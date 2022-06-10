Світ

Ворог мого ворога

Постулат, відомий ще з прадавніх часів: “Ворог мого ворога – мій друг”. Це, напевно, означає, що мотиви цього новоявленого друга не такі вже й важливі (і можуть, до речі, нам не дуже подобатися) – головне те, що у нашого головного в даний час ворога стало на одного недруга більше. Відомий російський журналіст Александр Невзоров, над яким у РФ нависла загроза арешту, хоче отримати громадянство України. “Про українське громадянство. Без зайвих слів. Я встаю на бік жертви. І я дуже вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, які дозволили мені зайняти серед них місце”, – так пояснив свій намір автор колишніх знаменитих “600 секунд”. Це начебто мало означати, що питання вирішене, тим більше що радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Невзорову та його дружині. Однак невдовзі потому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це питання ще перебуває на стадії вирішення, тобто бажаних паспортів з тризубом Невзорови ще не отримали. Трохи дивно? Можливо. Але ж – цілком по-українськи…

Рішуче… НАТО

Ще порівняно недавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг трохи ніяково говорив, що розуміє розчарування Президента України через позицію Блоку в питання закриття неба над нашою країною. Можливо, відчуваючи докори сумління через свої надміру обережні попередні заяви і недостатню визначеність дій очолюваної ним організації, а може – через оперізуючий лишай, на який знагла захворів, нащадок вікінгів трохи підняв рівень рішучості й заявив, що Альянс “готовий підтримувати Україну у війні проти Росії протягом багатьох років”. “Ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи. Є висока ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки “, – сказав він. Глава НАТО повідомив, що Захід продовжуватиме чинити максимальний тиск на президента Росії за допомогою санкцій, а також військової та економічної допомоги Києву. “НАТО готується надавати підтримку протягом тривалого періоду часу, включаючи допомогу Києву в переході від зброї радянських часів до сучасних західних озброєнь і систем “, – заявив Столтенберг.

Україна

Оптимістичні прогнози

Напевно, не знайдеться нині українця, якого не цікавило б, коли закінчиться війна. Про кілька місяців і тим більше – кілька тижнів – уже не йдеться. Натомість одна з найбільш поінформованих офіційних осіб держави, міністр оборони Олексій Рєзніков, висловив думку, що активні бойові дії між ЗСУ та російськими окупаційними війська припиняться до кінця 2022 року. “Росія продовжує докладати зусиль з окупації всієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року”, – сказав він. Міністр підкреслив, що якщо Україна з партнерами не зупинять Росію й не ослаблять її військову потугу, то наступними жертвами військової агресії цілком можуть стати Польща, країни Балтії, Словаччина та інші держави. Також О.Рєзніков зазначив, в Україну вторглася не самопроголошена “друга армія світу”, і, тим більше, не армія сучасної європейської держави, а орда вбивць, мародерів і ґвалтівників.

Дивно, але факт

Це повідомлення здатне наштовхнути на просто таки дику думку, що війна – не така вже й однозначно погана річ, але факт є фактом: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії знизився рівень злочинності. Водночас, за його словами, зріс відсоток розкриття злочинів. “Ми продовжуємо фіксувати зниження рівня злочинності. Зокрема, у декілька разів зменшилась кількість ДТП (цікаво, Тернопілля теж включене в цю статистику? – І.Д.) із травмами і загибеллю людей. Також значною мірою зменшилась кількість тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Спостерігається і зменшення числа крадіжок і пограбувань”, – зазначив він. Є.Єнін додав, що на зниження рівня злочинності вплинуло рішення Верховної Ради щодо посилення відповідальності за майнові злочини в умовах воєнного стану (тепер за такі діяння можна отримати від 10 до 15 років ув’язнення), а також наявність блокпостів і запровадження комендантської години.

Українці – проти поступок

Як мовиться, у вуха тим західним політикам (переважно з країн, що їх оточують альпійські луки і вершини), котрі нині підштовхують Україну до примирення з Росією на умовах останньої: як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, 82% українців не готові пожертвувати територіями своєї країни заради досягнення миру. Водночас 10% вважають, що задля отого самого миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Соціологи відзначають, що у всіх регіонах України люди налаштовані проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на сході, де зараз ідуть інтенсивні бої, проти поступок виступають 68% опитаних (готові на них лише 19%). На півдні – 83% проти поступок (готові на них – 9%). Фахівці підкреслюють, що серед респондентів, які зараз проживають на окупованих територіях, 77% висловлюються проти будь-яких територіальних поступок (готові на них 18%). А серед тих, хто після 24 лютого виїхав з територій, які були окуповані, 82% виступають проти отих поступок (підтримують їх лише 5%).

Тернопілля

Велич і ницість

Прийшло літо-літечко, і на ринках та в магазинах, як звично в цю пору, з’явилися перші сезонні ягоди. Малоприємна новина, спричинена воєнними реаліями: декому доведеться всі оті дари природи споживати здебільшого візуально, як на картинах – деякі сорти цього року, як повідомляється, значно подорожчали (чим не тема для місцевої книги рекордів?). Виробники пов’язують підвищення цін із дефіцитом та зростанням собівартості виробництва. Нічого не вдієш – у невмінні скористатися моментом для заробітку чи ще для якоїсь вигоди наш люд ніяк не звинуватиш. В порівнянні з цим ряд заходів, проведених у “файному” місті з метою економії коштів та збереження чинного тарифу на проїзд у міському транспорті (про що не забарилася повідомити міськрада), видаються ледь не проявом християнського чоловіколюбства. А взагалі, вельми показові заголовки можна побачити зовсім поруч на сайтах новин. “У боях на Донеччину загинув ще один Герой з Тернопільщини” і тут таки – “Новий закон дозволяє волонтерам та приватним особам купувати автівки за кордоном та оформляти їх, не сплачуючи мита, ПДВ та акцизу. Втім, цією можливістю почали масово користуватися перекупники”. І – “У Тернополі люди спіймали п’яну водійку, яка скоїла аварію і хотіла втекти”. Велич людського духу і людська ницість – зовсім поряд. Ми такі, які ми є, і війна не квапиться нас змінювати…