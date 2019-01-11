Про корупцію, проституцію і кандидата в президенти: хроніка тижня, що минає

11/01/2019 Розмір тексту:

Світ

Основна проблема Кремля

Один з відомих російських опозиціонерів, 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров стверджує, що через політику президента Владіміра Путіна Росія швидко втрачає свої позиції на світовій арені. «Основна проблема Кремля пов’язана не з неможливістю контролювати процеси всередині країни, а з тим фактом, що режим почав швидко втрачати свої міжнародні позиції. Рано чи пізно це мало статися, оскільки агресивна політика Кремля мала переконати вільний світ у тому, що безглуздо вести переговори з Путіним», – заявив Каспаров в інтерв’ю “Радіо Свобода”. На його думку, Росія вклала величезні ресурси для перемоги Дональда Трампа у 2016 році, і згодом російська пропаганда зображала це як перемогу Путіна. Каспаров додав, що «тріумф» у Москві був недовгим, оскільки президент Сполучених Штатів з усією його величезною політичною владою обмежений у можливостях здійснювати політику, якої Путін очікував від нього.

Штраф для футбольного “пірата”

Нині на вулиці вперемішку з традиційними святковими вітаннями нерідко можна почути й таку ж традиційну і до того ж цілорічну брутальну лайку. Як у виконанні молодих безвусих бовдурів, так і їхніх достойних подруг. На цю пошесть, здається, нема ради. Між тим, цивілізований світ знаходить засоби боротьби з публічним сквернослів’ям. Нещодавно екс-форвард збірної Англії, який нині є гравцем американського “D.C. United” Уейн Руні був заарештований в аеропорту Вашингтона за нецензурну лайку. За свій короткий “спіч”, виголошений, до того ж, у не зовсім тверезому стані, зовні схожий на якогось пірата з “Острова скарбів” Руні був спершу затриманий, а потім оштрафований на 116 доларів. Сума, звісно ж, для нього дріб’язкова, але – розголос, реноме…

Україна

Ефект від боротьба з корупцією

Кількість органів, які в нас борються з корупцією, викликає повагу: НАЗК, САП, НАБУ, ДБР. Однак ефект від їхньої діяльності залишає бажати кращого. Як і раніше, здобутки переважно зводяться до порушеного провадження проти голови сільради, котрий забув щось вказати в декларації, або ж проти банківського клерка середньої руки, який провокував дачу хабаря собі рідному. На думку Олександра Мартиненка, генерального директора інформагентства “Інтерфакс-Україна”, усі ці органи не з’явилися внаслідок назрілої внутрішньої потреби (хоча вона, безумовно, існує), а були створені під тиском наших закордонних партнерів. Тому часто новостворені структури просто не можуть визначити сферу своєї компетенції й борються одна з одною. Останнім часом цей тиск, на думку О.Мартиненка, послабшав – чи то Захід махнув на нас рукою, чи має якісь важливіші для нього справи – тому й навіть суто зовнішній ефект від діяльності органів, що покликані протидіяти корупції, став менш помітним.

Лідер “Кварталу” збурив соцмережі

Лідер “Кварталу 95” Володимир Зеленський офіційно заявив про намір балотуватися на посаду Президента України. Користувачі соцмереж відразу ж відреагували на таку заяву, проте поставилися до рішення шоумена по-різному. Деякі з них бажають йому перемоги на виборах і обіцяють, що будуть голосувати лише за нього. В той же час інші стверджують, що Зеленський цілком залежний від олігарха Ігоря Коломойського. Крім цього, чимало українців вважають, що в такий складний для країни час главою держави повинен бути не лише популярний діяч, а й такий, котрий має політичний та управлінський досвід а також вагу на міжнародній арені. Також користувачі радять Зеленському залишатися в шоу-бізнесі й не йти в політику, оскільки кожен “повинен займатися своєю справою”.

Тест на зір: поліпшення чи погіршення?

Віддавна помічено, що влада і простолюд в нашій країні живуть ніби у якихось паралельних світах. Перша бачить (невідомо через який мікроскоп) ознаки “покращення” і “оздоровлення”, а другий, вочевидь, позбавлений можливості зазирати у оптику з великим збільшенням, спостерігає речі в їхньому реальному розмірі. Згідно з результатами соціологічного опитування Центру “Соціальний моніторинг”, близько 65% українців помітили погіршення становища країни в цілому за останній рік. 34,4% з них вважають, що становище країни “значно погіршилося”, ще 30,2% зазначили, що воно “дещо погіршилося”. Крім того, 22,6% українців вважають, що цей показник за рік не змінився, 4,3% помітили деяке поліпшення, а 1,1% – навіть значне поліпшення. Ще 7,4% зазначили, що їм важко відповісти. Найбільше погіршення становища країни помітили на Донбасі (83,1%). Також багато про погіршення говорили на півдні (79,7%) й у Києві (75,9%), тоді як поліпшення частіше помічали на заході України (9,7%).

Тернопіль

Ворожки і повії

Привітавши військових з нагоди Різдва, представники обласної влади побажали їм (і, слід думати, всім краянам) єдності, віри, міцності духу та надії на перемогу добра. Водночас відоме місцеве друковане видання, яке тривалий час співпрацювало з обласною радою, бідкається, що через активний спротив останньої ніяк не може позбутися пут колишньої “єдності” з нею та піти у вільне плавання. Не виключено, як у нас ведеться, справа полягає у конфлікті інтересів і чиїхось незадоволених амбіціях. Може, варто було б вдатися до послуг ворожки на ім’я “пані Уляна”, котра проводила якісь таємничі “обряди очищення” серед жителів Тернополя? Тим більше що вона, як повідомлялося, затримана, її місце перебування нині відоме, отож довго шукати не доведеться. Надмірні забобонність та довірливість обивателів обійшлася їм дорогувато – шахрайці вдалося видурити в них грошей і коштовностей на суму близько 750 тис. грн. Сума справляє враження і, напевно, перевищує ту, що її витратили поліцейські для оперативних закупок сексуальних послуг (???) в рамках операції з викриття мережі секс-індустрії на теренах краю.

Ігор Дуда