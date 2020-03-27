Світ

Найважча криза

Найголовніші події в світі нині так чи інакше пов’язані з пандемією коронавірусу. В її нинішньому епіцентрі – Італії – наразі немає явних ознак поліпшення ситуації. Люди продовжують заражатися і вмирати. Прем’єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що весь італійський бізнес повинен закритись. Постановою уряду забороняється будь-яка спортивна чи фізична діяльність на вулиці, зокрема й самостійна. Також зупиняється будівництво всіх об’єктів окрім залізничних колій, доріг і шпиталів. “Це найважча криза в наш повоєнний період”, – сказав Конте. Усі підприємці мають призупинити роботу за винятком тих галузей, які займаються постачанням продуктів харчування чи ліків. “Ми гальмуємо виробничий двигун країни, але не зупиняємо його”, – сказав прем’єр-міністр.

Людство тупішає?

Все частіше можна почути попередження про те, що людство «стрімко тупішає». Справді, хоча цивілізація систематично накопичує нові знання, окремо взяті люди не стають більш інтелектуально розвиненими. Деякі вчені навіть вважають, що сучасна людина програє за рядом розумових показників кроманьйонцю. Це пов’язують з тим, що жителям Землі XXI століття вже не доводиться щодня боротися за своє виживання, що значною мірою нівелює еволюційну роль природного відбору. Цю тезу в черговий раз підтвердили норвезькі вчені з Центру економічних досліджень Ragnar Frisch. Вони провели аналіз результатів IQ-тестів 730 тисяч людей, які надійшли на військову службу в 1970-2009 роках. Згідно з ними, за одне покоління рівень інтелекту падав в середньому на сім пунктів, що, безумовно, дуже серйозний показник. В якості причин вчені розглядають екологічні проблеми, а також зміни способу життя. Мова, зокрема, йде про комп’ютерні технології (напевно, треба повертатися до письмового листування?).

Україна

Краще діяти надто суворо

На думку народної депутатки від партії “Слуга народу”, члена комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірини Верещук, влада в нинішній складній ситуації чинить цілком правильно і адекватно рівню загрози, оскільки намагається діяти на випередження. “Краще діяти надто суворо, ніж потім жалкувати, що були не надто суворими”, – вважає вона й додає, що можливим є й запровадження в країні надзвичайного стану, певні елементи якого діють вже зараз. “Ми маємо бути готовими до збільшення кількості заражених та хворих. Якщо запровадження надзвичайного стану дасть змогу зменшити кількість хворих, це треба зробити”, – переконана І.Верещук. Вона також додала, що в час серйозних викликів бізнес не може залишатись осторонь. Навіть більше, бізнес має ряд переваг у плані ресурсів, швидкості та гнучкості при ухваленні рішень. Тому всі великі бізнесмени зараз мають знайти спосіб допомогти країні. “Пандемія рано чи пізно закінчиться, і життя налагодиться. А хто як себе поводив, запам’ятається – і в гарному сенсі, і в поганому”, – зазначила незмінна активна учасниця багатьох політичних телепрограм.

Не гуманітарне питання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не допустить скасування санкцій проти Росії на тлі пандемії коронавірусу і пов’язаної з нею економічної кризи. За його словами, зараз РФ активно закликає скасувати всі санкції щодо неї з огляду на економічну кризу. “Це ризик. Це безумовний ризик, який ми прогнозували, на який ми відразу відреагували і реалізацію якого ми не допустимо”, – сказав Кулеба. Міністр підкреслив, що МЗС працює над тим, щоб ці заклики Росії не були втілені в конкретні рішення міжнародних інституцій. “У росіян все є “гуманітарним питанням”, якщо треба зняти санкції. Ні, це абсолютно не гуманітарне питання. Жодним чином санкції не мають стосунку гуманітарних питань”, – додав він. Д. Кулеба також звернув увагу на те, що питання протидії російській агресії “не може відійти у тінь”. “На його ключові аспекти я постійно звертаю увагу і контролюю ситуацію”, – додав міністр.

Забудькуватий міністр

Пандемія – пандемією, але з поля зору допитливих журналістів не зникають факти з життя “власть придєржащих”, про які вони самі воліли б скромно промовчати – за прикладом багатьох свої попередників. Так, новопризначений міністр економіки Ігор Петрашко нещодавно з чесними-пречесними очима надав інформацію, яка свідчила, що церковні миші в порівнянні з ним – не такі вже й бідні істоти. Але пролази-нишпорки із журналістськими посвідченнями все ж “розкопали”, що економістові № 1 України ще не на часі просити милостиню під київськими храмами. Зокрема, він з дружиною володіють величеньким маєтком в котеджному містечку під Києвом. На запитання, чому майно не вказане в його декларації, пан міністр з тією ж дитячою усмішкою відповів, що виправить це упущення у відведений законом час. А ще подякував журналістам за нагадування про його квартиру в Москві. “Інакше міг би забути про неї”, – сказав пан Петрашко з тим же щирим усміхом, який здатний повністю обеззброїти співрозмовника.

Тернопіль

Від неймовірного – до очевидного

Довгі черги людей (переважно в масках) перед супермаркетами і аптеками, куди запускають по декілька чоловік, ще зовсім нещодавно здавалися б чимось неймовірним, але нині стали очевидними. З асортиментом у одному з торгових закладів відомої мережі, очевидно, відчуваються перебої – звичних тут лимонів днями відшукати не вдалося. І це, як попереджають, лише початок. Не зовсім виключене введення надзвичайного стану з його додатковими обмеженнями. Попри це, неабияке здивування у одного з місцевих очільників викликала поведінка краян, реакція яких коливається від проявів паніки до повного ігнорування вимог карантину. А житель одного з районів, мабуть, вирішив настрахати коронавірус… гранатою, що її носив у кишені, можливо, як амулет чи оберіг – з цим тепер розбираються правоохоронці. Ще раніше вони розібралися з матір’ю-героїнею з іншого району, яка зовсім не мала, бідолашна, спочинку: виховуючи дітей, водночас тяжко працювала над виготовленням наркотичної сировини, облаштувавши вдома цілу нарколабораторію. Втім, наш “справедливий і гуманний” змилостивився (ну, як же діткам без матері) й додав до грізного “5 років позбавлення волі” трирічний іспитовий термін…

Ігор Дуда