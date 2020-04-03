Світ

Ще одна проблема

На голову президента США Доналда Трампа, який останнім часом ніяк не може визначитися, чи послаблювати карантинні заходи на догоду Його величності бізнесу, чи ще зачекати, несподівано звалилася ще одна проблема. Британський принц Чарлз, який відмовився від статусу члена королівської сім’ї й поселився разом з дружиною Меган в Канаді, вирішив перед закриттям кордону між двома країнами у зв’язку з коронавірусною кризою перебратися до Лос-Анджелеса (невже там нині набагато безпечніше?). Мабуть, не надто втішений цією новиною Д.Трамп заявив, що хоча він є великим другом і шанувальником королеви і Об’єднаного Королівства, проте бюджет США не буде витрачати $1,63 млн. на рік для забезпечення безпеки принца-відступника і його дружини. Право на захист з боку Секретної служби США Гаррі й Меган мали б, якби залишалися членами королівської родини. Втім, королівського гонору рудоволосий улюблений внук Єлизавети ІІ не втратив і заявив у відповідь, що не планує звертатися до уряду США за ресурсами безпеки, яка буде здійснюватися “в приватному порядку”.

Залишені напризволяще

Країні Дон Кіхота і благородних лицарів ідальго таке не дуже личить, але від факту дітися нікуди: в передмісті Мадрида військові, яких відправили перевіряти будинки перестарілих і проводити там дезінфекцію, виявили залишених напризволяще померлих мешканців. Прес-служба міністерства оборони заявила, що персонал будинків був частково звільнений після підтвердження випадків зараження коронавірусом. Міністерство охорони здоров’я, в свою чергу, пояснило, що трупи померлих могли залишатися в ліжках, якщо були підозри, що перед смертю вони заразилися коронавірусом. В таких випадках їх не поміщали в холодильники, а залишали на місці до прибуття спеціально екіпірованих служб. До померлих внаслідок інфікування коронавірусом заборонено торкатися руками, що дуже затягує процедуру оформлення тіла і похорону. Водночас, за інформацією Інституту в справах перестарілих, в більшості притулків такого типу робота продовжується в нормальному режимі, а сама проблема може бути пов’язана з надмірною завантаженістю персоналу, оскільки частина співробітників або заражена, або перебуває на самоізоляції після контактів із зараженими.

Україна

Колода продовжує тасуватися

Попри недавню майже повну “зміну варти”, картярська колода під назвою Кабінет міністрів України продовжує тасуватися вмілою (чи не дуже?) рукою преферансиста (чи, може, просто гравця в “дурня”?). Час перебування на посаді Міністра охорони здоров’я Іллі Ємця склав 26 днів, – приблизно таким, за деякими оцінками, може бути інкубаційний період COVID-19. Йому закидали “брежнєвські” методи керівництва медичною галуззю в нинішній критичний період, а він сам не проминав нагоди згадати “незлим і тихим” Уляну Супрун, яка, на його думку, стала руйнівником (чи руйнівницею?) стаціонарного рівня медичної допомоги. Саме її довга рука, на думку пана Ємця, доклалася до його звільнення з посади. Втім, у нього немає підстав почувати себе самотнім вигнанцем – одночасно з ним відправлений у відставку керівник Міністерства фінансів Ігор Уманський. У нього, подейкують, виникли розбіжності з Прем’єром “з ряду питань”, і тепер Ігор Іванович може пригадати гарну пісню “Двічі в одну річку не ввійдеш” у виконанні Юлії Думанської (цікава схожість прізвищ). Вперше він скупався в цій річці в 2009-2010 роках…

Велика катастрофа. Без перебільшення

Під час своєї блискучої спортивної кар’єри чемпіон світу Віталій Кличко не мав підстав скаржитися на величезні маси шанувальників, які захоплено вітали його перемоги на рингу. А от нині мер Києва Віталій Кличко висловив невдоволення і навіть обурення тим, як жителі міста поводяться під час карантину. “Є свідомі кияни, а є такі, до яких ніяк не дійде масштаб загрози. Подумайте нарешті головою! Вас закликають обмежити контакти, залишатись вдома для вашої ж безпеки, а ви компаніями збираєтеся на пікніки, влаштовуєте аншлаги на дитячих майданчиках, відмовляєтеся від обсервації, повернувшись літаками з умовно закритого повітряного простору. Ви смієтеся і не вірите! І чомусь думаєте, що “пронесе”. Ні, не “пронесе”. І потім жодна система охорони здоров’я не впорається з тисячами хворих в лікарнях. Кажу без перебільшення: якщо продовжаться всі оці вештання і тусовки, поїздки натовпами на природу, нас всіх очікує велика катастрофа”, – сказав В.Кличко.

Дипломат на “самоізоляції”

Така пригода більше пасувала б, приміром, Іллі Киві чи ще якомусь ексцентричному публічному політику, та аж ніяк статечному дипломату з довгим послужним списком. Але – сталося так, як сталося. Шевченківський суд Києва заарештував екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожару на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 14 млн. грн. у справі про вбивство підприємця Сергія Старицького, колишнього керівника телеканалу “Інтер”. Ця темна історія трапилася в заміському будинку Л.Кожари, і спершу господар і його дружина стверджували, що С.Старицький сам звів рахунки з життям. Потім благовірна пана Кожари несподівано заявила, що це вона ненавмисно вистрелила у С. Старицького, намагаючись забрати у нього, добряче п’яного, рушницю. Врешті-решт, слідство дійшло висновку, що головною дієвою особою був саме колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швеції, й запропонувало йому “самоізолюватися” в камері СІЗО до 25 травня. Або ж – назбирати оті 14 з гаком млн. грн. застави.

Тернопіль

Стабільність звичок

Якщо стабільність звичок і уподобань за будь-яких умов – одна з ознак цілісності людської натури, то жителі Тернопілля і самого “файного” міста цілком підпадають під визначення стабільних і цілісних індивідів. Хочуть, приміром, гасати п’яними за кермом автівок – і гасають. І жодні протоколи і штрафи їх не лякають. Примітить око те, що погано лежить – і швиденько вмілі руки знайдуть, де його прилаштувати з користю для себе – як от троє добрих друзів, які поцупили з території свинокомплексу 23 мішки кукурудзи на 100 тис. грн. Звичайно, дізнавшись про такий powerlifting, та ще й, напевно, під покровом темряви, співробітник філії одного з банків міг би презирливо хмикнути: він “без шуму й пилу” шляхом невинної службової фальсифікації документів привласнив понад 300 тис. тих же грн. Щоправда, теж попався, як і любителі кукурудзи. Ага, ледь не забув: заходи карантину через коронавірус стали жорсткішими: більше двох відтепер збиратися зась (класичний варіант “на трьох” доведеться відкласти до здоровіших часів). Як і акселератам до 14-річного віку – перебувати на вулиці без дорослих…

Ігор Дуда