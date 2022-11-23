Про їхню родину можна писати героїчні повісті: на фронті загинув один із трьох братів Рудих, котрі боронять Україну

Село Лозова знову у скорботі: його мешканці, а також жителі інших сіл Байковецької громади і Тернополя, незважаючи на холод, мокрий сніг та багнюку, на колінах зустріли тіло Назарія Рудого. Чоловік, якому виповнилося лише 21 рік, загинув, визволяючи Україну від російських окупантів.

Вчора героя провели в останню дорогу. Важко описати горе дружини, біль і сльози батьків, смуток друзів, сусідів, знайомих…

“Про родину Рудих можна писати героїчні повісті: практично з перших днів навали ординців усі три брати взяли в руки зброю і стали на захист держави. Тарас і Святослав лише на кілька днів приїхали з фронту, щоб навіки попрощатися зі своїм наймолодшим братом Назаром.

Нині ж, усі без винятку – вчителі, знайомі, сусіди, побратими – згадували цю добру і світлу людину та говорили лише хороші слова: добрий, працьовитий, безвідмовний, товариський, активний, сміливий…”, – ідеться у дописі на сторінці громади.

– Направду, наш герой прожив коротке, але дуже гідне життя, – зазначив отець Ігор Бойчук.

Він також закликав усіх присутніх бути гідними подвигу загиблого. Бо саме це зобов’язує нас усіх завжди молитися за упокій його душі та пам’ятати безцінну жертву заради нас.