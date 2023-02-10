Світ

Дивна поведінка

В той час як Росія веде себе в міжнародних справах жорстоко, брутально і нахабно, інша дуже велика за розмірами країна – Китай – поводиться, скажімо так, трохи дивно. Після того як нещодавно в повітряному просторі США була зафіксована китайська повітряна куля, ймовірно, розвідувального призначення, КНР зробила належні висновки із висловленого Штатами занепокоєння і… запустила другу схожу кулю. За повідомленням представника Пентагону, цього разу вона пролетіла над Центральною Америкою і теж була призначена для спостереження. Держсекретар США Ентоні Блінкен мав розмову з директором Центрального офісу (в них, як і у нас, теж офіси?) іноземних справ Китаю і заявив тому, що поява стратостатів, призначених для розвідки в повітряному просторі США, є порушенням суверенітету Сполучених Штатів – можна сказати, ламався у відкриті двері, оскільки важко припустити, що його китайський співрозмовник навіть не підозрював про це. На додачу до цього Блінкен заявив, що за таких обставин змушений відкласти до кращих часів візит до Китаю, який саме планувався.

Фатальна помилка

Судячи з того, в якому стані він зараз перебуває, Михеїл Саакашвілі може шкодувати про своє повернення на батьківщину восени позаминулого року. Навряд чи таким йому уявлялося майбутнє, коли він з широкою усмішкою йшов тоді в супроводі двох поліцейських і в наручниках. Нині аналітики називають цей його приїзд в Грузію фатальною помилкою екс-президента, яка сильно вдарила по його партії й обернулася особистою трагедією для нього самого. Днями стало відомо, що міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів екс-очільника Грузії та громадянина України про дострокове звільнення за станом здоров’я. Сам ув’язнений намагався показати у суді, як схуд за час перебування в тюрмі, але на служителів грузинської Феміди це не справило враження – вони вважають, що надані матеріали про стан здоров’я Саакашвілі не надають переконливих фактів щодо серйозності стану здоров’я та не можуть бути підставою для відтермінування відбуття покарання. Після цього Президент України Володимир Зеленський звинуватив грузинську владу в тому, що Саакашвілі “катують і вбивають”, а МЗС висловило протест з приводу негуманного поводження з громадянином України і поставило вимогу передати його Києву…

Україна

Не образливо за державу

Прикро, але і в час війни митна служба України, схоже, не відчуває надлишку службовців, яким, як і відомому “кіношному” митнику-пияцюзі Верещагіну з “Білого сонця пустелі”, було б образливо за державу. Навпаки – в ній, виявляється, немало таких, які й у цей важкий для країни і людей період зовсім не від того, щоб урвати собі якнайбільше. Не забиваючи собі при цьому голови якимись архаїчними роздумами про моральність чи хоча б почуття міри. В Одеській та Чернівецькій областях викрили митників, які вимагали хабарі за ввезення в Україну товарів, у тому числі гуманітарної допомоги для українських захисників. За даними слідства, державний інспектор відділу митного оформлення “Одеса-порт” вимагав від представника благодійного фонду хабар за вплив на свого колегу – службовця іншого митного посту для того, щоб митниця не створювала штучних перешкод при оформленні гуманітарної допомоги для воїнів. Співробітник митниці заявив, що його послуги вартуватимуть від 500 до 700 доларів США за кожен автомобіль з вантажем. Першою виплатою він ще встиг натішитися – після одержання другої частини хабара його затримали правоохоронці.

Гарантія безпеки

Нас там наразі не дуже чекають і не квапляться запрошувати, але ми туди хочемо потрапити дедалі сильніше. Після російської агресії більшість громадян України вважають вступ в НАТО найкращою гарантією національної безпеки. Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” та соціологічною службою Центру Разумкова. 48,9% опитаних заявили, що саме членство в Альянсі гарантує безпеку Україні. 16,7% вважають, що передусім необхідно розвивати власні Збройні сили та оборонну промисловість. Для близько 10% найкращим варіантом була б угода про стратегічну оборонну співпрацю з кількома союзниками (наприклад, Польщею і країнами Балтії). 8,5% респондентів підтримують позаблоковий чи нейтральний статус з міжнародними безпековими гарантіями для України. 6,7% опитаних виступають за стратегічну оборонну співпрацю із США. Ще близько 10% не визначилися з відповіддю. Якщо оті 10 відсотків ще й проживають на територіях, що найбільше відчули на собі наслідки агресії Росії (таке можна припустити), то на них, мабуть, не вплинуть вже ніякі доводи…

Стовпи без громадянства

Декілька вельми високодостойних в недалекому минулому українських громадян одним розчерком президентського пера перестали бути такими. Хоча Україна, швидше за все, це якось переживе. І в них самих, наважуся припустити, від цього не виникли раптові болі в попереку чи напади мігрені. І навіть навряд чи погіршився апетит. Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства ряд одіозних політиків часів Віктора Януковича, які мають російське громадянство. Серед них – екссекретар РНБО Андрій Клюєв, ексміністр освіти Дмитро Табачник, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексглава МВС Віталій Захарченко, екскерівник СБУ Олександр Якименко. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Він зазначив, що Президент позбавив громадянства України “зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича”. Взагалі ж думається, що українці не заперечували б, якби зрадники і стовпи злочинного режиму зазнали не такої, сказати б, символічної кари, але – маємо те, що маємо…

Тернопілля

У стилі “Декамерона”

Напевно, не дають мені спокою лаври Джованні Бокаччо з його “Декамероном” – потягнуло описати минулий тиждень нашого краю трохи в його стилі. Отже, глава УГКЦ Блаженніший Святослав відвідав Тернопільський національний медичний університет, де зустрівся з викладачами та студентами і отримав звання почесного професора. “Перші почуття, які мене наповнюють, – це не для мене”, – скромно сказав слуга Божий. Не настільки скромною була в 2012 р. одіозна нині Раїса Богатирьова, яка теж була удостоєна цього звання і якій тоді буквально заглядали в рот викладачі й студенти шановного вишу. А соцмережі відреагували, як звично, гостро: “Молодці галичани! Щоб поцілувати донецький зад, ставали в чергу”. А ще минулого тижня з робочим візитом у Тернополі перебувала Віце прем’єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Офіційні фото зустрічі з дітками-переселенцями виглядали зворушливо, хоча в тих же соцмережах про гостю з Києва можна було багато різного прочитати. Пані міністерка багато говорила про задоволення базових потреб людей, залучення їх до суспільного життя, надання психологічної допомоги. А тим часом 20–річна тернополянка (молода, та рання?) удостоїлася визнання за задоволення потреб дещо іншого роду: поліція інкримінує їй утримання місць розпусти й звідництво. Разом зі спільницею вона організувала бізнес, здаючи квартири й торгуючи тілами своїх “жриць кохання”.