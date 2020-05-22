Світ

Найбезпечніше місце в Європі

Яке місце в Європі є нині найбезпечнішим для проживання? Якщо виходити з головної теперішньої загрози людству – коронавірусу – то таким благословенним куточком є Словенія. Історично чи не найтихіший край у “пороховій бочці Європи” – на Балканах – цього разу, здається, теж виявився у більш виграшному становищі в порівнянні з сусідами і з рештою континенту. Принаймні, уряд держави офіційно оголосив про завершення епідемії COVID-19. Таку сміливість керівництво країни з двома з “хвостиком” мільйонами населення взяло на себе після того, як протягом двох тижнів щодня реєстрували менше семи випадків інфікування коронавірусом. Всього за час пандемії у Словенії зареєстрували 1464 випадки захворювання на COVID-19, 103 з яких стали летальними. Все ж, як заявив прем’єр-міністр країни Янез Янша, хоча за останні два місяці Словенія “приборкала” коронавірус і має найкращу епідеміологічну картину в Європі, її громадянам і далі рекомендовано дотримуватися заходів безпеки: носити маски в закритих громадських приміщеннях, дезінфікувати руки і не забувати про соціальну дистанцію.

“Спрощена” правда про війну

Країна, як і окрема людина, може, здавалося б, цілком щиро каятися з приводу якихось своїх неправедних діянь і все ж не знаходити повного розуміння. Роковини закінчення Другої світової війни в Європі минули, але її тема продовжує обговорюватися істориками і політиками. Зокрема, у МЗС Польщі назвали “спрощенням” слова міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса про одноосібну відповідальність Німеччини за початок Другої світової війни. Польська сторона стверджує, що ця заява головного німецького дипломата “не розкриває всі історичні та політичні деталі”. І що відповідальність за розв’язання війни також несе й Росія. “Більшість істориків, які ретельно досліджували історичні документи, сходяться на думці, що якби не було пакту Молотова-Ріббентропа і його секретного протоколу, війна б не почалася”, — заявили в МЗС Польщі. На думку Варшави, дії СРСР щодо Польщі перед початком війни були частиною плану з розширення своєї території за рахунок Центральної та Східної Європи. Польща також звинуватила СРСР в репресіях, зокрема, щодо польської еліти.

Україна

Жодних прямих перемовин

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна виключає можливість закріплення в Конституції особливого статусу ОРДЛО. І, відповідно, й надалі не піде на прямий діалог із представниками бойовиків. Цим самим “сєпарам” з бандитськими схильностями знову далося зрозуміти, що “високою договірною стороною” їх вважати наміру не мають, як би цього не хотілося їхнім кремлівським покровителям і натхненникам. Таким чином міністр прокоментував підсумки нещодавньої дистанційної тристоронньої зустрічі. “Українська делегація відмовилася від будь-якого прямого діалогу з представниками так званих ДНР та ЛНР. Це розлютило російських представників, але така наша принципова позиція, і ми продовжуємо на ній наполягати: жодних прямих перемовин. Домовленостей, прогресу з конкретних питань досягнуто не було. Але, скажімо, відбувалася розвідка боєм, відбулося важливе зондування, куди можна буде рухатися далі, щоб знаходити рішення”, – сказав міністр.

Найкращий президент?

У Леоніда Кучми є привід підняти келих доброго вина чи чарку горілки. А, може, під хороший настрій – і заспівати щось під гітару. Згідно з опитуванням, більшість українців (20%) саме його вважає найкращим президентом за період незалежності України. 16% опитаних визнали найкращим нинішнього гаранта – Володимира Зеленського. За Леоніда Кравчука висловилися 13%, правління Петра Порошенка вважають найкращим 12% а Віктора Януковича – 9%. Замкнув рейтинг Віктор Ющенко з 6% голосів своїх симпатиків. Можна трохи напружити фантазію і уявити, що Леонід Макарович усміхнеться своєю мудрою усмішкою. Петро Олексійович, не виключено, скорчить гримасу і згадає “незлим і тихим” невдячний за томос і безвіз народ. Віктор Федорович, мабуть, десь на березі Дону перехреститься, що вчасно чкурнув з України й іронічно посміхнеться над вироком суду про взяття його під варту. Ну, а Віктор Андрійович, можливо, прицмокне, розведе руками і скаже, що прийде час – і його ідеї народ неодмінно акцептує…

Нічого не змінилося

Нинішня планетарна проблема з коронавірусом трохи відсунула на задній план інші життєві питання, як от житлові. Проте повністю їх не усунула. Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про ситуацію з отриманням ним квартири від держави. “Нічого не змінилося – повідомив Дмитро – місцева влада не бажає йти на контакт у цьому питанні. Рік тому Президент змінювався, Верховна Рада, і нікому не було до цього справи… Зараз он також проблема в країні – ну, хто ж буде щось робити? Я вже став чемпіоном світу, а просування в цьому питанні так і немає… Хіба що Олімпіаду виграти – може, тоді щось зміниться? Наразі ж – лише слова і обіцянки. Місцева влада починає розповідати: “Та розумієш, ти не зовсім тернопільський…”. Словом, жодного прогресу, все лише на словах…”

Тернопілля

Давні проблеми

Коронавірус, вторгнувшись у життя мешканців нашого краю, не лише змусив (принаймні багатьох з них) дотримуватися нав’язаних ним правил і обмежень, а й загострив деякі давні проблеми. Зокрема, за час карантину на Тернопільщині значно зросло число безробітних. Водночас зменшилася кількість робочих місць. Відтак на одну вакансію нині є в середньому 11 претендентів. У декого це може викликати стан відчаю – “хоч кидайся з моста у воду”. Про такі випадки наразі, на щастя, чути не доводилося. Натомість у одному з сіл кинулася у занедбаний і доволі глибокий колодязь… корова. Рятувати неуважну парнокопитну довелося пожежникам. Тим часом на теренах краю розгорнувся справжній сюжет сімейно-детективної драми. Молодий чоловік, мабуть, з поваги до колишнього тестя вирішив прихопити на добру пам’ять про нього понад 250 тис. грн. і $30 тис. (з “хвостиком”) з його службового сейфу. Крапку в цій історії поставив суд: 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Можливо, в очікуванні добрих звісток від колишнього родича термін ув’язнення не здасться надто довгим…

Ігор Дуда