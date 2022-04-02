Світ

“Україна ніколи не стане перемогою для Росії”

Президент США Джо Байден під час візиту до Польщі заявив, що російському президенту Владіміру Путіну не можна залишитися на посаді (щоправда, пізніше дещо пом’якшив категоричність цих слів). “Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не зуміє знищити любов людей до свободи, і груба сила ніколи не зітре їхню волю. Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Вільний народ відмовляється жити у безнадійному й темному світі. Попереду буде краще, світліше майбутнє, збудоване на правилах і демократії, майбутнє, сповнене надії й світла, гідності й порядності, свободи і можливості. Заради Бога, цей чоловік не може лишитися при владі”, – сказав він. У своїй промові Байден також закликав демократії світу гуртуватися задля боротьби проти диктаторів та насилля авторитарних режимів. Президент запевнив, що США та весь західний світ стоять на боці України. У самих українців, щоправда, може виникнути запитання: наскільки твердо стоять? Адже винищувачі все ж відмовляються дати…

Голос у пустелі

Нехай це наразі є “голосом волаючого в пустелі”, але така реакція частини російської громадськості симптоматична. А в міру того, як наш опір триватиме і міцнішатиме, вона, не виключено, може ставати дедалі більш масовою. Понад 100 муніципальних депутатів із різних міст Росії, а також журналісти та діячі культури виступили проти нападу РФ на Україну. Іноді ж акції протесту набувають досить цікавих, сказати б, неординарних форм. У Санкт-Петербурзі суд заарештував мешканця міста, який ще на початку березня розфарбував у синій і жовтий кольори дві гаубиці військово-історичного музею артилерії. Тамтешня феміда “пришила” йому “акт вандалізму”. За версією слідства, чоловік вдався до такого “з мотивів національної та політичної ненависті стосовно російських військовослужбовців”, які беруть участь у війні проти України. Чоловік виклав фото гаубиці на своїй сторінці в одній зі соцмереж з підписом “Гармата занадто довго дивилася на захід”.

Стаття знайдеться

“Был бы человек, а статья найдется”, – цей юридичний принцип, сформульований ще за часів Сталіна одіозним прокурором Вишинським, є актуальним і для нинішнього російського правосуддя. Ще з досвіду Михаїла Ходорковського відомо про одну його цікаву властивість: якщо ти отримав один вирок і відбуваєш покарання, то це зовсім не означає, що на тебе не “навішають” ще один, більш ваговитий термін ув’язнення. Лефортовський суд Москви присудив російському опозиційному політику й політв’язню Олексієві Навальному 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму у справі про шахрайство й неповагу до суду. Крім того, йому призначили штраф у розмірі 1,2 млн рублів (більше $11,5 тисяч за поточним офіційним курсом). Адвокат політика сказав, що вони подадуть апеляцію на рішення суду. Якщо врахувати вже присуджені йому 2,5 роки за попереднім звинуваченням, то Навальному належить бути ув’язненим ще 11,5 років.

Україна

Закрити небо

Відома оперна співачка Марія Максакова, яка принципово не залишила Київ з початком війни, вважає, що міжнародне співтовариство повинно закрити небо над Україною. На її думку, якщо це станеться, то війна закінчиться дуже швидко. Нині ж армія Росії переважно воює не з ЗСУ, а з мирним населенням України. М.Максакова зазначила, що не розуміє, чого саме бояться країни НАТО, не закриваючи українське небо, і що така їхня поведінка ще більше “заводить” Путіна. “Якщо Путін хоче застосувати ядерну зброю, якщо він вже вирішив це зробити, то будь-який фасон сором’язливої чи лякливої поведінки щодо нього лише ще більше розпалить його. Якщо люди вважають, що не треба виявляти йому опір, не слід закривати небо над Україною, то це не вихід, оскільки він в будь-якому випадку націлений на ядерний тероризм”, – впевнена М.Максакова. На її думку, російський правитель уже безнадійно далеко зайшов у своєму безумстві й “ніколи не вибереться зі списку воєнних злочинців”.

Все як у романі

Найкращий український борець, олімпійський чемпіон Жан Беленюк поділився своєю думкою про населення Росії. І зробив це у не дуже притаманному спортсменам стилі: порівняв усе, що там відбувається, з романом-антиутопією Джорджа Оруелла “1984”. “Це ж треба так зганьбитися, щоб закомплексований боягуз, у минулому – сірість і підставка під валізу Собчака – взяла в заручники, перетворивши на бидло, цілу країну з багатомільйонним населенням! Адже якщо ти адекватна людина з гідністю і наявністю совісті, маєш власну точку зору, яка відрізняється від фекалій, що ллються з федеральних каналів, і не боїшся її озвучити, то зазнаєш переслідувань за всією суворістю російського кримінального кодексу! Читаючи колись “1984” Оруелла, ніколи не міг подумати, що спостерігатиму це на власні очі… І що це буде так близько”, – написав Беленюк у Instagram.

Тернопілля

Спроби навести лад

Переважна більшість новин краю так чи інакше пов’язана з воєнним станом. Найголовніше і найприкріше: почуваєшся ніби заручником одного не зовсім адекватного індивіда й залежиш від того, спаде чи не спаде йому на думку скинути щось тобі на голову. Поза тим, довелося чути, що число вилучених у нетверезих або “обкурених” водіїв автівок вже сягнуло понад півтори сотні. Якщо вони ще не передані на потреби війни, а досі перебувають десь на штрафмайданчику в очікуванні можливого порозуміння між їхніми власниками та владою, то таке скупчення, не виключено, ризикує викликати нездоровий інтерес з боку російських супутників – з усіма можливими нині малоприємними наслідками. Тим часом одразу дві комісії створено в Тернопільській міській раді. Одна контролюватиме встановлення цін, інша – виявлятиме незаконну забудову на території міської територіальної громади. Судячи з того, що до них залучено представників поліції та СБУ, зловживань варто очікувати і в царині отих цін, і в сфері містобудівної діяльності. Особливо цікавими видаються мотиви створення другої комісії. Справді, що це: спроба навести лад під тиском очищеного війною сумління, чи варіація на тему “Вовки наводять лад в овечій кошарі”?