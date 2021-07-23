Світ

“Штрейкбрехерський” крок Туреччини

Із власних спостережень знаю: турки можуть вести себе доволі гонористо й незалежно. Мовляв, за нами – століття великої Османської імперії, і ви всі нам не указ. Трохи дивний вибрик як для країни-члена НАТО, але Анкара твердо вирішила придбати в Росії (потенційного противника Альянсу) системи ППО С-400. У зв’язку з цим США готові запровадити додаткові санкції проти Туреччини, якщо остання таки зважиться на цей “штрейкбрехерський” крок. Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час слухань у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату. “Ми продовжуємо висловлювати позицію проти придбання Туреччиною, а також розміщення на її території російських систем протиповітряної оборони С-400. Ми чітко заявляємо, що нові масштабні закупівлі зброї у Росії тягтимуть за собою додаткові санкції”, – зазначила вона. Цікаво, що більше вплине на президента Ердогана: невдоволення Америки, чи спогади про те, як В. Путін частував його морозивом у Росії?

Похмілля після тріумфу

Футбольного тріумфу прагнуть всі, але його святкування, виявляється, може мати не надто приємні наслідки. Щось схоже на веселу пиятику, яка обертається тяжким похміллям. За останні 10 днів кількість COVID-інфікувань в Римі зросла вп’ятеро. Це – найвищий показник серед 20 регіонів Італії. У Вічному місті зареєстрували 557 нових випадків зараження у порівнянні з 122 випадками 11 липня, коли Італія обіграла Англію в фіналі Євро-2020. Фахівці вважають, що цей сплеск заражень викликаний саме масовим святкуванням перемоги збірної Італії на чемпіонаті Європи з футболу, під час якого не йшлося про дотримання дистанції та інших заходів безпеки. Ситуація в тамтешніх лікарнях наразі під контролем, але очікується, що в найближчі кілька днів кількість випадків захворювання ще більше зросте, і в основному постраждають молоді люди, яким не було зроблене щеплення від коронавірусу.

Відлуння давнього жарту

Старі гріхи, як кажуть англійці, кидають довгі тіні. Напередодні урочистої церемонії відкриття ХХХІІ Олімпіади у Токіо був звільнений з посади головний режисер Ігор Кентаро Кобаяші. Причина: колишній японський комік недоречно пожартував у 1998 році. 23 роки тому Кобаяші на сцені розкидав паперових чоловічків і запропонував глядачам “пограти в Голокост”. Відеоролик з виступом коміка швидко поширився в мережі. Єврейська правозахисна організація Центр Симона Візенталя розкритикувала Кобаяші за оті колишні “антисемітські жарти”. “Кожна людина, якою б творчою вона не була, не має права знущатися над жертвами нацистського геноциду”, – йдеться в заяві Центру. Сам Кобаяші оприлюднив заяву, в якій вибачився за свої слова, назвавши їх “надзвичайно необдуманими”. Втім, від звільнення з престижної посади це його не врятувало.

Україна

Витівка Її честі

Служителі української Феміди роблять, здається, все залежне від них для того, щоб сформувати в суспільстві позитивну думку про себе. Не лише в судових залах, а й у повсякденному житті. Днями у Києві автівка Audi ефектно врізалася у стовп, перелякавши перед цим чималу кількість людей. За кермом автомобіля виявилася суддя Деснянського районного суду Києва Світлана Колегаєва. Як стверджують очевидці, Її честь була з явними ознаками алкогольного сп’яніння. “Вилетіла на тротуар, мало не збила людей і ледь не приземлилася у воду. Від приводнення її врятував стовп, об який вона успішно розтрощила свою Audi” – йдеться у одному з повідомлень про подію. Юридичної кваліфікації пані (чи панни) судді, напевно, буде достатньо, щоб визнати: смертей і каліцтв людей не сталося через незалежні від неї обставини – сама вона зробила все, щоб поповнити лікарняні палати чи навіть морги…

В обіймах сімейного вогнища

Третій президент України Віктор Ющенко оприлюднив знімок зі своєю родиною – дружиною Катериною та дітьми Тарасом, Софією та Христиною на своїй сторінці у Facebook. “Сімейне вогнище – це те місце людини на землі, де вона почуває себе впевненою і захищеною. Добробут і благополуччя держави також тримаються на сім’ї, де передаються з покоління в покоління соціальний досвід, духовні цінності, національні та культурні традиції”, – підписав світлину Віктор Ющенко. Тепер, з відстані понад півтора десятиліття і можна зробити припущення, що краще було Віктору Андрійовичу не йти у президенти, залишатися в обіймах сімейного вогнища, що дарує впевненість і захист. І яке ніколи не розчарується в тобі – на відміну від великої нації, яка чекала на прихід месії, а отримала… Втім, можливо екс-Президент передасть наступному поколінню цей соціальний досвід і допоможе йому уникнути своїх помилок…

Тернопілля

Свідомі і не дуже

Нетривала розлука відсунула глибше в шухляду пам’яті спогади про деякі особливості рідного краю, а повернення одразу ж відродило їх. Як виявилося, до нас на якийсь там фестиваль норовлять поткнутися музичні гурти з Росії. Щиро кажучи, мені однаковою мірою цікаві (тобто абсолютно нецікаві) ні українські, ні російські групи, як і вся нинішня молодіжна субкультура, але приємно, чорт забирай, що знайшлися пильні й свідомі люди, які твердо сказали своє “Ні! Не пущать!”. Їх би завзяття – та й на боротьбу з невпинною деградацією нашої молоді, з густим смородом матюків на кожному кроці, з диким безкультур’ям, з “беспрєдєлом” усілякої “мажорної” мерзоти, але, вочевидь, більш доцільно займатися тим, що вигідніше з позиції політичної кон’юнктури. Та не політикою одною живе славне Тернопілля. Он у одному з сіл виявили стоянку первісних людей, яка датується періодом 30-40 тис. років до нашої ери. Знахідка, що й казати, цікава, але чи варто було шукати так глибоко? Он в іншому місці неподалік близькі родичі отих викопних залишили яскраві сліди своєї стоянки: не вагаючись, вивалили з буса величеньку купу всілякого мотлоху. Археологи, де ви?