Зізнаюся: досі належу до числа тих, можливо, наївних оптимістів, котрі все ще сподіваються, що “мужицька” хитрість і життєва чіпкість президента Білорусі Олександра Лукашенка, помножені на великий досвід доволі вправного політичного “слаломіста” (ось хто справді примудрявся часто пробігати поміж краплинами дощу) утримають його від прямого залучення у війну між Росією та Україною. “Бацькові” це ніби ні до чого та й гріхів на ньому (надання території своєї країни для російських військ, аеродромів і стартових майданчиків для смертоносних ракет, постачання зброєю армії агресора) вже й так немало, отож ота сама селянська кмітливість мала б підказати йому, де та червона лінія, яку не варто перетинати…

Сподіватися я сподіваюся (і не лише я), але…”Знає кіт, чиє сало з’їв”, – кажуть про того, хто виказує себе поведінкою, відчуваючи, що зробив щось негідне. В даному випадку доречніше, мабуть, сказати “збирається їсти”. І подати цей фразеологізм білоруською “Ведае катка, чые сала з’ела”, оскільки мова йтиме про дії (точніше, наразі висловлювання) високопосадовця нашої “сінявокаї” й такої ненадійної нині сусідки. Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що у разі розміщення на кордоні між Україною і Білоруссю місії з представників західних країн це означатиме “фактичне залучення цих третіх країн в український конфлікт”. Це було відповіддю на заяву Президента України Володимира Зеленського, який у своєму виступі на терміновій зустрічі “Групи семи” (G7) запропонував розмістити міжнародну моніторингову місію на кордоні між Україною та Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій та прямого вступу останньої у війну на боці РФ. “Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні… Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить лише відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення: на кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації”, – заявив очільник України. Позиція цілком чесна, відкрита, зрозуміла й не несе жодних загроз іншим країнам.

Але зрозуміло й те, що Росії, що звикла робити все “исподтишка”, в стилі “урок”, які готують бунт на “зоні, зайві свідки її злочинів зовсім небажані, а її білоруський спільник, схоже, цілком солідаризувався з нею. “Я згоден з оцінкою російської сторони. Якщо будуть направлені відповідні представники західних країн на кордон Білорусі та України, то це означає фактично залучення цих країн в український конфлікт”, – сказав Макей. Білоруський дипломат заговорив так, наче має перед собою на столі директиву для виконання – надісланий з Москви “темник”…

Чорт забирай, всього лише на дві букви різниця в прізвищі, а яка відмінність: в Сполучених Штатах був наш великий друг, бойовий генерал і сенатор Маккей, а тут колишній випускник дипломатичної академії МЗС Австрії (?) Макей діє проти нас, користуючись кремлівською шпаргалкою… Хоча, звісно, діє він чітко в рамках, встановлених правителем його країни. Того самого, на “мужицьку” хитрість і життєву чіпкість якого все ще трохи сподіваємося…