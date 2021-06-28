З нагоди Дня Конституції України у культурно-просвітницьких закладах Тернополя розгорнуто тематичні виставки.

У державному архіві Тернопільської області діє документальна виставка «Конституція основний закон держави».Як відзначили у закладі, цеєдине державне свято, закріплене в самій Конституції. У статті 161 вказано: « День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України». Ознайомитися з документами, представленими на виставці можна впродовж кількох тижнів.

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї підготували виставку “Конституція України – джерело законності, прав і свобод, гарант державності та суверенітету”.

– У фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею сформована тематична збірка, матеріали якої відображають хід конституційного процесу в Україні, участь громадськості Тернопільщини в обговоренні і прийнятті Конституції, – розповіла Любов Катеринюк, завідувачка відділом нової та новітньої історії. – Наприклад, є фото мітингу в Тернополі, на якому вимагали прийняти нову Конституцію у березні 1996 року. Щороку Тернопільщина урочисто і святково відзначає День Конституції. Про це свідчать запрошення і програми святкових заходів з різних районів області. До цієї дати випускалися вітальні листівки, плакати, поштові марки і конверти, які знаходяться в музеї.

Оглянути експозицію у краєзнавчому можна до 11 липня.

У Тернопільському обласному художньому музеї також діє виставка фондових матеріалів. Серед різних експонатів представлено й твори, які на думку фахівців закладу, ілюструють окремі статті Основного закону.

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці зробили презентацію «Конституція України: історія та особистості». Вона розповідає про історичні передумовами прийняття Основного Закону України, показує шлях, пройдений нашою державою від Конституції Пилипа Орлика до прийняття нової Конституції України та допомагає проаналізувати Конституційний процес в незалежній Україні.

Інформаційний дайджест підготували і в Тернопільській обласній дитячій бібліотеці. Називається він «Конституція: вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» і розповідає про історію Конституції та найцікавіші факти про головний закон держави. Також у бібліотеці діє правова книжкова виставка «Конституція – паспорт держави».