як опитування проводилося серед бадьорих містян, які чекали маршрутки на зупинках). Один з тих, хто створював цей комфорт, нині постав перед судом через службову недбалість, що виявилася у порушені вимог Генплану, Плану зонування територій міста, іншої дозвільної містобудівної документації. Тримається, доводилося чути, стійко і на непристойні домагання журналістів відповідає коротко: “Всі питання – до міськради”…