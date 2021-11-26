Світ

Нестерпний сусід

“Ведмежа” манера поведінки Росії на міжнародній арені регулярно викликає реакцію посадових осіб найвищого рівня. Зокрема, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив владу РФ про те, чим обернеться для неї можливе вторгнення в Україну. Він нагадав про російські “маневри” навесні цього року. “У разі будь-якого порушення українського кордону та будь-якого вторгнення настануть надзвичайно серйозні наслідки”, – сказав французький урядовець. Глава МЗС Франції також зазначив, що в останні місяці “прискорилося сповзання до авторитаризму” путінського режиму, згадавши репресії щодо опозиції, які посилилися. “Цей авторитарний крен тривожний”, – підкреслив Ле Дріан. За його словами, Путін “хоче забезпечити свою владу і вагу Росії на міжнародній арені і не хоче бачити сильну та єдину Європу”. При цьому він зазначив, що Росія залишається сусідом Європи – “іноді нестерпним сусідом”, з яким так чи інакше потрібно “продовжувати розмовляти”.

Де дихати важко

У спекотну погоду скупчення автівок на вулицях “файного” міста атмосферу зовсім не озонує, але, виявляється, у нас ситуація ще далеко не найгірша. Є на цім світі місця, де дихається справді нелегко. Зі 100 найбільш забруднених міст світу 94 розташовані в Індії, Китаї та Пакистані. Щороку столицю Індії Нью-Делі вкриває густий смог. Минулого тижня повітря в місті з 20 млн населення стало таким поганим, що влада закрила школи. Отруйний смог особливо сильний узимку, коли фермери спалюють стерню, що залишилася на полях. За даними журналу Lancet, у 2019 р. 1,67 млн ​​смертей в Індії були спричинені саме забрудненням повітря. Київ у рейтингу найбрудніших міст світу перебуває на 86-му місці, тобто в українській столиці відносно чисте повітря. Перше місце у списку означає найбрудніше повітря, останнє 95-те місце – найчистіше з-поміж мегаполісів світу. Найчистіший на даний час – американський Детройт. Можливо, і через те, що місто втратило статус лідера автомобілебудування.

Котяча політика

Кіт, який, як відомо, полюбляє гуляти “сам по собі”, може не лише втрутитися в зйомки кінофільму (як це було у перших кадрах знаменитого “Хрещеного батька”), а й долучатися до політичних телепрограм. На грузинському телеканалі TV Kavkasia хвостатий, вирішивши, що його рік уже настав, спробував зірвати політичне ток-шоу. Тварина, яку прихистили в студії, застрибнула на стіл якраз у розпал серйозної дискусії. Кумедне відео з’явилося в YouTube, а згодом про нього написали світові ЗМІ. “Це наш улюбленець. Він хороший кіт”, – пояснив ведучий програми, перервавши діалог про політику зі своїм гостем, депутатом грузинського парламенту. Останній виявився не позбавленим почуття гумору і запитав, чи приєднається тварина до їхньої дискусії. Кіт відповів тим, що… почав вилизувати хвіст. Зрештою, тварину зі стола забрав один з працівників студії.

Україна

Проблема у… хороших дорогах

Однією з головних причин аварій на автошляхах України часто називають неналежний стан доріг. З цим начебто не посперечаєшся: дороги – одна з наших споконвічних бід. Проте, виявляється, поганим і безвідповідальним водіям можуть заважати не лише погані дороги, а й хороші. Зокрема, міський голова Харкова Ігор Терехов з під час виїзного засідання комітету з питань правоохоронної діяльності ВР заявив, що однією з причин великої кількості резонансних ДТП у місті є саме оті хороші дороги. “Ви запитуєте, чому так багато ДТП. Скажу чесно, хоч це й непопулярно: тому що дороги у Харкові хороші”, – сказав він. Терехов також запропонував перекинути до Харкова патрульних з інших областей України, бо “сьогодні багато патрульних, які перебувають у Харкові, знають номери тих, що їздять, і не зупиняють їх”.

Виняток з правила по-одеськи

Зазвичай у нас ведеться так, що новопризначений на якусь “хлібну” посаду чиновник спершу входить в курс справ, придивляється до оточення а вже потім починає щось “рєшать”. Втім, немає правила без винятків: начальник одного із відділів поліції в Одеській області заходився діяти в дусі своїх знаменитих земляків: відомого бандюгана Мішки Япончика і не менш відомого революціонера Григорія Котовського. Тобто, енергійно і “нахраписто”, не відкладаючи справи у довгу шухляду. Вже в перший робочий день на новій посаді бравий коп одержав хабар в розмірі 4 тисяч доларів. Саме в таку суму новоспечений посадовець оцінив непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності за фальсифікацію документів з переоформлення комбайнів. На цьому аналогії з Япончиком і Котовським закінчуються: тим доля дарувала трохи більше часу для їхніх славних справ, а от правоохоронця затримали якраз під час передачі коштів. Невдасі-начальнику, який так і не встиг “нагріти місця” на новій посаді, повідомлено про підозру…

Тернопілля

Безпека і хліб насущний

Тернопілля (і про це не втомлюються трубити представники влади і ЗМІ) передує у багатьох важливих загальнонаціональних справах. Серед іншого, наша область – на п’ятому місці в Україні за кількістю аварій на автошляхах. Також в регіоні – один з найвищих в країні показників смертності у ДТП. Тим часом позачергова сесія Тернопільської обласної ради прийняла звернення до керівництва держави. Не з приводу безпеки на дорогах, а стосовно посилення захисту україно-білоруського кордону. Не забувши додати при цьому, що саме наша облрада стала першою, яка заявила про необхідність посиленої уваги до ситуації на кордоні з Білоруссю. Приємно для містечкового чиновницького гонору? Мабуть. Рядові ж обивателі зайняті переважно пошуком “хліба насущного”. Можливості для цього начебто поліпшилися: кількість безробітних у Тернопільській МТГ, згідно з повідомленням центру зайнятості, зменшилася. Водночас не дуже поспішає зменшуватися число тих, котрі воліють покращити свої фінансові справи у спосіб, що ніяк не вписується у чинне законодавство. Зокрема, в одному зі складських приміщень оперативники аж цілого управління стратегічних розслідувань Тернопільщини виявили підпільну АЗС. Торгівля велася, як це у нас прийнято, без зайвих формальностей. Тобто – без жодних дозвільних документів.