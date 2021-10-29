Світ

Голодування чи симуляція?

Страдників і мучеників суспільство зазвичай жаліє, а виснажена голодом людина дуже добре вписується в цю парадигму. Голодування – давно апробований і подеколи доволі дієвий засіб досягнення своїх цілей. Якщо, звичайно, все добре розрахувати і достатньо довго протягнути з цим, не ризикуючи при цьому простягнути ноги. Колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, котрий голодуванням протестує проти свого арешту на батьківщині, лікарі провели процедуру переливання крові. За словами одного з медиків, аналіз крові у Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі і бригада з реанімобіля допомогли зробити переливання, після чого стан голодуючого стабілізувався і тепер характеризується як “задовільний”. Медик вважає, що Саакашвілі необхідно госпіталізувати в міську клініку під спостереження лікарів, оскільки “криза може повторитися, а в тюремній лікарні впоратися з нею буде складно”. Прем’єр-міністр Грузії, в свою чергу, звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

Фатальний збіг обставин

Цей випадок схожий на той, що стався з відомим актором Брендоном Лі у березні 1993 р. Він зайвий раз засвідчує, яку роль в нашому житті може відіграти фатальний збіг обставин. На репетиції під час зйомок американського фільму “Іржа” актор Алек Болдвін вистрілив зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Проте якимось чином між ними виявився і бойовий. Поранення отримали двоє людей: 42-річна операторка – уродженка Житомирщини Галина Хатчінс (Андрусевич) і 48-річний режисер Джоел Соуза. Санітарна авіація доставила Хатчінс в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її. Соузу через кілька годин виписали з лікарні. Наразі зйомки фільму припинені. Американський інститут кіномистецтва заснував стипендію для допомоги жінкам-кінооператоркам на честь Галини Хатчінс. Про це у своєму Twitter повідомив чоловік загиблої українки…

Сюрприз із неба

З неба може падати не лише дощ, град чи сніг, а й зовсім неочікувані речі. В Англії, приміром, на чоловіка з літака взяли й скинули… людські фекалії. Англієць саме займався роботою у саду, аж тут раптом – такий сюрприз із ясного неба. Після цього, як повідомляється, відбувся доволі жвавий діалог постраждалого із Управлінням цивільної авіації Великої Британії. Авіакомпанія-власниця лайнера, що здійснив “прицільне бомбування”, спершу заперечувала свою причетність, але потім таки визнала провину. Все ж, сума збитків була незначною, тому чоловік не подавався до суду на страхову виплату. Подібні випадки траплялися понад 40 років тому, але з 1980-го на пасажирські літаки почали встановлювати вакуумні туалети. Їхня особливість полягає в тому, що відходи людської життєдіяльності всмоктуються в спеціальний резервуар. Випорожнити його можна лише під час перебування літака на землі, бо відповідний клапан розташований зовні літака. Проте інколи через технічні несправності резервуар протікає, в чому й мав нагоду пересвідчитися англійський любитель садівництва…

Україна

Нагорода для чемпіона

Верховна Рада підтримала запит до Президента Володимира Зеленського стосовно нагородження боксера Олександра Усика державною нагородою. Підстава – перемога над тепер уже екс-чемпіоном світу у важкій вазі за кількома версіями британцем Ентоні Джошуа. Запит до Президента підтримали 212 нардепів за необхідних 150 голосів. Сам В.Зеленський, до речі, привітав Усика і подякував йому за перемогу, зазначивши: “Україна повертає своє”. Е. Джошуа заявив після бою, що причиною його поразки стала тимчасова втрата зору в дев’ятому раунді через травму ока. І що він готовий реваншуватися у повторному поєдинку. О.Усик, зі свого боку, зазначив, що бій з Е.Джошуа був “найбільшим поєдинком у його кар’єрі, однак не найважчим”. Більше ж, здається, пригадуються не бої Олександра, а гопак у його виконанні після фінального бою на ОІ-2012 в Лондоні. Думається, він зробив цим для України більше, ніж цілі гурти політиків і дипломатів.

Хитруватий Хитров

Не знаю, як просувається судова реформа, а от більш буденні справи служителів Феміди періодично витягують на огляд громадськості. НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у декларації судді одного з райсудів міста Суми. Цікаво, що й прізвище Його честі цілком підходяще для “прокручування” різних оборудок – Хитров. Левова частка порушень стосується нерухомості судді. Зокрема, хитруватий Хитров не вказав у декларації за минулий рік земельну ділянку його дружини площею 1 538 кв. м. Також суддя не вказав вартість нежитлового приміщення у Сумах площею 1281 кв. м, яке теж належить його дружині. За даними НАЗК, ціна нерухомості ‒ 3,5 млн грн. Окрім цього, декларант відобразив у декларації свою готівку ‒ 410 тис грн, а коли НАЗК запитало про походження цих коштів, він повідомив, що, можливо, ненавмисно допустив неуважність і зазначив зайвий нуль, записавши не 41 тисячу. У НАЗК цим поясненям не дуже повірили і заявили, що в діях Хитрова є ознаки злочину. Ну, з Сумами з’ясували. А як справи з усіма цими кв. м і тис грн. у “файному” Тернополі?

Тернопілля

Попит і пропозиція

Якщо є попит – цілком можна очікувати, що буде й пропозиція. Цей закон ринку не завжди враховує моральні аспекти, але чи багато хто з людей, в тому числі й наших краян, схильні зважати на них, коли йдеться про Її Величність Вигоду? Двоє спритних жителів Тернополя організували доволі прибуткову справу із виготовлення та продажу фальшивих довідок про ПЛР-тести, зокрема для виїзду за кордон. У документі вказували завідомо неправдивий негативний результат дослідження та інші дані, необхідні для подорожі. Вартість однієї довідки становила від 200 до 500 гривень. Щомісяця фірма продавала понад 1000 підроблених тестів клієнтам з усієї України. А водійка, яку патрульні зупинили за порушення ПДР, продемонструвала повний набір “лєдєй” елітного “мажорного розливу”: була добряче “підшофе”, вишукано обматюкала поліцейських а на додачу – ще й розбила вікно службової автівки. Оскільки дама вже не раз попадалася на “п’яній” їзді, поліцейські знову застосували дуже суворий і надзвичайно дієвий в наших умовах захід – склали протокол…