Світ

Інших героїв не видно

Екс-президент Литви Даля Грибаускайте закликала НАТО вступити у війну на боці України. “Самі лише санкції, хоч би якими жорсткими вони були, не можуть зупинити Путіна – заявила вона, – лише війна може зупинити війну. Не треба намагатися заспокоїти совість лише постачанням Україні зброї. Український народ воює за нас. Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, звучить боягузливо і вже набридло. Якщо Путіна не зупинити в Україні, країнам Заходу все одно доведеться воювати, але вже на своїй території. Україна просить реальної допомоги, ми бачимо на телеекранах вибухи у житлових кварталах та заявляємо про свою “рішучу підтримку”. Мені соромно чути, як лідери і чиновники НАТО кажуть, що не можуть втручатися в конфлікт – але ж ми могли це зробити в Сирії, Лівії, Африці, Югославії, Афганістані. Слава Україні та її героям! Поки що лише її героям, бо інших на горизонті не видно”.

Добровольці з республіки Ічкерія

Лідер чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв запропонував Президентові України Володимиру Зеленському підписати угоду про військове співробітництво, завдяки якій чеченські добровольці з Європи та самої України воюватимуть проти Росії. “Хочу зазначити, що 90% членів державного комітету деокупації ЧРІ мають багаторічний досвід війни проти Росії. Вони повідомили, що на місцях у різних країнах Європи до нас звертаються чеченці, які там проживають і які хочуть йти воювати за свободу українського народу. У зв’язку з цим я звертаюся до Верховного головнокомандувача України Президента Зеленського. Підтримуючи український братський народ у боротьбі за незалежність та рішуче засуджуючи віроломний напад Росії на Україну, державний комітет деокупації ЧРІ прийняв таке рішення: комітет готовий розпочати формування добровольчих загонів з числа громадян ЧРІ для відправки в Україну”, – сказав Закаєв.

Україна

Заява колишніх

Екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до всіх українців світу. “Український народе, звертаємось до всіх українців світу. Тих, хто від самого початку збройної агресії Росії зі зброєю в руках б’ється за кожне наше місто, кожне село, кожну вулицю, кожен будинок. Тих, хто своєю відвагою та любов’ю до України згуртував весь світ навколо нашої держави. Тих, хто збирає допомогу для армії. Тих, хто голіруч зупиняє російські танки та змушує окупантів здаватися в полон. За ці дні, сповнені героїзму та болю, ви вщент знищили віковий міф про так звану велич Росії. Усі разом ми переможемо. Ми вистоїмо. Росія заплатить за свої злочини”, – йдеться в заяві колишніх президентів.

Прикрий недогляд

Народний депутат від партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктор Медведчук втік з-під арешту. 26 лютого Генпрокоратура доручила Нацполіції перевірити наявність Медведчука за адресою, де він мав би перебувати під домашнім арештом. Нацполіція виконала доручення і встановила, що арештанта на місці не було. Генпрокурорка Ірина Венедіктова підтвердила, що Медведчук залишив свій дім. “Адвокати кажуть, що він боїться за своє життя, але залишається в Києві. Ми, на жаль, не здійснюємо охорону. Але зробимо все, щоб притягнути його потім до відповідальності”, – заявила вона. Оте “потім” видається в нинішніх умовах вельми непевним і розпливчастим. А ще – прикрим недоглядом нашої правоохоронної системи, оскільки, як зазначають політтехнологи, кум Путіна в умовах нехай домашнього, та все ж арешту і кум Путіна на волі – це дещо різні речі з точки зору наших позицій на можливих переговорах з Росією.

Пити за кермом – дорого

Деякі заходи влади в нинішніх умовах можуть декому здатися недемократичними, однак сьогодні є, мабуть виправданими. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім знайшов вельми дієвий засіб боротьби з любителями “п’яної” їзди і з порушниками встановленого в багатьох регіонах країни “сухого закону”. Він заявив, що у місті будуть забирати на потреби української армії автомобілі, за кермо яких водії сідатимуть в нетверезому стані. Як зазначив Кім, для українських військових потрібний транспорт, тому що запаси вже закінчуються. “У нас діє зараз “сухий закон” – пити не можна. Сьогодні побачив, що, виявляється, деяким можна. Так от, я даю дозвіл патрульним: якщо за кермом п’яний водій – машина забирається на потреби армії, причому безповоротно. Тому не треба пити за кермом – обійдеться дорого“, – повідомив Кім. Тернопілля, довелося чути, теж прийняло таке рішення. Питання тепер в тому, як воно виконуватиметься.

Тернопілля

Злочинність на “нульовому” рівні

У тяжкий час, на кшталт нинішнього, усіляке гаддя має властивість виповзати, щоб скористатися зручним моментом для грабунку чи просто наживи. В соцмережах з’явилися відео про мародерів під виглядом членів територіальної оборони, які грюкають в житла до громадян з якимось начебто законними вимогами чи проханнями. Водночас, як повідомив начальник головного управління Нацполіції в області, злочинність на Тернопільщині від початку війни фактично перебуває на “нульовому” рівні. Також повідомляється, що за цей час поліція зафіксувала одну ДТП без потерпілих, лише з матеріальними збитками, а також поодинокі випадки вилучення наркотичної сировини. Основна увага нині спрямована на виявлення підозрілих осіб, різних міток тощо. Натомість досить багата практика нині в медиків. Стосується вона не “трендового” COVID-19 (вірус чи то відійшов у затінок, чи на нього стали менше зважати), а викликів з приводу цілком зрозумілих гіпертонічних кризів, нападів паніки. А ще, як не дивно (з урахуванням заборони на продаж спиртного в магазинах), гострих алкогольних інтоксикацій – у нас же заборони не є заборонами, якщо дуже хочеться…