Світ

Смерть “політичного кілера”

Сумна звістка прийшла з Москви: раптово помер відомий журналіст, уродженець Керчі Сергій Доренко, головний редактор радіостанції “Говорит Москва”, в ефірі якої він тонізував слухачів періодичним грізним р-р-р-р-ичанням в ефірі. Як повідомляється, під час керування мотоциклом у Доренка несподівано стався серцевий напад, він пережив клінічну смерть і впав разом з мотоциклом, який ще й відскочив до відбійника на протилежному боці траси. Викликана бригада швидкої допомоги змогла лише констатувати смерть журналіста. Йому було 59 років… Свого часу Доренко, як ведучий аналітичної програми на ГРТ, заробив репутацію «політичного кілера». Зокрема, добряче «проїхався» по Анатолію Чубайсу, публічно заявивши про намір всиновити останнього і виплачувати йому щомісяця аліменти в сумі, на яку «батько російської ваучеризації» прирік існувати більшість росіян. А ще відомий вислів Доренка: «Суди в Росії – зайве свідчення того, що Бога немає». З цим важко не погодитися. Щоправда, не лише щодо російської «третьої влади», а й для характеристики судової системи на його історичній батьківщині.

Масовий “терор” в Австралії

Австралійська влада запланувала зробити таке, від чого в правительки її колишньої метрополії – британської королеви – могла б корона підстрибнути на голові. А саме: до 2020 р. винищити близько двох мільйонів диких кішок через те, що вони шкодять екосистемі країни. Аргументація такого масового “терору” наступна: близько 80% ссавців Австралії і 45% її птахів ніде на Землі більше не зустрічаються в дикій природі. Для диких кішок вони – легка здобич. Кожного дня в Австралії ненажерливі хижаки вбивають понад 1 млн. місцевих птахів і 1,7 мільйона рептилій. Завезені на континент ще у XVII столітті, кішки настільки “розбушувалися”, що були визнані шкідниками і звинуваченими у вимиранні близько 20 видів ссавців. Кожен штат Австралії війну з чотирилапими розбійниками планує вести різними способами. Приміром, у Квінсленді мешканці отримуватимуть по 7 доларів за кожну впольовану кішку. А у Західній Австралії з літаків будуть розкидати отруєні сосиски. З’їсть кішечка отакі ласощі – і через 15 хв. “склеїть лапи”. Словом, жах. Залишається чекати масових протестів фелінологів і просто любителів котів у всьому світі?

Україна

Адміністративна палиця для нової мітли?

В передчутті того, що зовсім скоро буде позбавлений можливості підписувати документи державної ваги, наразі чинний президент Петро Порошенко заходився розмахувати наліво й направо адміністративною палицею. Головно це стосується звільнення чиновників із займаних посад. Зрештою, може так і має бути – звільняється простір для того, щоб нова мітла могла мести по-новому? Однак у повідомленнях не доводилося читати, щоб відправлені у відставку функціонери самі подавали заяви по звільнення… Ще в кінці квітня президент звільнив з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина (можливо, результати голосування у “виноградній республіці” на тлі відносного успіху в закордонних округах видалися гарантові не надто блискучими?). Ще раніше був звільнений одіозний перший заступник голови зовнішньої розвідки Сергій Семочко (чи, бува, не пізнувато?) Крайнім у списку тих, кому вказали на вихід, виявився начальник Служби безпеки президента Юрій Федорів, який обіймав цю посаду майже п’ять років.

Претенденти для президента

Список претендентів на посаду речника новообраного президента України Володимира Зеленського, за інформацією його прес-служби, складає понад три тисячі осіб. Серед них – PR-менеджери, студенти, телеведучі актори… За результатами творчого етапу буде сформований Top−10 найкращих, з якими буде проводити співбесіду особисто В.Зеленський. Всі фіналісти конкурсу обов’язково будуть проходити перевірку службами безпеки та антикорупційними органами. Вимоги до претендентів: володіння щонайменше трьома мовами, а саме: українською, російською й англійською, досвід роботи в журналістиці або публічній діяльності, готовність працювати цілодобово (хм… якби не останнє – можна було б подумати…). Крім того, спікер повинен володіти комунікаційними здібностями, мати швидку реакцію, бути креативним і адаптованим до динамічної роботи, а ще – мати почуття гумору (т-а-а-к, з креативністю і гумором ще сяк-так, а от все решта… доведеться пану президенту обходитися без мене…).

Бумеранг для судді

Скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення викликало значне нерозуміння в суспільстві, а тепер вдарило малоприємним бумерангом по одному з натхненників цього рішення. Голові суду Станіславу Шевчуку відмовлено у візі в США. Як зазначив керівник громадської організації “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін, судді КСУ так прописали своє безглузде й злочинне рішення, що заклали міну під будь-яке ефективне формулювання цієї статі у майбутньому. Вони не формулювання статті поставили під сумнів, а саму суть злочину. Це, за словами В. Шабуніна – найбільше зло. І вони зробили це свідомо. Тому отакий сигнал від американців – надзвичайно важливий. Забрати візу – максимум, що може зробити офіційний Вашингтон. Втім, як зазначає агентство UNN, С. Шевчук міг втратити візу США не лише через причетність до скасування статті про покарання за незаконне збагачення, а й “у зв’язку з політичною заангажованістю, яку він виявив під час виборів президента України”.

Тернопіль

Хто вмоститься на “святому місці”?

Серед головних тем нині на Тернопіллі: хто вмоститься у керівному кріслі в місцевому Білому домі? Взагалі, вести мову про це при живому й здоровому чинному губернаторі не є вершиною коректності, але що вдієш – час його патрона минув, а він сам, як зазначається у останньому рейтингу впливових осіб, “не знайшов аргументів, щоб переконати тернополян голосувати за свого благодійника”. І хоча будівля ОДА, як стало відомо, розташована на місці холерного цвинтаря (чи не через це іноді чуєш: “А холєра би вас всіх там забрала!”), “святе місце” в ній довго порожнім не буде. Дехто вважає, що його обов’язково має посісти житель нашої області; інші ж переконані, що пришлють якогось “варяга”, оскільки Тернопілля не має значного економічного потенціалу і не є пріоритетом для команди нового президента. Тим часом один з місцевих нардепів зазначив, що “не політик вирішує долю держави, а її громадяни, які повинні бути активними”. У активності нашим краянам справді не відмовиш – черги біля відділень банків останніми днями свідчать, що вони почали масово оформляти візи для виїзду на роботу в Польщу…

Ігор Дуда