Про медичну реформу і гроші у банках: хроніка тижня, що минає

18/01/2019 Розмір тексту:

Світ

Несподівана дикість цивілізованих сусідів

Від проявів несподіваної дикості не застраховані не лише ми, а й наші, як прийнято вважати, цілком цивілізовані сусіди. У польському Гданську під час благодійного концерту просто на сцені на мера міста Павла Адамовича кинувся чоловік. Нападник встиг завдати меру декілька ударів 15-сантиметровим ножем. Незважаючи на 5-годинну операцію і 22 літри перелитої донорської крові, отримані Адамовичем поранення виявилися несумісні з життям. Мотивом злочину, як повідомив сам нападник, було те, що він, на його думку, несправедливо відсидів понад 5 років у тюрмі. Чи справедливо “мотав строк” у тюрязі суб’єкт, засуджений за збройні грабежі банків і який, до того ж, має проблеми з психікою – тепер розбиратиметься слідство і вирішуватиме суд при винесенні вироку. Польська громадськість шокована тим, що сталося. На трагічну смерть П.Адамовича відгукнувся і Петро Порошенко. “Він зробив багато доброго для українців у Польщі й українсько-польських відносин. Це тяжка втрата для всіх нас”, – написав Президент України у Twitter.

У Росії ожила… покійниця



Така історія могла трапитися будь-де, але трапилася там, де їй це найбільш пасувало – у Росії. У одному з тамтешніх сіл декілька осіб наполегливо і самозабутньо всю ніч розпивали спиртне. Вранці весела компанія виявила, що одна з учасниць застілля, 62-річна жінка, не подавала ознак життя. Прибулі на місце події поліцейські самостійно, без лікарів, констатували смерть жінки. Її тіло відправили в морг, а родичі почали готуватися до похорону. Тим часом санітарка моргу, яка почали прикріпляти до трупа номерну бірку, раптом помітила, що покійниця… ожила. Однак стати фарсом цій історії не судилося – жінку доправили в реанімацію, де лікарі дві години боролися за її життя, намагаючись “воскресити” вдруге. На жаль, марно – нещасна таки померла. Як повідомлялося, від отруєння і переохолодження.

Україна

Обнадійлива звістка серед “чвакання”

Обнадійлива звістка серед ранкової мряки і мокрого “чвакання” під ногами: за 2018 рік Україна отримала безвізовий доступ в 14 країн, піднявшись на три позиції в світовому рейтингу паспортів.

Про це свідчать дані Індексу паспортів компанії Henley & Partners.

За підсумками року Україна посідає 41 місце в рейтингу паспортів світу (проти 44-ї позиції роком раніше). Тепер для українців за безвізом доступні 128 країн світу (хм…цікаво), тоді як рік тому їхня кількість становила 114. Від себе зазначу: отого разючого прогресу наразі не відчув (гадаю, не лише я) жодним рецептором шкіри, але – все одно приємно, чорт забирай! Водночас лідером індексу стала Японія, громадяни якої можуть відвідувати без візи 190 країн. На другому місці розмістилася Південна Корея. Росія опинилася на 48 місці в рейтингу – для росіян без віз доступні 119 країн світу.

Медична реформа: українці задоволені?

Як мовиться, хто тебе похвалить, якщо… сам себе не похвалиш. Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров’я України, 76% українців, які підписали декларації з сімейними лікарями, задоволені якістю медичного обслуговування. Як відзначають в Міністерстві, ця цифра значно вища за ту, на яку сподівалися українські та закордонні експерти, і є свідченням потужного запиту на зміни, які відбуваються в суспільстві. Зазначається також, що з другої половини 2019 р. почне діяти програма “Безкоштовна діагностика”, чиї послуги оплачуватиме Національна служба здоров’я. Всього угоди з сімейними лікарями уклали угоди понад 23 млн. українців. Додам: я – один з них і отих 76% задоволених – головно тому, що жодного разу досі (тьху-тьху) звертатися не доводилося.

Бізнес-модель українського футболу

Договірні матчі, про які нині стільки говорять – далеко не новинка для України. Екс-футболіст “Динамо” Олег Саленко – той самий, котрий, гепнувшись колись зі стільця в прямому ефірі, почав відтоді давати переважно “закадрові” коментарі, згадує, що це явище було поширене ще за радянських часів, хоча й регулювалося тоді певними негласними правилами. За його словами, у поєдинках між принциповими суперниками, що змагалися за лідерство, ніяких “договорняків” бути не могло. Ну, а вже після того як завдання на сезон були вирішені, тим більше коли ставали чемпіонами, могли про щось домовлятись. І про все домовлялось не керівництво, як зараз, а гравці між собою. Тепер же, на думку О. Саленка, договірні матчі можуть навіть бути частиною бізнес-моделі футбольного клубу. «Деякі президенти клубів утримують команди в Україні за рахунок гри на ставках на азійських ринках”, – зазначив він.

Тернопіль

Поганий приклад заразний

Поганий приклад, як стверджують, заразний. Житель одного з районів області, мабуть, був настільки захоплений звичкою скандально відомого судді Миколи Чауса ховати гроші в літрових банках, що вирішив не лише наслідувати цей приклад, а й переплюнути Його Честь. Свій скарб він заховав не у літрові, а в трилітрові посудини. Забувши при цьому, що у Чауса нажите “непосильною працею” таки знайшли… Знайшлася турботлива рука і для грошей нашого краянина, “обчистивши” останнього на 9 тис. грн. – злодій вкрав їх з тої ж злощасної склотари. Потурбуються, напевно, тепер і про спокій та мир в душі ревного відвідувача Божих храмів у Великих Бірках і Тернополі, в які він таємно й наодинці навідувався, щоб прихилити коліна та звільнити скриньки для пожертв від надмірного тягаря. З урахуванням попередніх кримінальних “паломництв” 57-річного “прихожанина”, епітимію він, мабуть, відбуватиме в умовах ізоляції від решти пастви.

Ігор Дуда