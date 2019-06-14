Світ

Порадіємо за сусідів

Попри нашу милу і давню звичку тішитися з приводу здохлої корови сусіда, спробуємо все ж порадіти успіхам одного з них. Того, що на захід від нас. Минулого року 81% опитаних поляків оцінили свій рівень життя в діапазоні від середнього до чудового. Решта ж відповіли, що живуть скромно або бідно. Для порівняння: в 1993 році бідними вважали себе більше половини громадян країни, а добре чи дуже добре жили лише 3%. За останні 30 років рівень ВВП збільшився майже в п’ять разів, а купівельна спроможність – в три. Ця динаміка, як повідомляє газета Rzeczpospolita, свідчить про стрімкий розвиток національної економіки. На сьогоднішній день, за даними Євростату, поляки все ще бідніші за чехів і словаків, але їм вдалося випередити угорців і румун, хоча стартові умови, в порівнянні з ними, були гіршими. Що ж стосується нас, то в 1989 році рівень життя в Україні був трохи вищим, ніж у Польщі, але зараз українці бідніші за поляків на дві третини (понад 60%)

“Глибокі” висновки американських вчених

Доводилося десь прочитати, що лікарям легко давати корисні поради, адже це їм нічого не коштує. До того ж деякі настанови, як от вживати більше свіжих овочів і фруктів й менше солодощів і борошняних виробів чи спати у добре провітреному приміщенні, придатні практично для всіх випадків життя і давати їх можна без ризику помилитися. Ось і американські вчені з університету Арізони після грунтовних досліджень дійшли висновку, що для зниження артеріального тиску необхідно щодня спати 6-9 годин. Висновок справді глибокий – цікаво, чи доводилось комусь чути пораду медика обов’язково спати лише 2- 3 годин на добу? Все ж, американські ескулапи визнали за потрібне просвітити громадськість, що поганий нічний сон призводить до підвищення тиску, що, в свою чергу, загрожує серцевим нападом і розвитком серцево-судинних захворювань (Ти диви! Ніколи не подумав би…). А ще вони підкреслюють, що хронічне недосипання може призвести до гіпертонічної хвороби, стресу і зниження рівня інсуліну. Що ж, візьмемо до уваги…

Україна

Поганий настрій президента

Телеглядачі могли бачити, що під час матчу Україна – Сербія у Львові президент УАФ (колишньої ФФУ) Андрій Павелко сидів у VIP-ложі з таким виразом обличчя, наче щойно проводив у останню дорогу когось із близьких. Лише п’ятий гол нашої збірної викликав на його обличчі щось схоже на усмішку. Не виключено, що душу головного футбольного функціонера країни продовжують терзати думки про обшуки, які провело НАБУ в будівлі Української асоціації футболу. Вони були здійснені в рамках розслідування справи щодо розкрадання коштів під час закупівлі штучних полів. Наразі, як повідомляється, з офісів були вилучені футбольні м’ячі, горілка (?) та деякі документи. Паралельно з цим опоненти пана президента вперто намагаються “розкопати” якісь його персональні гріхи в царині недостовірної декларації та незаконного збагачення. А. Павелко відреагував на ці підступи недоброзичливців у стилі П. Порошенка (“Не дочекаєтеся!”), однак настрою йому вони, схоже, не додають…

Акт відплати “ренегата”

“Ренегат” зі згуртованих лав Радикальної партії Ігор Мосійчук дав згаданим його колишнім партійним шефом Олегом Ляшком коням відчути полегкість від того, що зліз з воза, і заходився чинити акт відплати стосовно тих, хто колись спаплюжив його добре ім’я і навіть на якийсь час запроторив до буцегарні. Він подав позов до суду на екс-президента Петра Порошенка (таке враження, що на недавнього главу держави нині спустили всіх собак), прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та колишнього генпрокурора Віктора Шокіна, які, за його словами, незаконно притягнули його до кримінальної відповідальності. Шевченківський суд Києва не змусив себе довго переконувати і зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження стосовно названих осіб. За словами І. Мосійчука, звинувачення проти нього були “повністю сфальшовані”. Втім, під час демонстрації у 2015 р. в залі ВР відео, яке стало підставою для звинувачення Мосійчука, на його обличчі читалося не благородне обурення з приводу брехливого звинувачення, а дещо інші емоції…

Остання крапля переповненої чаші

Вбивство поліцейськими п’ятирічного хлопчика на Київщині викликало значний резонанс у суспільстві. На думку експерта з питань держбезпеки, колишнього керівника Головного слідчого управління СБУ Василя Вовка, цей кричущий випадок свідчить про те, що традиції старої правоохоронної системи зберігаються досі. Він відзначив, що цей випадок непоодинокий, а коріння проблеми криється у відсутності невідворотності покарання. Вбивство хлопчика – остання краплина вже переповненої чаші. За словами В. Вовка, в такій ситуації високі посадові особи повинні, як мінімум, подати самі або ж бути відправлені у відставку. Якщо ж механізм невідворотності покарання не спрацьовує, а навпаки – починається пошук “стрілочників”, вмикається механізм захисту “честі мундира”, то, на думку експерта, існує значний ризик того, що подібні випадки траплятимуться і надалі.

Тернопіль

Оце по-нашому!

Наш край не лише тішиться численними рекордами, які так полюбляють фіксувати і рекламувати у міськраді (наймасовіша коляда-флешмоб, найдовша катальпова алея, найдовший заплив ставом і т.д.), а й має досягнення, якими, з почуття скромності, навряд чи вихвалятиметься перед приїжджими. Тернопілля – лідер за кількістю випадків нападів кліщів на людей. Ота напасть здатна спричиняти такі приємні речі, як радикуліт, параліч, менінгіт. Останнє, здається, пов’язане з мозковою патологією. Чи, бува, не під її впливом два достойних державних мужі – помічник депутата обласної ради і заступник голови РДА – провели енергійну дискусію на проїжджій частині дороги. Вона виявилася не лише енергійною, а й плідною: одна з “договірних сторін” отримала черепно-мозкову травму і забій носа. Тим більш дивно було прочитати відгук в соцмережах (“Обох, як мінімум, у відставку! Дикуни!”). Яка там відставка, про що ви, шановні?! Навпаки – на підвищення, у парламент, щоб там було кому відстоювати справедливість засобами кіокушинкай. Хоча ні, краще прийомами бойового гопака – оце буде по-нашому, по-українськи!

Ігор Дуда