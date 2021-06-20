Письменник Марк Лівін вже не раз виступав на фестивалі «Ї». А цього року презентував на ньому книгу, яку написав спільно з тернопільським психотерапевтом Іллею Полудьонним. Їхня робота називається «Простими словами». Працювали над нею автори півтора року. А присвячена книга емоціям.

Наше «дітище» – 32 епізоди про емоції, – розповів Марк Лівін. – Не знаю, яка з них найкраща, бо щастя – це сума переживань спокою, любові та іншого. Маркетинг сьогодні пропонує нам щастя, тож багато людей потрапляє в дофамінову петлю.

Другий автор зауважив, що вони простими словами пояснюють різні емоції і те, як з ними впоратися.

– Ми не будемо прикидатися нарцистичними експертами, у яких завжди все добре, – каже Ілля Полудьонний. – Є різні моменти, які потрібно пройти. А тим більше нам передались емоції від моментів, які переживала наша нація. Оскільки ми росли в епоху нерозуміння емоцій, тому усім буде корисно отримати пояснення на цю тему у доступній формі.

Частими гостями на фестивалі є й публіцисти і письменники Віталій та Дмитро Капранови. Вийшовши на сцену драмтеатру вони розповіли про два романи: «Паперові солдати» та «Рута». А ще потішили публіку власними музичними композиціями.

Роман «Рута» розповідає про події, які відбувалися у Литві на початку дев’яностих та в Україні у 2014-му. Головний герой, Андрій Литвин, служив у Вільнюсі у 1991-му і брав участь у штурмі телецентру як радянський солдат. Згодом, у 2014-му він стає учасником революційних подій, але на цей раз уже як захисник української незалежності. Коли пропадає зв’язок із дочкою Рутою, яка працює в бібліотеці Майдану, а Український Дім захоплюють «беркутівці», Андрій вирушає на її пошуки у гарячі точки у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Захищаючи барикади, він згадує минуле — Вільнюс 91-го і литовську студентку Руту, у яку він, сержант Литвин, закохався…

На завершення зустрічі брати Капранови порадили публіці не тільки читати книги, а й обговорювати їх. На їхню думку це особливе і приємне задоволення.

Фото пресслужба «Митсецького фестивалю «Ї»