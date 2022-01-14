Піаніст, диригент, композитор і педагог Франц Ксавер Вольфганг Моцарт – молодший син всесвітньовідомого композитора Вольфганга Амадея Моцарта – свого часу перебував у Галичині.

На Тернопільщині це села Баворів і Смолянка Тернопільського району та Бережани. Про це свідчать документальні матеріали у вигляді високоякісних копій листів, сторінок з особистого щоденника, нотних аркушів музичних творів, гравюр і картин того часу. Їх Тернопільському обласному краєзнавчому музею передала львівська музикознавиця і педагог зі Львова Роксолана Гавалюк. Разом з директором Бібрської музичної школи імені Юрія Сінгалевича Іваном Герчаківським і краєзнавцем Тарасом Гринчишиним вони відвідали наш краєзнавчий музей і домовилися про співпрацю.

Отримані документи розмістять у новому розділі в експозиції Стародавньої історії. Незабаром вони будуть представлені для огляду відвідувачам музею. За домовленістю, Тернопільський обласний краєзнавчий музей, як повідомив заступник директора з питань розвитку та комунікацій Роман Мацелюх, буде позначений на туристичній інтерактивній карті, над якою працюють львів’яни. Це буде карта про перебування Франца Ксавера Вольфганга Моцарта в Галичині у першій чверті ХІХ століття.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці