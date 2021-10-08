Світ

Справа Міхо

У Держдепі США знають про затримання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі і “уважно слідкують за ситуацією” (не дуже, мабуть, втішно для Міхо – “глибоке занепокоєння” звучало б для нього приємніше). США закликають владу Грузії “забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, у відповідності до законів Грузії та її міжнародних зобов’язань щодо прав людини”. У 2018 році Саакашвілі визнали в Грузії винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за незаконне помилування колишніх співробітників МВС та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата грузинського парламенту. Також експрезиденту висунули звинувачення у розтраті бюджетних коштів та розгоні акції протесту у листопаді 2007 року. А ще – у вторгненні на телеканал “Імеді”. Попри це, Саакашвілі ризикнув повернутися на батьківщину, відкидає всі звинувачення, називає справи політично вмотивованими і, як доводилося чути, не розраховує на екстрадицію в Україну.

Нулів поменшало

Пригадуєте час, коли практично всі ми були мільйонерами – в сенсі володіння купами інфляційних купонів – а потім раптом різко “збідніли”? Щось схоже відбулося тепер у Венесуелі. Країна провела деномінацію, після якої у її національної валюти – болівара – стало на шість нулів менше. До коригування купюрою з найвищим номіналом була банкнота в 1 млн боліварів, яка коштувала трохи менше 25 центів. Тепер найбільша купюра буде мати номінал в 100 боліварів і коштуватиме трохи менше 25 доларів. Деномінація болівара покликана спростити касові операції та бухгалтерські розрахунки, які ускладнювала величезна кількість нулів у сумах. Раніше дволітрова пляшка газованої води могла коштувати понад 8 млн боліварів, і при цьому банки дозволяли громадянам знімати не більше 20 млн боліварів на день. Уряд Венесуели вже втретє проводить деномінацію. Раніше болівар втратив три нулі в 2008 році і п’ять нулів у 2018 році.

Україна

Корупція в ДНК

Останнім часом в Україні знову (вкотре) заговорили про причини нашої національної виразки – корупції. Зокрема, відомий представник “Слуг народу” Давид Арахамія висловив думку, що корупція українців “вшита в їхнє ДНК”. Опонуючи йому, політолог Валентин Гладких зазначив, що соціальна поведінка не є генетично обумовленою. Він, в свою чергу, висловив переконання, що в Україні дуже поширене явище під назвою “звичаєва корупція”. Це цілком науковий термін, і розроблений він був навіть не в Україні. За словами політолога, коли європеєць не купує квиток у трамваї чи не сплачує податки, він розуміє, що це погано. А українець вважає, що це правильно, “класно”. І що вирішувати питання у неформальний спосіб цілком допустимо і навіть доцільно. Це, так би мовити, “базова прошивка”. Коли неформальні, родинні, дружні стосунки, звичайне кумівство важать значно більше, ніж формальні, це і є звичаєвою корупцією.

Шокований власною поведінкою

Голова “Укрексімбанку” Євген Мецгер заявив, що шокований нападом на журналістів у своєму кабінеті. Якщо врахувати, що напад цей стався за його прямою вказівкою, то заява дещо незвична. Він також додав, що його власна поведінка йому самому огидна (мабуть, адвокати порадили, що в даному випадку найдоцільнішою є тактика “Покірної голови й меч не йме”). Він перепросив постраждалих від його самоуправства/самодурства журналістів. “Події, що сталися в моєму робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року й були згодом опубліковані виданням “Схеми”, з мого боку є неприпустимими. І шокували не лише громадськість і журналістську спільноту, але й мене (!). Я врівноважена людина. Ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних і непоправних дій і рішень. Я не мав права на той спалах. Він найогидніший і мені соромно. Стрес і навантаження цьому не виправдання”, – написав Мецгер у Facebook. Від повідомлення про підозру банкіра це не вберегло, але… адвокати у нього, напевно, не найгірші…

Диявольська винахідливість

Відомо: якщо жінка щось дуже захоче, то здатна виявити для досягнення бажаного просто таки диявольську винахідливість. Днями патрульні поліцейські в Борисполі отримали повідомлення від жінки про те, що благовірний відлупцював її й утримує в будинку проти її волі. По прибутті на місце події правоохоронці виявили жінку в стані алкогольного сп’яніння. При цьому факт фізичного насильства з боку чоловіка не підтвердився – останній категорично заперечував, що між ними був конфлікт. В ході розмови із заявницею патрульні з’ясували, що вона просто хотіла “піти гуляти” а поліцейських викликала з надією на те, що ті заберуть чоловіка у відділення, і він не заважатиме їй “розважатись”. Розібравшись в цьому сімейному детективі, патрульні не лише залишили чоловіка в спокої, а й винесли щодо заявниці постанову за статтею КоАП про неправдивий виклик спецслужб. Санкція передбачає штраф від 850 до 3400 грн. Інформації про те, чи хитрюзі після цього й далі хотілося “піти гуляти”, немає…

Тернопілля

Тихе божевілля

Рідний край на тижні поринув не лише в тиху (хоча й не дуже теплу) осінь, а й в череду подій, яку можна визначити як “тихе божевілля”. Хоча таким, мабуть, можна назвати лише вечірній променад двох екзотичних буйволів дамбою міського ставу. Щодо інших справ, то це радше не відхилення від норми, а залізна українська закономірність. Та ще й з чарівним тернопільським колоритом – потайливістю, брехливістю, хитруватістю і ще й з достатньою домішкою нахабства. Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань (звучить!) і Агентства лісових ресурсів налагодили схему систематичного отримання хабарів від керівників лісогосподарських підприємств. Ефективний (слід гадати) спосіб отримання неправомірної вигоди якимось чином (буває ж таке!) виплив на світ білий. Цікаво: учасники злочинної оборудки таки одержать по заслузі чи все завершиться полюбовно – потисками рук і бенкетом у якійсь затишній лісовій хатинці? Не встигла громадськість “проковтнути” цю новину, як заявили про себе наші славні митники, які, на відміну від їхнього “кіношного” колеги Верещагіна, і мзду брали, і за державу їм не було образливо. Навпаки – надурили її на декілька мільйонів гривень…