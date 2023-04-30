Згідно з поширеним стереотипом, німці – холоднокровні, здатні контролювати свої емоції й не давати вириватися назовні невдоволенню чи відчаю. Якщо це справді так, то нещодавно призначений коуч “Баварії” Томас Тухель наче заповзявся довести протилежне. Під час одного з тренувань його дуже розсердило нехлюйське ставлення гравців до виконання одного з елементів заняття. Настільки розсердило, що він узяв та й зламав тренувальний інвентар – стійку для відпрацьовування дриблінгу. Важко сказати, чи то був раптовий спалах, чи вияв невдоволення через невдачі, що переслідують його на дуже відповідальній посаді тренера “Баварії”. Саме за керівництва Тухеля мюнхенський клуб вилетів з Ліги чемпіонів, безнадійно поступившись у чвертьфіналі “Манчестер Сіті” (0:3, 1:1), з Кубку Німеччини, а в турнірі Бундесліги дозволив наздогнати себе непримиренному супернику – “Боруссії” з Дортмунда.

Якщо когось і мали увіковічнити таким чином за звершення на футбольному полі, то саме його: у бразильському словнику португальської мови з’явилося нове слово на честь легендарного футболіста Пеле. Ось як описується значення цього слова: “Пеле – той, хто видатний, або хто через свої якості, цінності чи переваги не може зрівнятися ні з чим і ні з ким, як Пеле, який вважався найкращим спортсменом усіх часів: винятковий, незрівнянний, єдиний. Приклади: він Пеле у баскетболі, вона Пеле у тенісі, вона Пеле у бразильському театрі, він Пеле у медицині”. Слово Пеле вирішено включити у бразильський словник на прохання самих бразильців, які зібрали 125 тисяч необхідних підписів. Пеле – єдиний футболіст в історії, який тричі вигравав чемпіонат світу як гравець (1958, 1962 і 1970 року). 29 грудня 2022 року Король футболу помер у віці 82 років.

Ще трохи про найбільш “футбольну” країну світу: в той час як президент Бразилії Лула да Сілва виступає з неприйнятними для нас ініціативами щодо миру в обмін на територіальні поступки, інші бразильці демонструють зовсім інше ставлення до нашої країни. Зокрема, футбольний клуб “Бател” із бразильської серії С прийняв назву та кольори української команди “Маріуполь”. “Маріуполь став найбільш розбомбленим містом України, 90% його просто перестало існувати. Стадіон української команди перетворився на руїни. Бразилія завжди приймала тисячі українських іммігрантів, а в українському футболі виступали великі бразильські таланти. Гуарапуава, місто в штаті Парана, має 75% населення українського походження. Це найбільша українська громада у Латинській Америці. І вони дбатимуть про “Маріуполь” доти, доки команда не зможе повернутися на батьківщину, а “Бател” прийме назву та кольори клубу “Маріуполь”, – говориться у заяві клубу з цього приводу.

Чим ближче до червневих матчів збірної України у відборі до Євро-2024, тим більше туману навколо посади головного тренера команди. Втім, президент УАФ Андрій Павелко запевнив, що найближчим часом буде названо ім’я нового наставника, який розпочне роботу з контрольного матчу проти Німеччини 12 червня.”Я впевнений, що вболівальники будуть задоволені, бо ми обираємо тренера не на окремі матчі, а маємо стратегію розвитку. І на презентації ми зможемо разом з новим наставником розповісти про неї”, – заявив Павелко. Тим часом ще недавній головний кандидат на пост керманича збірної – Сергій Ребров – начебто збирається ще на декілька сезонів продовжити контракт з “Аль-Айном” з ОАЕ. Також доволі хитро, з певним натяком висловився з цього приводу наставник “Кривбаса” Юрій Вернидуб: “У мене завжди була мрія очолити збірну України, але розумію, що цього не буде. Де Вернидуб, а де… У нашої асоціації зовсім інші плани, не пов’язані з такими, як бо я люблю говорити, що думаю”.

Колишній нападник збірної України з футболу Євген Селезньов висловився про війну з Росією: “Війна змінила свідомість всіх українців, у тому числі й мою. Те, що накоїла Росія, не вкладається в голові. То справжні нелюди. Тварини на таке не здатні… Мені деколи дорікають, що раніше я ставився до Росії лояльно. Скажу так: я завжди розумів, що діється, але ще мав ілюзії, що про щось можна домовлятися. 24 лютого 2022-го – точка неповернення. Після Маріуполя, Ірпеня, Бучі, Дніпра, Запоріжжя, Києва, Житомира прощення агресорам немає. І в рідну Макіївку їздити не ризикую – мене попередили, що розстріляють, якщо там зустрінуть. Можу лишень сказати, що зараз щиро захоплююся тим, що роблять наші воїни в Бахмуті. Це герої. Що ж стосується росіян, то… забагато честі для цих потвор, щоб про них стільки говорити”.