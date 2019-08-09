Світ

США повертаються до вищої міри

Три десятки людей загинули і близько 50 отримали поранення внаслідок стрілянини, влаштованої минулого тижня неадекватами одразу в кількох американських містах. Цифри вражають і здатні змусити власті Сполучених Штатів відновити застосування вищої міри покарання. На федеральному рівні смертна кара не застосовувалася з 2003 року, і штати могли самостійно визначатися щодо її доцільності. В даний час у 29 з них дозволяється застосування вищої міри. У Міністерстві юстиції США повідомили, що генеральний прокурор Вільям Барр розпорядився підготувати графік кари для 5 осіб, засуджених за вбивства та інші тяжкі злочини проти дітей і літніх людей. Ув’язнених стратять з грудня 2019 року по січень 2020 шляхом ін’єкції пентобарбіталу. Також варто відзначити, що в минулому році в США вперше за довгий час злочинця стратили на електричному стільці.

Експеримент проти “футбольної пошесті”

Вигляд футболістів, які хапаються за голову, з виряченими очима кидаються до арбітрів і кричать їм щось “підбадьорливе”, є звичною картиною майже кожного матчу. Федерація футболу Англії (FA), мабуть, відчуваючи свою відповідальність за поширення світом “футбольної пошесті”, першою взялася наводити лад у цьому питанні. Вона прийняла рішення ввести, як експеримент, тимчасові вилучення в нижчих лігах англійського чемпіонату. За суперечки з арбітром футболісти будуть вилучені з поля на 10 хвилин. Порушник відправляється на лаву штрафників – як в хокеї. Два тимчасових вилучення автоматично ведуть до червоної картки. FA успішно тестувала тимчасові вилучення в сезоні 2017/18, а в минулому сезоні це правило застосовувалося вже в багатьох футбольних лігах Англії. В результаті експерименту, як повідомляється, суперечки з арбітрами скоротилися на 38%.

Євро і гривні: які купюри підробляють найчастіше

До уваги щасливих власників купюр із зображеннями архітектурних елементів епохи готики і Відродження: у першому півріччі 2019 року Європейський центральний банк вилучив з обігу 251 тисячу підроблених банкнот євро. Більшість цих підробок складали саме банкноти 20 євро і 50 євро. Водночас у Центробанку зазначають, що підробка банкнот євро в першій половині 2019 року зменшилася на 4,2% в порівнянні з другою половиною 2018 року і на 16,6%, якщо порівнювати з першою половиною 2018 року. Найчастіше, як вже зазначалося, підробляли банкноти номіналом 20 і 50 євро – 80% всіх підробок. Рідше підробляли купюри в 100 євро (10,4%). Більшість підробок (97,2%) були виявлені в країнах єврозони. Що стосується України, то згідно з даними НБУ, найбільше вилучається з обігу фальшивих банкнот номіналом 500 грн, переважно зразка 2006 року. Більшість вилучених фальшивих банкнот – 81% – виготовлено з використанням копіювальної або комп’ютерної техніки, зокрема, струменевих і лазерних принтерів. Решта 19% фальшивок надруковані поліграфічним способом.

Україна

Поліція проти екс-президента

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує, що поліція працювала на виборах проти колишнього президента Петра Порошенка, як про це заявив останній. “Порошенко бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього “була робота поліції”. Поліція, як і МВС в цілому, не працювали проти нього, а працювали на чесні вибори, на Україну. На жаль, для Порошенка брехати – як дихати… Він довів країну до такого стану, що люди дуже захотіли повірити не йому, брехуну, а будь-якій чесній людині”, – не без домішки емоцій заявив міністр. Також, на його думку, більшість позитивного в ці роки відбувалося не завдяки Порошенку, а всупереч йому. “Можна лише уявити собі, чого б можна було досягти країні, якби він не сконцентрувався на боротьбі за владу й гроші”, – зазначив А. Аваков. “Мені його не шкода – шкода країну”, – додав він. Цікаво припустити, що могло б бути, якби під час цієї промови навпроти Авакова сидів пан екс-президент, а поруч з паном міністром стояв пластиковий стаканчик, хоча б наполовину наповнений водою…

Верховна Рада: позитивне і негативне

Оцінюючи діяльність Верховної Ради попереднього скликання, політолог Руслан Бортник висловив думку, що у парламентсько-президентській республіці вона так і не стала головним державним органом – явно відчувалося домінування президента і уряду. Формально парламент прийняв багато законів, але відносно позитивними, на думку Р. Бортника, можна вважати лише частину законодавчих актів у воєнній сфері, а також тих, що стосувалися децентралізації та лібералізації візового режиму. Всі решта реформ, включаючи судову й антикорупційну, в кращому випадку не мали жодного позитивного ефекту, а в гіршому, як це було з медичною, освітньою й гуманітарною реформами, дали негативний результат. Деякі ж рішення парламенту, за оцінкою політолога, просто відкрили скриньку Пандори і призвели до величезної кількості конфліктів. Крім цього, рівень культури депутатів, на думку Р. Бортника, не відповідав тому, який мав би бути у парламентарів.

Тернопіль

Нова напасть

За рівнем середньої зарплати Тернопільщина посідає третє місце в Україні. Щоправда – з кінця в рейтингу областей. Вочевидь, це зручна стартова умова для нової адміністрації – можна традиційно звалити все на попередників і пообіцяти світле майбутнє. Звичайно, якийсь прискіпливий суб’єкт може поцікавитися, у що ж вилився благодатний потік інвестицій, про який так розлого розповідала колишня команда, які дивіденди принесло розрекламоване самоврядування і т. д. Наразі ж департамент агропромислового розвитку ОДА сповістив про нову напасть – очікуваний високий врожай зерна. Кажуть, якщо погода дозволить, вдасться намолотити понад два мільйони тонн. “Ну, яка ж це напасть?! – скаже хтось, – навпаки, радіти треба – будемо з хлібом!”. Може, й будемо, але – з дорожчим. І високий врожай ціну на нього не знизить – такі парадокси української економіки з тернопільськими особливостями. До останніх також можна віднести впійманого на наших теренах павука – одного з трьох найбільш отруйних в Україні. Чим не кандидат у славнозвісну місцеву “Книгу рекордів”? Кажуть, може боляче вкусити – майже так само, як прогнозовані на осінь ціни і тарифи…

Ігор Дуда