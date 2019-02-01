Про кандидатів, президентів і поганий настрій: хроніка тижня від “За Збручем”

01/02/2019 Розмір тексту:

Світ

Поганий настрій після обіймів

На людях президент Білорусі А.Лукашенко і президент Росії В. Путін продовжують тиснути один одному руки й обійматися. Щоправда, першому при цьому доводиться трохи нахилятися, а другому – трохи вставати навшпиньки. Однак останнім часом після цих обіймів настрій “бацьки” стає якийсь мінорний. Так, нещодавно він заявив, що в найближчі два роки Білорусь буде піддана тиску і перевірці того, наскільки вона сильна. “Скажу відверто, ці два роки нас будуть дуже сильно “пробувати на зуб” – спрогнозував він. Прямо отих зловісних “інспекторів” він не назвав, але зрозуміло, що мова йде не про прибалтійські держави, не про Польщу і не про Україну. Та й не про “клятий Захід”, на який “бацька” ще недавно позирав скоса – тим більше що білоруські власті зняли обмеження на число американських дипломатів, які можуть працювати в країні. Отже, залишається отой, котрий міцно стискає в обіймах…

Всесвітній спадок людства поповниться… жаб’ячими лапками?

Після нещодавно вкотре переглянутого “Ресторану пана Септіма” з неповторним Луї де Фюнесом і згаданих у фільмі кулінарних тонкощів ця новина сприймається як закономірність: експерти міжурядового комітету ЮНЕСКО дійшли висновку, що французькі традиції приготування і прийому їжі, а також звичаї, що супроводжують трапезу по-французьки, є унікальним культурним феноменом і гідні включення у список Всесвітнього спадку людства. Вперше гастрономічне мистецтво окремо взятої країни виявилося в одному ряду з іспанським танцем Flamenco і китайськими методиками голковколювання. Отож, тепер цей поважний каталог поповнять усі ці приємні на слух (і, мабуть, на смак) “Cassoulette”, “Tartiflette”, “Ratatouille”, а також “Півень у вині” (т-а-ак, чи не занадто “закручено”?), ніби звичайнісінький за назвою суп з цибулі, а також ще одна національна гордість французів – вина бордо і бургундське, а також оригінальний і справді французький коньяк. Ага, забув про ще один національний делікатес – жаб’ячі лапки.

Україна

Кандидат за гратами, делегати – з гранатами

Надія Савченко, яка перебуває в СІЗО за звинуваченнями в тероризмі та у спробі захоплення державної влади, отримала ще одну підставу вважати себе не зовсім звичайною арештанткою. Партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» під час з’їзду висунула її кандидатом у Президенти України. На з’їзді делегати тримали у руках гранати (фрукти) і скандували «Свободу Надії Савченко! Свободу українським політв‘язням!». У програмі кандидатки – зміна політичної системи “конституційним шляхом”. Він, як можна зрозуміти, дещо відрізняється від того, до якого, за словами Генпрокурора Юрія Луценка, мала намір вдатися Н. Савченко разом зі своїми спільниками – принаймні, міномети, автомати і гранати (бойові) до нього не входять. Саме за надмірну пристрасть до зразків ствольної артилерії, автоматичної стрілецької зброї та вибухових пристроїв Верховна Рада 22 березня минулого року дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Надії Савченко. Мабуть, із веденням президентської кампанії виникнуть певні труднощі…

Україна в НАТО: довго і дорого

Після попередніх бадьорих повідомлень про можливий “прискорений вступ” України до НАТО міністр оборони, можливо, пригадав приказку “Поспішиш – людей насмішиш”. Чи, може, її йому хтось нагадав, але в своїх подальших прогнозах він став більш стриманим. Нещодавно він, зокрема, заявив, що повний перехід України на стандарти НАТО вимагає дуже великого фінансування. І що цей процес може зайняти тривалий час, тому що необхідно поміняти всю техніку та озброєння. Реформа армії, за його словами, буде для України коштувати дорого. “В НАТО вступають не збройні сили і не Міністерство оборони – в НАТО вступає країна”, – заявив С. Полторак. Він також зазначив, що Польща, яка вже 20 років перебуває у складі альянсу, досі переходить на нову техніку, нове озброєння і стандарти НАТО.

Порушнику спортивного режиму дадуть режим тюремний?

Відомий порушник спортивного режиму за часів активної футбольної кар’єри Олександр Алієв має досить реальну можливість ознайомитися з режимом виправних установ. Тим більше – в світлі нинішньої кампанії боротьби з сімейним насильством. На екс-гравця “Динамо” і збірної України порушено одразу 5 кримінальних справ за побиття дружини. Вперше про жорсткий “пресинг” хавбека з добре поставленим ударом стосовно своєї благовірної стало відомо ще у 2016 р. Невдовзі після цього подружжя розлучилося. Колишня дружина вимагає, щоб суд заборонив Алієву навіть наближатися до дітей. На додачу до цього, його борг з аліментів складає 190 тисяч грн. Сама колишня футбольна “зірка” категорично заперечує факт побиття колишньої дружини і підкреслила, що з нетерпінням чекає рішення суду. “Ніхто нікого не бив. Те, що я вигнав її з квартири – так, вигнав. Нехай живе на смітнику. А діти повинні жити у своїй квартирі”, – заявив Алієв.

Тернопіль

Ціна “волелюбності”

Українці й мешканці Тернопілля зокрема – волелюбні люди, які не дозволяють комусь диктувати собі умови. Навіть якщо їх позбавили права кермувати автомобілем через “п’яну” їзду, це зовсім не означає, що вони злякаються і відмовлять собі в задоволенні знову проїхатися “під шофе”, як це зробив один зборівський звитяжець. А чому б і ні, якщо в тебе заберуть лише посвідчення, а не сам транспортний засіб. Втім, не всі діють так нерозсудливо – є й такі, які намагаються вирішити справу тихо, мирно і – для взаємної вигоди. Дорогим чи недорогим коштом – питання відносне, оскільки 600 грн., запропоновані нетверезим водієм патрульним, можуть видатися комусь солідною сумою, а комусь – не так щоб дуже. Цікаво, в яку суму обійдуться трьом бовдурам п’яні забави з неповнолітньою дівчиною, після яких остання впала з балкону другого поверху? Хоча, можливо, це падіння вберегло її від більш прикрих речей, а її “кавалерів” – від тяжчої відповідальності. Хто його знає…

Ігор Дуда