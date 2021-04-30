Світ

Хто винен? Китай!

Не може бути такого, щоб у величезній біді, якою, безумовно, є COVID-19, не намагалися знайти когось винного. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що через те, що Китай не забезпечив справжньої прозорості, вірус вийшов з-під контролю. “Я думаю, що Китай знає, що на ранніх стадіях COVID не робив того, що потрібно було зробити, а саме – в режимі реального часу надавати доступ міжнародним експертам, в режимі реального часу обмінюватися інформацією, в режимі реального часу забезпечити справжню прозорість”, – зазначив він. В результаті, за словами Блінкена, вірус “вийшов з-під контролю швидше і зі значно більш руйнівними наслідками, ніж могло б бути в іншому разі”. В опублікованому звіті ВООЗ, написаному спільно з китайськими вченими, йшлося про те, що вірус, ймовірно, передавався від кажанів людині через іншу тварину, і що витік в лабораторії був “вкрай малоймовірним”. Коли був опублікований звіт, США, ЄС та інші країни закликали Китай надати незалежним експертам повний доступ до всіх даних про спалах хвороби.

Єдиний вихід для бацьки

Росія і Білорусь можуть завершити створення союзної держави вже восени. Скидається на те, що загнаний у глухий кут “бацька” схиляється до єдино можливого для нього виходу. Після зустрічі з Владіміром Путіним він заявив, що Мінськ і Москва погодили 26-27 дорожніх карт щодо інтеграції на рівні урядів двох країн. І що їм залишилося вирішити питання щодо об’єднання податкових систем Білорусі та РФ. “Залишилися 2-3 дуже серйозні програми економічного характеру, в тому числі й щодо оподаткування”, – підкреслив О.Лукашенко. Влітку повинен пройти Форум регіонів Білорусі та РФ у Московській області, а формалізувати домовленості про створення союзної держави країни зможуть після засідання Вищої державної ради. “А потім ми приймемо рішення про засідання Вищої державної ради восени, на якому ми вже зможемо формалізувати всі наші домовленості, підписавши певні документи”, – резюмував Лукашенко після зустрічі з Путіним. Чи не шкодуватиме Європа і в першу чергу Україна, що підштовхнули, загалом, лояльного до неї правителя сусідньої держави в обійми Кремля?

Україна

Майбутнє української науки

Якщо виходити з того, що саме науковий прогрес є головним рушієм суспільного розвитку, то за майбутнє української науки можна бути спокійним. Її полку прибуло і в її майбуття можна дивитися з оптимізмом. Депутат від “Опозиційної платформи — За життя” Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук із державного управління. Новина, слід сказати, багатьох здивувала, а екс-регіонала Бориса Колєснікова в студії одного з телеканалів змусила захитати головою і з подивом розвести руками. Але добродій Кива вже тривалий час спеціалізується на тому, що дивує (якщо сказати м’яко) суспільство. Під час захисту народному депутату задали запитання, однак він не зміг на нього відповісти, пообіцявши надати відповідь у… наступній науковій роботі. Втім, цей невеличкий конфуз не став для новоспеченого науковця перешкодою – всі члени комісії проголосували за присвоєння йому кандидатського ступеню. Варто зазначити, що журналістів на захист пропускали за погодженими списками, а самого претендента на наукове звання супроводжували напрочуд схожі на “тітушок” суб’єкти – за словами І.Киви, “аспіранти і студенти”.

Російськомовний південь і агресія

Яке, скажіть, питання державної ваги у нас вирішується без “проколів” і упущень? Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, в якому регіоні найбільше порушується мовне законодавство. “За три місяці від часу запровадження 30 статті мовного закону зафіксовано 1129 порушень. В першу чергу фігурують Київ і Київська область. А що стосується сфер, то це – органи державної влади і місцевого самоврядування та освіта”, – сказав Т. Кремінь. Він також зазначив, що схід України є значно більш україномовним, аніж південь. За словами Уповноваженого, місцева влада на півдні досить повільно виконує мовний закон і не хоче переводити школи на українську мову навчання. Також це виявляється і в недотриманні мовного законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування, фактичному ігноруванні державної мови на телебаченні й радіо, в інтернет-виданнях та друкованих медіа. “І коли ми говоримо про загрозу російської агресії, то я по півдню бачу, що російська агресія і окремі концепти “русской весны” в частині гібридного запровадження захисту так званих російськомовних, почасти реалізовувались”, – додав Т.Кремінь (стиль мови шановного Уповноваженого з її захисту в основному зберіг – І.Д.)

Друзі не на папері

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Румунії та іншим країнам НАТО та Євросоюзу за своєчасну підтримку в той період, коли Росія підвела значну частину своїх військ до нашого кордону. Про це він заявив під час робочого візиту до Бухаресту для консультацій України та Грузії з партнерами на східному фланзі НАТО: Румунією, Польщею та Туреччиною. “За таких умов можна легко побачити, хто є справжнім другом, а хто лише “на папері”. Румунія продемонструвала себе як справжній друг. Ми абсолютно переконані, що Росія вирішила зупинити свої військові навчання, принаймні частково, через ці міжнародні реакції. Тиск працює, якщо тиснути вчасно і доречно”, – сказав Д. Кулеба. Він додав, що відведення військ від українського кордону й повернення їх у місця дислокації означатиме ослаблення ескалації. “Утім, навіть якщо відвід військ відбудеться – це не означатиме закінчення ескалації чи конфлікту, адже Східна Україна та Крим досі окуповані Росією”, – підкреслив очільник українського МЗС.

Тернопілля

Кримінальний талант

Тиждень, що минає, був позначений деякими, скажімо так, не позбавленими цікавості подіями. Зокрема, дивовижну наполегливість в освоєнні заняття, яке, можливо, визначить його подальшу життєву дорогу, виявив 12-річний мешканець селища на Зборівщині. У Книгу рекордів України чи нашого краю він, щоправда, не потрапить, проте зі своїми шістьма фактами заволодіння чужим майном (або ж простіше – крадіжками) уже став фігурантом розслідування тамтешнього відділення поліції. Цікаво: в даному випадку маємо класичне “Яблуко від яблуні недалеко падає”, чи, навпаки, батьки скороспілого злодюжки – поважні й шановані люди? Цікаво суто теоретично – відповідати в будь-якому випадку доведеться їм. А в “файному” Тернополі мешканці одного з будинків, мабуть, згадали славні часи козаччини і буквально взяли в облогу голову свого ОСББ, не випускаючи жінку з її власної квартири протягом кількох годин. Як пізніше було пояснено, несвідомі бунтівники “не зрозуміли алгоритму програми і недостовірно її трактували”. Що за програма – не знаю, але не виключено, що якби їм пояснили справу саме в таких термінах, вони б тримали бідолашну голову ОСББ в облозі ще цілу добу…