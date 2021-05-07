Світ

Жахлива катастрофа

Святкові події подеколи можуть приносити зовсім не безжурний настрій. Щонайменше 40 людей загинули і більше сотні постраждали внаслідок тисняви, що виникла на масовому релігійному святі на півночі Ізраїлю. Трагедія сталася під час свята на горі Мерон в Галілеї, куди прибули десятки тисяч людей – переважно ультраортодоксальні євреї. На місці проведення свята були присутні близько 100 тис. людей – попри те, що влада запровадила ліміт на 10 тис. учасників. Коли велика кількість людей виходила з місця проведення фестивалю через вузький прохід, виникла тиснява. В якийсь момент деякі учасники фестивалю посковзнулися на слизьких сходах, після чого люди почали падати один на одного. За свідченням ЗМІ, після того, як обвалилася частина трибун, почалася сильна паніка. Ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав інцидент “жахливою катастрофою”.

Розлучення після великої роботи

Виявляється, опікуватися благодійницькими справами в цілому світі буває легше, ніж зберегти подружню злагоду у власній домівці. Засновник компанії Microsoft, філантроп та один з найбагатших людей світу Білл Гейтс і його дружина Мелінда Гейтс оголосили про розлучення. Їхній шлюбний союз тривав 27 років. “Після довгих роздумів і великої роботи над нашими стосунками (звучить!) ми ухвалили рішення розірвати наш шлюб”, — повідомила пара. “Ми виростили трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, щоб дозволити всім людям вести здорове і продуктивне життя”, — йдеться також в їхній спільній заяві. У 2000 році подружжя заснувало свою благодійну організацію — Фонд Білла і Мелінди Гейтс. За роки свого існування фонд витратив мільярди на боротьбу з інфекційними захворюваннями та на вакцинацію дітей. Попри розлучення, Білл і Мелінда повідомили, що збираються продовжувати спільну роботу в організації.

Не вистачає “глибокої стурбованості”

Держдепартамент США заявив про підтримку України на тлі візиту глави відомства Ентоні Блінкена до Києва. “Сполучені Штати рішуче підтримують зусилля України з досягнення її євроатлантичних прагнень та побудови процвітаючого, безпечного і демократичного майбутнього для всіх українців”, – зазначено в документі. “США твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність України а також її євроатлантичні прагнення”,- також йдеться в заяві Держдепартаменту. У відомстві заявили, що США уважно стежать за агресивними діями Росії щодо України і цінують стриманість Києва у цьому питанні. Також зазначено, що РФ повинна повернути Україні контроль над Кримом і Донбасом. Крім того, в американському зовнішньополітичному відомстві підкреслили важливість проведення Україною реформ і нагадали про підтримку США в її боротьбі з корупцією та просуванні верховенства права в рамках судової реформи. Здається, все – як звично. Не вистачає лише “глибокої стурбованості”….

Україна

Можуть не знайти?

Попри те, що екс-Президент Петро Порошенко свого часу обіцяв “рубати руки” за зловживання в оборонній сфері, чимало його тодішніх підданих аж ніяк не можуть поскаржитися на інвалідність. Зокрема, син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука), скандал з яким добряче “підмочив” репутацію П.Порошенка перед виборами, обгрунтовано підозрюється НАБУ в активній участі в корупційній схемі в оборонній галузі. За словами журналіста Дмитра Гнапа, Гладковський-молодший постійно ігнорує виклики на допити в НАБУ – маючи, вочевидь, погане передчуття, що його можуть затримати й відвезти в суд для обрання запобіжного заходу. На думку Д.Гнапа, перспектива цієї справи непогана: вона має бути передана до Вищого антикорупційного суду, який останнім часом виніс низку справедливих рішень щодо корупціонерів. “Процедура така: якщо підозрюваний не з’являється на допити, НАБУ подає його в розшук. А розшукувати вже має Національна поліція. А як вона може працювати – відомо. Просто можуть не знайти, загубити адресу, не помітити”, – повідомив журналіст.

Зустріч із… порожнечею

На думку народного депутата Мустафи Джемілєва, зустріч Президента України Володимира Зеленського з його російським колегою Владіміром Путіним, де б вона не відбулася, не принесе користі. “Я категорично проти будь-яких двосторонніх зустрічей і переговорів з Путіним. Це абсурд якийсь. Зустріч з ним тет-а-тет абсолютно небажана. Вона ні до чого доброго не приведе”, – заявив він. На думку М.Джемілєва, така зустріч закінчиться лише приниженням Президента України та падінням його рейтингів. “Це маніакальне прагнення подивитися в очі Путіну… На що там дивитися? Там порожнеча. Про що говорити з Путіним? Територія окупована, наших громадян убивають. Можлива лише зустріч у рамках “нормандської четвірки”. Бажано – за участю Сполучених Штатів”, – вважає лідер кримськотатарського народу.

Тернопілля

Світла плямка на тлі новин

“Усе тече, все змінюється”, – цей античний вислів цілком справедливий і для нинішніх часів у нашому славному надзбручанському краї. Здавалося б, в якому вигляді належить отримувати “мзду” начальнику відділу Держпродспоживслужби? Судячи з назви поважної установи – в чомусь такому, що легко й приємно пережовується і перетравлюється. Але добродій начальник махнув рукою на ці застарілі уявлення і забажав за своє сприяння ближньому 1000 доларів (США). А хто, скажіть, займається нині незаконним виловом риби? Суб’єкти зі спитими фізіономіями на кшталт персонажів комедії Л.Гайдая з їхнім екологічно свідомим псом Барбосом? Ні – нині “на гарячому” затримують (наче дрібного злодюжку) не будь кого, а самого головного лікаря цілої об’єднаної громади. На тлі цих новин світлою плямкою виглядає вітання місцевого високопосадовця спортсменам-борцям, яких він назвав “опорою суспільства”. У зв’язку з цим хотілося б поцікавитися, хто є нині опорою зграй “тітушок”? Напевно, члени шахових клубів і ентузіасти художньої вишивки?