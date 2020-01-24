Світ

На порозі чергової кризи

Нещодавно призначена на посаду директора-розпорядника МВФ болгарка Кристаліна Георгієва заявила, що ситуація у світовій економіці зараз нагадує ту, яка склалася на початку ХХ століття, тобто напередодні Великої депресії 1920-х років. Вона відзначила, що хоча за останні двадцять років рівень економічної нерівності між країнами знизився, всередині самих країн розшарування між бідними та багатими зросло (Україна, можливо, має заперечення щодо цього? – І.Д.). Для прикладу К. Георгієва навела Великобританію, де 10% найбагатшого населення має стільки ж статків, скільки й 50% найбіднішого. І ця ситуація, за її словами, нагадує початок ХХ століття, коли “технології та інтеграція рівною мірою призвели до першої «позолоченої доби», потім – до «ревучих двадцятих» і, зрештою, до фінансової катастрофи». Крім можливої кризи, головними викликами наступного десятиліття директор МВФ назвала такі проблеми, як зміна клімату і посилення торгового протекціонізму, що може призвести до соціальних потрясінь і нестабільності на фінансових ринках.

Суто технічна помилка

Виявляється, усілякі непорозуміння з комп’ютерним перекладом трапляються не лише в нас. І що може бути щось більш неприємне, ніж “Як завоювати розташування жінки?” (в оригіналі – “Как добиться расположения женщины?”) і “Верб-Сен Лоран” ( в оригіналі – “Ив Сен Лоран”). Компанії Facebook довелося просити вибачення через дуже некоректний переклад імені лідера КНР Сі Цзіньпіна під час візиту останнього до М’янми. При перекладі повідомлення про зустріч лідерів двох країн автоматичний перекладач соцмережі з бірманської “Jinping” видав англійською “Mr Shithole”, що в перекладі означає “зад”. Ситуація виникла дуже незручна, і в Facebook відразу ж поквапилися пояснити, що це суто технічна помилка. А також попросити вибачення в усіх, кому вона могла спричинити неприємності, зазначивши при цьому, що “ця проблема не відображає спосіб, у який повинна працювати її продукція”. Взяти б з Facebook приклад творцям україномовних титрів до іноземних фільмів, а то іноді таке доводиться читати…

Україна

Традиції, породжені менталітетом

Україна – наразі не Південна Корея, де мають звичку надовго запроторювати за грати колишніх президентів держави. У нас – свої традиції, породжені власним національним менталітетом. Він, отой менталітет, диктує тим, хто в даний час перебуває при владі, показово-рішуче відмежовуватися від дій “папєрєдніків” і навіть (який жах!) погрожувати їм криміналом. Із останніх новин: Генеральна прокуратура порушила проти колишнього очільника Держбюро розслідувань Романа Труби справу відразу за двома доволі грізними статтями: “Втручання в діяльність працівників правоохоронних органів” та “Розголошення даних досудового слідства”. Про це повідомив нардеп від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко. Одного цього прізвища достатньо, щоб зрозуміти, звідки “дме вітер”, а сам Р. Труба заявив, що причиною тиску на нього є його безкомпромісна позиція у справах, в яких фігурує екс-президент Петро Порошенко. В той же час О. Гончаренко продовжує наполягати, що “оприлюднені записи з кабінету Труби доводять, що екс-керівник відомства неодноразово і цинічно порушував закон”. І що “у цьому випадку простого звільнення з посади недостатньо”.

Несподівана тема

Іноді, слухаючи розлогі виступи лідера “Батьківщини ” Юлії Тимошенко про тарифи, ціни на газ, податки і т.д., відчуваєш деяку досаду. Справді, така вродлива жінка, над якою, здається, зовсім невладний вік – і постійно вести про такі нудні речі, від яких тягне позіхати… Навряд чи “леді Ю” відчула ці мої думки, але в програмі “Свобода слова” вона раптом заговорила на тему, вельми віддалену від згаданих вище. Юлія Володимирівна заявила, що вважає необхідним закріпити в Конституції визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки. За її словами, у кожної людини є своя свобода, але нав’язування одного бачення всьому суспільству, яке на 90% складається з християн, віруючих людей не є тим, що слід робити в першу чергу. “До одностатевих шлюбів ставлюся приблизно так: треба закріпити в Конституції, що створювати сім’ю повинні чоловік і жінка. Якщо у людей є інше бачення цього, це їхня особиста справа”, – зазначила Ю. Тимошенко.

Гнила екс-голова

Звідки, згідно з приказкою, починає гнити риба? Відомо звідки – з голови. Нехай і з малоприємним префіксом “екс”. У Києві за керування автомобілему нетверезому стані затримали колишнього начальника Департаменту ДАІ Олександра Єршова. Судячи з того, як завзято поліцейські тицяли його “мордою об асфальт” і скручували руки, “пов’язати” одного з колишніх шефів було для них неабияким задоволенням. “Навели” їх на “об’єкт” активісти, які помітили, що водій напідпитку сідає за кермо Range Rover біля нічного закладу. Вони викликали поліцію і поїхали за автомобілем. Як стверджували добровільні помічники поліції, манера їзди водія авто була неадекватною, а швидкість місцями перевищувала 100 км/год у спальному районі, що створювало аварійні ситуації. Прибулим поліцейським екс-високопосадовець продемонстрував типовий набір прийомів “мажора” в подібних ситуаціях: відмовився пред’явити документи і стверджував, що за кермом була його дружина. Ну, і як ведеться, відмовився пройти медичне освідчення…

Тернопіль

Укорінені звички

Звичка, як кажуть – другий характер. Мешканців нашого краю й міста зокрема це стосується тією ж мірою, що й інших. От мають вони звичай пірнати у крижану воду на Водохреще з надією на те, що вона змиє всі гріхи. Попри те, що священники застерігають: таким простим чином “відмити” неправедні діяння не вдасться, оскільки вони мають внутрішню причину. Розуміти це кожен може як захоче (може, ще й робити промивання шлунка перед ритуальним зануренням або ж очисну клізму?). Інші прояви укоріненої звички – знову (вже вкотре) пошкоджений обмежувач висоти на Гаївському мосту а також (здається, в четвертий раз) знесена в результаті їзди “під мухою” огорожа біля готелю “Тернопіль”. Загадкова смерть студентки з Нігерії дала привід для вияву ще одної нашої звички – численних і дуже різних коментарів у соцмережах. Ще одне нещастя – пожежа у сільському клубі – поряд з чиєюсь звичною безвідповідальністю, виявила й благородство, яке, на щастя, теж притаманне нашим людям: обгорілий 15-річний хлопець на ім’я Сергій кинувся в охоплену вогнем будівлю, щоб врятувати свого молодшого тезка. Здоров’я вам, обидва Сергії. Вам і вашим товаришам.

Ігор Дуда