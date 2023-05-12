Світ

Більше не глобальна загроза

Можливо, підступний COVID-19, надивившись на те, що витворяє нині Росія, вирішив поступитися їй першістю в плані головної планетарної загрози? І, вбивши майже 7 млн. людей в усьому світі, трохи вгамувався? Принаймні, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила, що підступний вірус більше не вважається глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я. Однак, як наголошує організація, завершився лише етап надзвичайної ситуації, але сама пандемія не поспішає це робити – щотижня все ще помирають тисячі людей. Також нещодавно зафіксовані сплески захворювання у Південно-Східній Азії та на Близькому Сході. ВООЗ оголосила коронавірус міжнародною кризою 30 січня 2020 року. Тоді хвороба ще не мала зловісної назви COVID-19, і за межами Китаю не було його серйозних спалахів. За більш як три роки вірус спричинив приблизно 764 мільйони випадків захворювання у всьому світі, а близько 5 мільярдів людей отримали принаймні одну дозу вакцини. Нищівна пандемія також серйозно вплинула на економіку світу.

Свинство “русского мира”

Росіяни нині не лише руйнують і спалюють Україну – вони в міру своїх зовсім не скромних сил намагаються звично поширювати свинство “русского мира” і в інших куточках світу, навіть доволі віддалених. Губернатор індонезійського курорту Балі, котрий раніше запропонував відмінити спрощений візовий режим для приїжджих з Росії, заявив про готовність ввести систему квот для іноземних туристів. Причиною цього стало різке збільшення за останній рік кількості правопорушень на острові за їхньою участю. І основний контингент правопорушників складають саме прибульці з Росії. “Число туристів, які коять безчинства, дедалі зростає. Більшість з них приїжджають з Росії”, – зазначив чиновник. Він також додав, що з січня 2023 р. з Індонезії був депортований 101 турист, переважно власники російських паспортів. Зокрема, відразу декілька горе-туристів були вислані з країни через надто відверті фото на священних для місцевих жителів локаціях.

Україна

Контрнаступ – ситуація натягнута

Контрнаступ. Ще раз контрнаступ. І знову контрнаступ – здається, немає нині в Україні більш обговорюваної теми. Майже поряд на сайтах можна прочитати про те, що він розпочнеться “через лічені дні”, і про те, що “вищі посадові особи України побоюються, що результат може не виправдати сподівань союзників”. Ті самі союзники ніби кваплять нас з початком рішучих дій – мовляв, їхнє затягування може знизити мотивацію Заходу допомагати нам. Та й необхідного озброєння, за словами одного з тамтешніх високих військових функціонерів, нам поставлено вже аж на 98%. Водночас інший відомий фахівець – екс-генерал НАТО і нинішній президент Чехії Петр Павел – застеріг українське керівництво від надмірного поспіху. На його думку, ЗСУ не мають нині того елементу несподіванки, який сприяв успішному штурму Харківської області та Херсона восени минулого року. Президент Чехії під час недавнього візиту до Києва звернувся до прем’єр-міністра України із закликом не прискорювати наступальні дії до того як вони будуть повністю готові. Що й казати – ситуація починає нагадувати натягнуту струну…

Оратор з таємничою посадою

Начальнику Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову іноді закидають надмірну публічність, зокрема, часті виступи у соцмережах і прогнозування ходу війни. Це, на думку критиків, не дуже “в’яжеться” з його огорнутою туманом таємничості посадою. Наче наперекір їм головний розвідник країни звернувся до українців у День пам’яті та примирення зі словами, які швидше можна очікувати від пропагандиста, а не представника професії, в якій здебільшого прийнято обходитися підметами і присудками. “За кожну ракету та бомбу, за кожний зруйнований будинок, за… страждання дітей та матерів, за кожен злочин, скоєний в Україні, ми помстимося! російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на українській землі! Жодна армія світу не подолає націю, яка має безсмертну волю до життя, незламну силу духу та могутнє, відважне військо… рашисти зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю та професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів,… всеосяжним опором усього українського народу”, — зазначив він. Ніщо зі сказаного заперечень не викликає. Однак стиль справді видається більш притаманним оратору, а не головному “лицареві плаща і кинджала” в країні…

Звільнення без поступок

Важко сказати, чи в даному випадку маємо варіант відомого “Апетит приходить під час їжі”, чи причиною таких соціологічних показників є позамежні нахабство і жорстокість Росії, але 64% українців переконані, що треба намагатися звільнити всю територію України, включно з Кримом – навіть якщо це означатиме тривалу війну і зменшення підтримки Заходу. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Щоправда, яким уявляється ними хід війни за умови зменшення отої самої підтримки, уявити непросто. На противагу цим оптимістам 24% опитаних схиляються до того, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій в Криму. Ще для 8% визначитися з думкою виявилося заважкою справою. Соціологи відзначили, що на визволенні всіх територій, включно з Кримом, наполягає переважна більшість опитаних в усіх регіонах України. Водночас підтримка територіального компромісу з Росією складає, в залежності від регіону, не більше 27%. Загалом, за даними КМІС, лише 9% українців не заперечують проти поступок, в той час як число їхніх противників становить 87%.

Тернопілля

Шукайте жінку

Спершу – про не дуже приємне: у Тернопільській області суд на 25500 грн оштрафував військового, який розпивав алкоголь. Якщо пригадати, що за виписані собі захмарні премії місцевому високопосадовцеві “світив” штраф у 6800 грн., то можна лише здогадуватися, за яких обтяжуючих обставин служивий хильнув оту злощасну дозу. Та годі про сумне – напередодні Дня матері хочеться вести мову про щось добре і світле. Який чоловік, скажіть, не хоче відшукати на своїй життєвій дорозі гарну жінку – з чарівним поглядом променистих очей, милою усмішкою, вмілими руками та іншими чеснотами? Та за нею не один чоловік – цілий табун буде бігати. Вони й бігають, точніше, розшукують – і не табун, а відділ: тернопільські правоохоронці шукають уродженку Львівщини, яку підозрюють у вельми достойному для файної молодиці занятті – сутенерстві. В продовження жіночої теми: популярний місцевий сайт продовжує досліджувати тему інтимних стосунків і цього разу виявив, що сонячна енергія позитивно впливає на жіночий організм. Її надлишку, отої самої сонячної, зараз ніби не відчувається, але, як повідомляється, ” у весняний період в організмі відбувається гормональний сплеск”. То, може, варто зняти частку вини за численні ДТП з алкоголю й перекласти її на оте буяння гормонів, тим більше що дедалі частіше аварії скоюють чарівні пані та панянки ? Воно ніби під статтю КК не підпадає…