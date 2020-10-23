Світ

Наслідки надмірної ліберальності

Франція сьогодні в стані шоку, але не від коронавірусу, який продовжує тероризувати її. Країна трикольорового прапора з усіма її Liberté, Égalité, Fraternité, тобто свободою, рівністю і братерством, знову нагадала, до чого може призвести зловживання цими благородними принципами понад всяку міру. Неподалік Парижа 18-річний чеченець вбив учителя історії 47-річного Самюеля Паті, котрий на уроках свободи слова демонстрував карикатури на пророка Магомета з видання Charlie Hebdo, яке 5 років тому через них теж стало об’єктом атаки терористів. Згідно з інформацією, нападник кричав під час нападу “Аллах акбар” і зробив спробу обезголовити свою жертву. Здатися він категорично відмовився і був застрелений поліцейськими. Тепер влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста. Як звикле при терактах – дії слідами, а не на випередження злочину. Загиблому вчителеві від цього вже точно не легше. Тим, хто виступає проти надміру ліберальної політики щодо іммігрантів – теж…

Версія одна

Після отруєння відомого російського опозиціонера Алєксєя Навального дехто з аналітиків висловлював думку, що до цього навряд чи причетний Кремль. Мовляв, Владіміру Путіну нині, на тлі інших проблем, це зовсім ні до чого з огляду на можливі санкції. Однак сам постраждалий поклав відповідальність за його отруєння сумнозвісною речовиною “Новачок” на президента Росії. “Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій того, що сталося”, – сказав Навальний журналу Der Spiegel. Російський політик наголосив, що не відчуває страху і має намір повернутися на батьківщину. “Моє завдання тепер – залишатися безстрашним. І в мене немає страху!” – сказав він. Згадуючи про момент отруєння, Навальний розповів: “Ти не відчуваєш жодного болю, але знаєш, що вмираєш”. Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання клініки Charité, в якій лікували Навального, провели токсикологічний аналіз взятих у нього проб і виявили в них сліди “Новачка”. Згодом аналогічні висновки оприлюднили лабораторії в Швеції та Франції.

Вагітність через… кота

У британців, як відомо, панує культ домашніх тварин. Вони там, можна сказати, користуються привілейованим становищем. Це, однак, не завадило одному з англо-саксів звинуватити свого кота у… незапланованій вагітності дружини. Пара використовувала презервативи під час інтимних стосунків. Однак, незважаючи на захищений секс, жінка виявила, що завагітніла. Чоловіка це шокувало, і він не міг зрозуміти, як це сталося. Все ж, уважно перевіривши ящик столу, в якому зберігалися “гумові вироби”, він здогадався, хто є винуватцем вагітності дружини. Поруч з презервативами лежали вушні палички, з якими дуже любить гратися кіт подружжя. Мабуть, побачивши свою “іграшку”, тварина зачепила лапою не лише палички, але й упаковку презервативів, зробивши в них гострими кігтями мікроотвори, що і стало причиною вагітності господині. Упевнившись, що йому не навішали роги, чоловік пожартував, що не може дочекатися дня, коли розповість цю історію своїй майбутній дитині.

Україна

Корупціонерів опитуванням не налякати

Не раз уже відзначалося, що наша біда полягає не у відсутності хороших законів (хоча в питанні покарання за “п’яну” їзду можна й висловити великий сумнів), а в тому, що вони не виконуються. І що які б досконалі на перший погляд законодавчі акти не приймалися, вони не змінять наше життя на краще все з тієї ж причини: вони існуватимуть самі по собі а реальність – сама по собі. У програмі Шустер Live голова ГО “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін торкнувся пункту ініційованого Президентом опитування щодо присудження довічного ув’язнення за корупцію у особливо великих розмірах. На його думку, для наших корупціонерів не має великого значення, чи бути не засудженими до 10 років за гратами, чи до довічного ув’язнення. Рятувальний круг їм часто кидають органи, які здійснюють розслідування. І які набили руку на тому, щоб “поховати” будь-яку гучну справу ще до її судового розгляду. Ну, а вже наш суд – то давня і теж вельми цікава тема..

Коли запровадять жорстокий карантин

Наплювавши на всі заходи проти нього і користуючись дурнуватою легковажністю (чи легковажною дурістю) населення, коронавірус впевнено крокує Україною. Число захворілих за добу перевищило 6 тисяч і це, як зазначають фахівці, далеко не межа. У зв’язку з цим неминуче може постати питання запровадження жорсткого карантину. Про можливість цього вів мову Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками релігійних громад. “Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка країни й буде дуже складно всім”, – не надто оптимістично змалював майбутнє Президент. Він також зазначив, що знизити захворюваність можливо за рахунок зменшення перебування громадян усіх вікових груп в місцях масового скупчення людей. Цікаво, чи стосуватиметься можливий жорсткий карантин елітних закладів у центрі Києва, що належать деяким “слугам народу”?

Тернопілля

Гуманність і милосердя

Дехто в пориві гніву чи відчаю називає наше життя жорстоким а людей – черствими й бездушними. Щоб спростувати цю хибну думку, достатньо ознайомитися з суддівськими вироками в кількох справах. Он син з батьком випивали, щось не поділили, ну й садонув молодший старшого чимось гострим чи важким. А потім – щоб позбавити рідну людину зайвих мук – взяв та й підпалив. Суд все зважив і виявив справжнє християнське милосердя: рік обмеження волі з іспитовим терміном два роки. Ще когось за той час пристукне чи піддасть прижиттєвій кремації – не виключено, таки отримає оті страшні 2 роки. А деінде два сучасні неандертальці жорстоко побили людину і, здавалося б, цілком заслуговували на добрих пів десятка років у ізольованих від суспільства місцях. Суд і присудив їх – одному 7,5 а другому – 5 років позбавлення волі. З невеликим уточненням – умовно. Знову хтось буде розмахувати руками й кричати, що все прогнило і все куплено. Ні – це просто вияв гуманності й милосердя, таких необхідних у наш нелегкий час… А що буде завтра? Завтра, згідно з законом, ніби має бути передвиборна ТИША. Має бути…