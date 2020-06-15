Собака, що постраждала від людської (точніше, нелюдської жорстокості) і про яку нещодавно повідомила стрічка новин сайту, нагадала про давно відоме: у нас є люди і є людиноподібні (хоча й не завжди) тварюки. Вони можуть дихати одним повітрям, жити поруч, навіть, можливо, ходити до однієї церкви і водночас – кардинально різнитися між собою своїми життєвими установками.

Найперше: усвідомленням того, що таке Добро і що таке Зло. Що може дозволити собі зробити нормальна людина і що вона в жодному разі не повинна собі дозволяти. Шокуючий випадок, коли нелюди в людській подобі намагалися заколоти вилами собаку ще раз підтвердив (разом з багатьма іншими): наше суспільство важко, щоб не сказати – невиліковно хворе. У нього – цілий букет психічних відхилень: соціопатія, надмірна агресивність, що межує з садизмом і відвертим звірством, прагнення утвердити своє “ego” за рахунок ближнього… І навряд чи в цьому слід звинувачувати коронавірус. Зараз ми можемо з певністю констатувати найголовніше “завоювання” періоду так званого державотворення і революцій з милозвучними назвами: у нас успішно сформувався товстий прошарок цинічних і зухвалих, не обтяжених ніякими моральними табу, індивідів. Цей факт неприємний сам по собі, але набуває просто загрозливих форм з точки зору перспективи. Нехай закликають священики в храмах до милосердя і чоловіколюбія. Нехай малюють солодкі пасторалі художники і щосили намагаються реанімувати патріархальні цінності поети й етнографи. Нехай ламають списи на диспутах педагоги в даремній надії знайти протиотруту від смертельного вірусу цинізму й бездуховності. Нехай. Над усіма їхніми потугами, плюючи на них відбірною слиною, здіймається монументальний гібрид брехні, лицемірства, фальші та егоїзму, які є визначальними рисами нашого існування. І для якого існує лише “Я хочу”.

А, може, я занадто згущую фарби? Знайшлася ж добросердна людина, котра зігріла теплом нещасну тварину, з якою так не по-людськи повелися двоногі тварюки… І в майбутньому, можливо, знайдеться добросердна душа, яка дасть їй притулок і забезпечить людське ставлення…

Людей, напевно, все-таки більше, ніж тварюк?

Ігор Дуда