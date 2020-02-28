Світ

Смертна кара – за смертельний вірус

Китай доволі швидко і всебічно відреагував на появу зловісного коронавірусу Covid-19. По-перше, запустив у виробництво перші ліки проти нього. Водночас власті країни вирішили застрахуватися і з іншого боку. Верховний народний суд КНР виступив із заявою про те, що особи, які навмисно поширюють новий коронавірус чи завдають шкоди медпрацівникам під час епідемії, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності й суворо каратися. “Суворо каратися” в китайській інтерпретації звучить доволі грізно, тим більше якщо пам’ятати, як там полюбляють розстрілювати корупціонерів. От і злісним і навмисним розповсюджувачам нової болячки загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Якщо ж дуже пощастить і наслідки будуть серйозними,то можна отримати понад 10 років ув’язнення або ж навіть смертну кару.

Солодке шкідливе

Біда може підстерігати людину там, де її зовсім не чекаєш. І мати зовні вельми привабливий вигляд, а також бути приємною на смак. В одному з барів Москви проходило змагання з поїдання тістечок на швидкість. До участі в ньому зголосилася 23-річна дівчина. Під самий кінець конкурсу вона ризикнула з’їсти відразу кілька кондитерських виробів. Їй це ніби вдалося, але всі солодощі вона прожувати не змогла – бідолашна вдавилася їжею, а потім втратила свідомість. Перелякані друзі почали робити штучне дихання невдачливій переможниці змагання і викликали швидку. Медики оперативно прибули в заклад, але врятувати дівчину не змогли, а лише констатували смерть. Мораль: солодке шкідливе – особливо у великих кількостях.

Європейська демократія проти замоскворецької шпани

Вже неодноразово було підмічена російська властивість вести себе у міжнародних справах, керуючись звичками замоскворецької шпани. От і на думку лідера правлячої партії Польщі “Право і справедливість” Ярослава Качинського, Росія шукає слабкі пункти в системі європейської демократії й атакує там, де бачить слабину і шанс на перемогу. Так було в Криму й на сході України (хто ж, цікаво, так допоміг Москві відчути нашу слабкість в цих регіонах? – І.Д.). Кремль залюбки поширив би цю практику і на інших своїх сусідів, однак, за словами Я. Качинського, у Росії виникають суттєві проблеми там, де вона стикається з рішучим спротивом. Причому, він може бути просто дипломатичним. На думку польського політика, це значною мірою стосується його держави і балтійських країн. З огляду на це, присутність військ НАТО на їхніх територіях відіграє дуже важливу роль.

Україна

На пенсію – ще пізніше?

В Україні вчергове заговорили про підвищення пенсійного віку. Країна для таких дискусій вибрана, справді, підходяща: економіка на стрімкому підйомі; життєвий рівень неухильно зростає; люди молодшають на очах, сповнені енергії й незнищенного бажання докласти її до розбудови держави. Тим більше, он ще один вагомий аргумент – Європа, де пенсійний вік вищий, ніж у нас. Однак прискіпливі експерти чомусь вважають, що оте підвищення віку виходу на пенсію сприятиме зростанню “тіньової” занятості, через що бюджет отримуватиме ще менше коштів. Після виходу на пенсію в європейських країнах люди припиняють активну трудову діяльність, а в Україні продовжують працювати понад 2,5 млн. людей. Пенсійна реформа триває вже майже 10 років, але суттєвих позитивних результатів досягти не вдалося. Чиновники докладають зусиль, щоб позбутися дефіциту Пенсійного фонду не лише за рахунок зменшення розмірів виплат, а й намагаються зменшити кількість пенсіонерів: підвищують вік, знижують коефіцієнт страхового стажу і т. д.

Президент порушить обіцянку?

Здається, лише винятково лінива людина не відправляла останнім часом прем’єра Олексія Гончарука у відставку Водночас поширюються чутки про можливе призначення на цю посаду Сергія Тігіпка чи Валерія Хорошковського. Вони, оті чутки, звісно ж, підривають довіру виборців до президента. Люди підтримали перезавантаження влади, тому що хотіли позбутися олігархічного тиску на країну. А зараз їм пропонують повернутися в епоху “Партії регіонів”, адже обидва кандидати – олігархи з оточення Януковича. Вони посилять позицію ОПЗЖ в парламенті і реанімують старі корупційні схеми. Про це на сторінці в Facebook заявив політичний експерт Павло Кутуєв. Українці підтримували Зеленського і “Слугу народу”, тому що вірили в ідею перезавантаження влади, тому що хотіли позбутися олігархічного тиску на країну. І уряд Гончарука, при всіх за і проти, цю ідею виправдовує. Їм не вистачає досвіду. Але вони працюють як вміють, виходячи з національних інтересів, а не під диктовку олігархів. Тому відставка Гончарука означатиме порушення передвиборчої обіцянки президента “, – написав Кутуєв.

Тернопіль

Ніщо не допомагає

Тернопілля позбулося цими днями свого губернатора. Із засобів масової інформації доводилося чути, скажімо так, про його малопомітність на цій посаді, але хто нині достеменно розбереться, чи це зле, чи добре… Але давайте про щось веселіше. Ну, хоча б про явище із гарною і наукоподібною назвою коронавірус, який нині викликав масову “шизуху” у світі. Тепер, довелося чути, не можна буде відвідати зоокуток. А поза тим – все як звично: на Тернопіллі – криза з кваліфікованими робітниками. Норовлять, кляті, чимскоріш рванути туди, де платять більше і стабільніше. І скільки їм не пі… говори про національну свідомість, скільки не вказуй на те, що своє, рідне, ближче – ніщо не допомагає. Ну, не слухають і не вірять тим, хто пі…, тобто говорить.

Ігор Дуда