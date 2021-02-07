Розповідаючи нещодавно про свої начебто нормальні й цивілізовані стосунки з алкоголем, відомий форвард Євген Селезньов, здається, наврочив – старший тренер “Колоса” Руслан Костишин дійшов висновку, що вони аж ніяк не нормальні й не цивілізовані. Як повідомлялося, Селезньов відрахований з клубу за “грубе порушення спортивного режиму”. Щоб заслужити аж таке формулювання (“грубе”!), напевно, треба було добряче постаратися навіть в наших звичних до такого явища умовах. Також стало відомо, що це далеко не перший випадок – попередні два “зальоти” Євгену пробачили, видавши останнє “китайське попередження”. Коли ж форвард його проігнорував, терпіння керівництва клубу лопнуло. Тепер штурмувати бомбардирський рекорд УПЛ Максима Шацьких Селезньову доведеться в іншій команді. Якщо взагалі доведеться…

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Якби “бацька” Лукашенко знав, що цього року в травні-червні не зможе подивитися матчі ЧС з хокею на рідних аренах у Мінську, він, мабуть, так задушевно не спілкувався б з президентом Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазелем. Турнір мав пройти в Латвії та Білорусі, однак через відомі події, що сталися в останній після президентських виборів, ряд провідних спонсорів вирішили бойкотувати турнір, якщо він пройде в Білорусі. IIHF була поставлена в складні умови: по-перше, потрібно буде виплатити Мінську компенсацію, адже був укладений контракт на проведення турніру саме в Білорусі. По-друге, перенесення в іншу країну в короткі терміни, за даними різних ЗМІ, коштуватиме близько 20 мільйонів доларів. Спершу повідомлялося, що змагання можуть прийняти Латвія/Словаччина або Латвія/Данія, однак IIHF схилилася до того, щоб провести ЧС в одній країні і скоротити кількість переїздів. Отож було вирішено, що турнір прийматиме одна лише Латвія.

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Темні історії з російськими спортсменами, які полюбляють “побаловаться” допінгом, продовжують вилазити, наче вовна з драного кожуха. І зачіпають долі не лише самих атлетів, а й високих функціонерів. Благородна сивина і гордовита постава далеко не завжди означають відповідний стиль поводження. Колишній президент Міжнародного союзу біатлоністів норвежець Андерс Бессеберг може отримати аж десять років в’язниці. Припертий до стіни прокуратурою Норвегії, він зізнався в тому, що отримував хабарі від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання. Зрозуміло, не задарма і не завдяки “широте русской души”, а за приховування позитивних допінг-тестів російських спортсменів, в чому його визнала винним комісія Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Бессеберг тривалий час усе, що йому інкримінується, заперечував, та все ж був змушений визнати, що десь, щось, колись таки було…

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Президент “Динамо” Ігор Суркіс вирішив відгукнутися на неодноразові заклики фанів і розповів, за яких обставин готовий продати клуб: “Що може мене змусити піти з поста президента “Динамо”? Ось якщо ви зараз скажете, що захочете покерувати і візьмете на себе фінансову складову. А якщо ви скажете, що просто хочете покерувати, напевно, я не піду. Якщо у вас є сміливість покерувати за свої гроші, отже, ви будете відповідально до цього ставитися. А просто покерувати, молоти язиком і розвалити… Поки я живий, я розвалити “Динамо” не дам… Чи готовий я продати “Динамо”? Якщо я буду розуміти, що людина, яка купить “Динамо”, зробить не так, як зробив Сергій Курченко для “Металіста”, – я готовий”. Також президент “Динамо” розповів , яка була в столичному клубі зарплата у Валерія Лобановського: “Ми за один день підписали з ним контракт. Тоді зарплати були сміховинними в порівнянні з тим, що отримують тренери сьогодні. Мільйони? Та які там мільйони! Валерій Васильович особливо не торгувався, він зібрав хлопців, дуже хотів повернутися в клуб”.

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Нинішнє становище Зінедіна Зідана на тренерському містку “Реала” – зайве свідчення того, якою мінливою може бути футбольна доля. В якійсь іншій країні навіть невеличка частина здобутих ним успіхів (“Реал” на чолі з ним тричі поспіль перемагав у Лізі чемпіонів), можливо, були б гарантією довічної недоторканності. Але не в Іспанії. Керівництво “королівського” клубу, доводилося чути, чимраз голосніше висловлює невдоволення нинішнім станом справ у клубі, який набув погану звичку програвати в рідних стінах аутсайдерам. Для Зідана, який нещодавно перехворів коронавірусом (ще одна напасть) це – тривожні дзвіночки, тим більше, що вже запущений процес пошуків його наступника на посаді eltrenador “Реала”. Називаються прізвища Аллегрі, Рауля. Може, через те, а може через наслідки COVID-19, але зазвичай спокійний тренер доволі різко розмовляв з журналістами на одній з недавніх прес-конференцій. Чи не останнім шансом для Зідана зберегти посаду є виграш Ліги чемпіонів, проти чого вже невдовзі може категорично заперечити “Аталанта” з нашими Малиновським і Коваленком – саме з нею “Реал” зустрінеться в 1/8 турніру…