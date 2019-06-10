Волею УЄФА календар змагань збірних став настільки насиченим, що паралельно проходять декілька турнірів.

Більшість національних команд цими днями проводять чергові два тури кваліфікації до Євро-2020, а у Португалії тим часом пройшла майже завершальна стадія досі незрозумілого для багатьох турніру Ліги націй. Саме “майже”, тому що в березні наступного року за підсумками поєдинків за системою play off буде визначено 4 останні учасники Євро-2020. Тому під час матчу Україна – Сербія за команду А. Шевченка вболівали не лише українці, а й чехи, адже у випадку нашого прямого потрапляння на Євро-2020 саме вони, як команда, що посіла 2-ге місце у групі Ліги націй, отримають шанс позмагатися за додаткову перепустку. Якщо, звичайно, не здобудуть її у своїй кваліфікаційній групі. Тоді за неї, за оту останню соломинку намагатиметься вхопитися третій учасник нашої групи в Лізі націй – збірна Словаччини. Так що тут, як мовиться, можливі різні варіанти…

Тепер же серед перших команд груп Ліги А визначався, власне, переможець самого турніру. Обидва півфінальні матчі закінчилися з однаковим рахунком – 3:1. Португалія завдяки хет-трику нестаріючого і з постійним відчуттям “голоду” за голами Роналду перемогла команду Швейцарії, а збірна Нідерландів лише в додатковий час здолала англійців. Не в останню чергу – завдяки “подарункам” захисту останніх у вигляді безглуздих ляпів Стоунза і Барклі. Вчора спочатку невдахи півфінальних матчів зустрілися у поєдинку за 3-тє місце. Дві команди мільйонерів під прапорами Англії та Швейцарії (на обох зображені хрести: у англійців – червоний на білому тлі, а у швейцарців – білий на червоному) довго й часами доволі нуднувато вирішували, кому дістанеться на 1 млн. євро призових більше. Основний і додатковий час закінчився безрезультатно, а після серії пенальті вся збірна Англії, напевно, має “проставитися” своєму голкіперу Пікфорду, який не лише парирував вирішальний удар, а й сам бездоганно виконав пенальті.

А пізніше Португалія та Нідерланди вирішували, хто з них стане першим володарем кубку Ліги націй. У першому таймі суперника, як висловився коментатор, здебільшого “жували жуйку”, подовгу розігруючи м’яч і не пропонуючи один одному чогось несподіваного крім епізодичних дальніх ударів. Друга половина видалася жвавішою, і, відповідно, більш видовищною. Нагоди відзначитися були і у тих, і у других, однак єдиний гол, який приніс перший кубок Ліги націй господарям, забив португалець Гуедеш.

Ще декілька слів про фінальний турнір. І не лише про нього. Не знаю, чи схильні до консерватизму англійці були в перших рядах прихильників впровадження нових технологій у футболі, але після двох поєдинків у Португалії родоначальники футболу мають вагомі підстави оголосити системі VAR справжню WAR, тобто війну. І в півфіналі з голландцями, і у “втішному” фіналі зі швейцарцями арбітри саме після використання отого VAR відмінили два голи англійців, легітимність яких раніше навряд чи викликала б сумніви. Іноді може скластися враження, що оте нововведення не так встановлює повну справедливість (її, як відомо, немає), а, образно кажучи, вишукує блохи на собаці. От з іншим технічним нововведенням, запровадженим свого часу англійцями – відеофіксацією безчинств футбольних хуліганів – можна погодитися стовідсотково. Вона посідала суттєве місце в комплексі заходів, які дали змогу приборкати буйства неадекватних уболівальників на стадіонах. Плюс, звичайно, дієві каральні акції з боку правоохоронних органів.

В Україні наразі лише фіксуються дикі витівки фанатів – без відчутних наслідків для останніх. Ось і перехідні матчі за право виступати наступного сезону у Прем’єр-лізі, які минулої суботи відбулися в Луцьку і селищі Ковалівка, що на Київщині, містили повний набір з арсеналу сучасних футбольних дикунів: підпалені й вирвані сидіння, вимушені зупинки по ходу гри, гонитву за арбітром і жбурляння в нього отих самих сидінь… Усіляка бидлота на трибунах наших стадіонів почувається цілком комфортно, а головне – безкарно, що дає їй змогу “еволюціонувати” у своєму розвитку значно швидшими темпами, ніж це робить український футбол. Його найвищий дивізіон, до речі, за підсумками цих скандальних матчів отримав нового учасника – “Колос” з отої самої Ковалівки, котрий відправив у першу лігу “Чорноморець” (0:0, 2:0). “Карпатам” же після побоїща в Луцьку вдалося не лише дістатися Львова неушкодженими, а й зберегти місце в Прем’єр-лізі – 0:0, 3:1.

Ігор Дуда