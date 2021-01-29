Світ

Побачити Париж і – ледь не померти

“Побачити Париж і – померти”, – ця відома фраза ледь не стала похмуро пророчою для 14-літнього українця Юрія, який нині у важкому стані перебуває у реанімації. Десяток невідомих із металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів біля торгового центру “Beaugrenelle” неподалік від Ейфелевої вежі. Усім, крім Юрія, вдалося втекти, хлопцю ж нападники завдали безліч ударів. У нього в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. У зв’язку з цим жорстоким побиттям нашого неповнолітнього співвітчизника посольство України звернулося до прокуратури Парижа. Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що невідомі, які покалічили українського підлітка, мають сісти до в’язниці, і Україна зробить все можливе, щоб напад розслідували. “Знайти й покарати нападників. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. “, – заявив глава держави.

Після не означає внаслідок

Нині часто доводиться чути, що єдиний шанс людства у боротьбі з COVID-19 – тотальна вакцинація. Може, й так, але… Від початку отої самої вакцинації швейцарський фармакологічний інститут Swissmedic отримав п’ять повідомлень про смерть пацієнтів після ін’єкцій. Всього надійшло 42 повідомлення про побічні ефекти, з них 16 визнані серйозними. Всі п’ять смертельних випадків сталися з щепленими у віці від 84 до 92 років. При цьому фахівці поки що не вбачають прямого зв’язку між вакцинацією і смертю, стверджуючи, що “після не означає внаслідок”. “Хоча мала місце близькість за часом між введенням вакцини та смертю, неможливо конкретно в жодному з цих випадків запідозрити, що причиною смерті стала вакцинація”, – зазначає Swissmedic. У Швейцарії використовуються препарати Pfizer, BioNTech і Moderna. Вакцинувались на сьогодні майже 170 тисяч осіб при населенні країни понад 8,6 мільйона.

Україна

Про безкарність можна подискутувати

Новина, яка не дуже надихає в плані довіри до спецслужб держави: у Києві був затриманий колишній перший заступник глави СБУ Дмитро Нескромний. Як повідомляється, у пана Нескромного була далеко не скромна мета – затримали його за підозрою в передачі грошей за організацію замовного вбивства начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. При цьому з’явилася інформація, що після затримання Нескромний утік просто в наручниках (???). У зв’язку з цим було оголошено план-перехоплення. Також у цій справі було затримано співробітника спецпідрозділу “Альфа” СБУ Андрія Расюка. “Служба безпеки України приділяє особливу увагу системній протидії порушенням закону і прояву корупції, в тому числі коли це стосується діючих або колишніх співробітників СБУ – незалежно від їхніх звань, посад або вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою”, – йдеться у повідомленні СБУ. Те, що не побоялися виносити сміття з хати – це, звісно, добре. От щодо “тимчасової” безкарності – тут можна й подискутувати…

Інформаційна локшина з російської картоплі

У Міністерстві оборони України заявили, що не годують військових картопляним пюре російського виробництва, спростувавши повідомлення, яке з’явилося нещодавно в соцмережах. “Картопля сушена” не входить до переліку продуктів, які використовуються для організації харчування особового складу ЗСУ. Відповідно, це стосується всього оголошеного ряду “сушених картопляних пластівців” (картопляного пюре) і т.д.”, – йдеться в спростуванні Міноборони. У ньому також наголошується на тому, що з 2021 року харчування всього особового складу ЗСУ організовано з використанням Каталогу продуктів харчування. “Асортимент продуктів розширено до 409 найменувань. Він дає можливість кухарям готувати різноманітні і смачні страви”, – пояснили у відомстві, додавши: “Сушені російські картопляні пластівці (картопляне пюре) для ЗСУ – черговий випадок інформаційної “локшини”, звичайнісінький фейк”. У міністерстві також зазначають, що, незважаючи на те, що багато питань ще необхідно вирішити, перехід на Каталог в ЗСУ “остаточний і безповоротний”.

Грім вдарив

“Поки грім не вдарить – хлоп не перехреститься” – це, напевно, про нас з вами. В тому, що стосується легковажності, невміння глянути хоча б на крок наперед, ми якщо й не “попереду планети усієї”, то вже точно – в перших лавах. У Харкові в будові, переобладнаній під будинок для літніх людей, виникла пожежа. Як наслідок – 15 людей загинули. Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. Не забарився візит у місто Президента, який, як звично в таких випадках, доручив перевірити подібні заклади по всій країні. Не забарилося й кримінальне провадження – як повідомила Генеральний(на) прокурор (ша?ка?), затримано власника будинку, який здавав двоповерхову будівлю під пансіонат, і орендаря будинку та його дружину, яка фактично керувала установою, де, до речі, виявлені численні порушення. Також затримано адміністратора, який координував роботу пансіонату, хоча офіційно не був там працевлаштований. Заходи, напевно, доречні й виправдані. Але чому аж після того, як вдарив грім?

Тернопілля

Погана статистика

Скільки нас живе на славному Тернопіллі? Статистики кажуть, що на 1 грудня 2020 – 1031521 людина. При цьому нащадків народжується менше, а тих, хто відійшов у засвіти, стало більше. Лави останніх міг поповнити 66-річний мешканець Тернополя, котрий, відчуваючи муки похмільного синдрому, вирішив спуститися по життєдайну рідину з 4 поверху будинку. Як наслідок – падіння і тривала перспектива вживання напоїв не зі склянки чи нахильці з пляшки, а через крапельницю. Споглядання цього вільного падіння – не єдине, чим могли розважитися містяни в сіру буденну днину. Додаткову дозу адреналіну міг додати їм нещодавно виписаний пацієнт “психушки” (очевидно, підлікували?), який розгулював містом з вельми необхідною в господарстві річчю – гранатою. А одна подружня пара ризикнула поліпшити сімейний бюджет застосуванням старого, як саме людство, способу – шантажу, та ще й з підтекстом подружньої зради. Хто не ризикує – той, як відомо, не п’є шампанського. Все ж, під час слідства згаданим особам шампанське, мабуть, не дуже смакуватиме…