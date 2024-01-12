Світ

Вибіркова рішучість

США і Великоританія за підтримки Австралії, Нідерландів, Канади вночі 12 січня завдали спільних ударів по, на жаль, не російській ескадрі в Чорному морі чи по стартових майданчиках націлених на Україну російських ракет, а по об’єктах хуситів у Ємені. Комбінована акція авіації та флоту Штатів, Об’єднаного Королівства та їхніх союзників була відповіддю на атаки терористів на кораблі в Червоному морі і Аденській затоці. Високоточними боєприпасами різних типів вражено 16 цілей, в тому числі навчальних центрів, сховищ для безпілотників. Зафіксовано вибухи у столиці Ємену Сані та інших населених пунктах. Хусити діють у Ємені за підтримки Ірану. Вони оголошені терористичною організацією і вступили у війну між Ізраїлем і ХАМАС – зрозуміло, на чийому боці. Безумовно, важлива справа, але вкотре доводиться скрушно констатувати вибірковість рішучості Заходу в питанні встановлення справедливості. Проти Ємену її виявити, мабуть, легше, ніж проти величезної дикої території, розташованої значно північніше…

За вірші – за ґрати

“Поэт в России – больше, чем поэт” – написав колись у своїй поемі “Братская ГЭС” Євгеній Євтушенко. В нинішній росії оте “больше” означає багато що. Зокрема, те, що він запросто може стати “зеком”. Тверський суд у москві засудив учасника “Маяковських читань” Артема Камардіна до 7 років колонії за читання віршів проти нападу РФ на Україну. Другий обвинувачений у цій справі – Єгор Штовба – отримав 5,5 роки колонії. Обох визнали винними у закликах до діяльності, спрямованої проти безпеки держави, а також в розпалюванні ненависті та ворожнечі до бойовиків угруповань “ДНР” і “ЛНР” через вірші, які вони читали біля пам’ятника Маяковському в центрі москви. Ця акція відбулася 25 вересня 2022 року. Молоді поети Артем Камардін, Єгор Штовба і Микола Дайнеко у своїх віршах висловлювали незгоду з війною, яку Росія розпочала проти України.

Україна

Цар з різними назвами

На думку екс-очільника МЗС Володимира Огризка, говорити про росію як про демократичний державний механізм не можна. “Там є цар, як би він не називався: Петро І, Катерина ІІ, Ніколай, Алєксандр, Сталін, генсек Брежнєв, чи президент Путін. Відповідно, він усе вирішує. Все інше не має значення, тому що система побудована на тваринному страху. Якщо цар неуспішний, то це вже лже-цар. Отже, якщо українська армія розіб’є російську і вижене її з Криму, зі сходу і півдня України, ми матимемо дуже цікавий розвиток подій. Це буде означати, що в російському суспільстві з’явиться новий цар, тому що старий програв. Відтак почнуться процеси серйозної внутрішньої нестабільності, а цим скористаються ті народи, які століття сидять під московським ярмом”, – сказав він. “Дуже сподіваюся, за нашого з вами життя ми побачимо, що від усієї росії мало що залишиться” – додав відомий дипломат. Чекати цього, все ж, доведеться, мабуть, довго. І сам пан В.Огризко вжив не оптимістичне “коли розіб’є” на більш розмите “якщо розіб’є”…

Геноцид гарантований

Відомий військовий експерт Петро Черник спробував передбачити, що чекає на Україну в тому випадку, якщо росії вдасться перемогти. І, не виключено, цим самим стимулювати процес мобілізації. “У частині мотивації я вдамся у філософію. Війна – екзистенційна: росіяни поставили за мету нас знищити. Саме знищити, тому що не змогли нас повернути добровільно назад. Пригадаймо ХХ століття. Ми тоді програли їм свою незалежність. І саме за те, що ми програли, вони нас дуже суворо покарали Голодомором”, – нагадав експерт. “Якщо хтось думає, що в разі нашої капітуляції тепер буде по-іншому, то глибоко помиляється. Якщо найгірше стане реальністю і росіяни увійдуть в Ужгород, то геноцид нам гарантований у таких масштабах і таких об’ємах, на тлі яких ХХ століття може здатися навіть дуже млявим. Вони не зможуть нам пробачити того, що ми вирішили вийти з імперії. А якщо так – то який у нас вибір?” – резюмував Черник.

Спорт не виняток

Схоже, проблеми з мобілізацією змушують представників влади навіть знехтувати неписаними законами нашого соціуму і працювати там, куди раніше вони уникали потикатися. В мережах можна побачити, як працівники ТЦК ходять по спортзалах (!) та вручають повістки (!!). Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний в інтерв’ю BBC (для закордонної аудиторії?) заявив, що підтримує подібні заходи. На його думку, працівники ТЦК виконують свою роботу, і спортивні заклади не мають бути винятком. “Для мене це не відрізняється від ситуацій, коли представники ТЦК ходять по ресторанах. Зрозуміло, вони працюють там, де бачать, що є люди, які мають певну підготовку (це ж відколи так?). Але в новинах про це повідомляють з такою конотацією, ніби йдеться про якесь покарання. Я вважаю, що це неправильно”, – сказав міністр.

Тернопілля

Прикре упущення

Серед відомств, найбільш схильних до корупції, ДСНС раніше, здається, не фігурувала. Тому, мабуть, 10 посадовців служби на Тернопільщині вирішили виправити це прикре упущення. СБУ викрила корупційну схему в управлінні ДСНС у Тернопільській області. За даними слідства, згадана десятка отримували до 20% “відкату” з кожного договору на протипожежне обслуговування підприємств. Тим часом НАЗК оприлюднило рейтинг областей за рівнем корупції. Тернопільщина, згідно з інфографікою на основі кількості записів у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, посіла дев’яту сходинку. Лідеру – Львову – ми поступаємося майже вдвічі (123 записи проти 250), що має заохотити місцевих корупціонерів подвоїти зусилля, щоб зрівнятися зі славним містом Лева. Ці зусилля не завжди помітні – корупція, як правило, передбачає неголосну розмову, прозорі (чи не дуже) натяки, таємну зустріч в умовленому місці. Тобто – тишу. Однак Тернопілля може похвалитися і правопорушеннями, здебільшого пов’язаними з криками, жіночим вереском, плачем. Упродовж 2023 р. до територіальних підрозділів поліції області надійшло 9240 заяв та повідомлень від громадян, пов’язаних з домашнім насильством. За їх результатами поліцейські розпочали 123 кримінальних провадження. “Жінка не бита – як коса не клепана” – таким, мабуть, є гасло немалого числа місцевих чоловіків. Або ж дещо м’якше: “Серцем люби, а руками тряси”. І чому оті недотепи скаржаться, що їхні благовірні їх подеколи (або регулярно) “трясуть”? Адже ж серцем люблять…