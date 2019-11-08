Світ

Тонкощі королівської дієти

Картопля цього року, доводилося чути, вродила погано. Відповідно, ціни на неї зросли, доповнивши таким чином і без того численні фінансові проблеми багатьох українців. Можливо, нашим любителям дерунів, пюре, картоплі free і в мундирі, які змушені в цих умовах трохи обмежувати себе, стане комфортніше й легше на душі, якщо вони дізнаються про деякі тонкощі дієти королеви Великобританії Єлизавети ІІ, що її вона дотримується вже багато років. Прихильники ЇЇ Величності давно помітили, що попри вельми солідний вік (це не є державною таємницею – 93 роки) королева перебуває в хорошій фізичній формі. Експерти впевнені, що причиною цього не є заняття спортом, і з’ясували подробиці раціону королеви. Вона, як стало відомо, вже давно відмовилася від одного продукту, який раніше дуже полюбляла, а саме – від картоплі. За словами Єлизавети ІІ, без неї їй значно простіше підтримувати бажану вагу. Отож,чи варто нам, українцям, і передусім – українкам нарікати на нинішні проблеми з картоплею?

Погана зачіска – через вбивство?

Одною з характерних рис уславленого Кріштіану Роналду є його завжди стильна зачіска. Відчувалося, що вона для нього має не суто функціональне, а й естетичне значення. Це враження підсилювала і участь “КріРо” у рекламі усіляких шампунів, які цілком позбавляють від лупи і дають можливість волоссю виглядати на “всі 100%”. Однак у останньому матчі Серії А проти “Торіно” шевелюра Кріштіану виглядала… не те, щоб занедбаною, але все ж не справляла враження наче її власник щойно вийшов з перукарні. Можливо, причиною цього була дуже сумна новина, яка надійшла з швейцарського Цюріху. Там у готельному номері був знайдений вбитим особистий перукар К. Роналду – Рікарду Ферейра. Його тіло зі слідами ножових поранень виявила співробітниця готелю, коли збиралася кімнату. За її словами, загиблий лежав на просякнутому кров’ю покривалі, а в номері відчувався сильний запах алкоголю. Поліція почала розслідування злочину і посилено розшукує вбивцю (чи вбивць)…

Україна

Дуля в парламенті

Як же велично, із відчуттям повної впевненості у власній правоті скрутив дулю з трибуни Верховної Ради усім своїм недругам і просто недоброзичливцям депутат з групи “За майбутнє” Ярослав Дубневич! Це треба було бачити… Щоправда, як припускає Генпрокурор Руслан Рябошапка, у світлому майбутньому пана Ярослава дуже великої впевненості немає, оскільки інкриміновані йому гріхи “тягнуть” років так на 12 у місцях далеко не таких просторих і комфортних, як його маєток під Львовом. Слідство вважає Я. Дубневича організатором злочинної схеми, яка завдала державі збитків на 93 млн. грн. Причому подання на нардепа з такими непересічними організаторськими здібностями готувалося ще за минулої влади, але тоді щось не “зрослося”. Тепер же за зняття недоторканності з Дубневича проголосувало 332 депутати. Сам він вважає, що подання на нього внесено “з метою політичного популізму”. Наразі Антикорупційний суд відмовив Генпрокуратурі у взятті Я. Дубневича під варту й присудив йому 100 млн.грн. застави. Багато це чи мало? Питання відносне, як і все в нашому житті: для когось – “аж” 100 млн., а для когось – “всього лише” 100 млн.

Протистояння рівних

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко за час своєї парламентської діяльності не раз опинявся в центрі гарячих дискусій з опонентами, пов’язаних із застосуванням фізичної сили. Але якщо сутички з комуністом Адамом Мартинюком і одним із лідерів платформи “За життя” Юрієм Бойком були швидкоплинними і закінчувалися перемогою за явної переваги останніх (Мартинюк схопив Ляшка за шию і повалив через бар’єр ложі президії, а Бойко довів свою перевагу парою хуків справа і зліва), то останнє зіткнення з головою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом переважно нагадувало протистояння рівних суперників. Розпочалося воно із цілком товариського рукостискання в залі делегацій аеропорту “Бориспіль”, і до певного моменту спілкування не становило особливого інтересу – більшу цікавість навіть викликали чи то піжамні,чи курортні штани О. Ляшка жовто-гарячого кольору. А потім раптом почалася взаємна штурханина на кшталт тої, що відбувалася між Шурою Балагановим і Паніковським у “Золотому теляті” (“А ты кто такой!?”). Як виявилося, конфлікт стався через розбіжності “договірних сторін” в політичних і економічних питаннях – Ляшко назвав Геруса “російським лобістом, чия зрада має бути розслідувана і покарана”.

Новий привід для дотепників

Відколи на бульварі Шевченка у Києві без особливих почестей повалили пам’ятник Леніну, це місце періодично стає пристановищем для зовні вельми оригінальних, хоча й не завжди зрозумілих творчих задумів майстрів скульптури. Одним з них була гігантська кисть людської руки синього кольору. Її охрестили “рукою проктолога”, “пам’ятником хабарнику” і навіть “благословенням Кришни”. А ще дотепники жартували, що вона символізувала відсутність гарячої води в деяких районах столиці. Тепер у них з’явився новий привід для гострослів’я – скульптура під назвою “Протистояння”. Оцей витвір, схожий на дитячий м’ячик, до якого з усіх боків прикріплені, як принаймні мені здається, ручки від валіз, виявляється, є спробою “оформити у візуальний образ відчуття внутрішньої напруги, конфлікту, нестримної сили, що не піддається контролю розуму”. Зрозуміли? Ні?! Я теж не дуже, але звучить доволі мудро… То, може, краще прояснить задум автора арт-інсталяції ще й таке її тлумачення: “Головним важелем у житті завжди залишається щось, що є вищим навіть за пам’ять”. Гм… Цікаво….

Тернопіль

Рекетири, рояль і… сибірка

У своєму “інавгураційному” виступі новий голова ОДА зазначив, що наш край має значний промисловий, аграрний, науковий і туристичний потенціал, який необхідно спільними зусиллями розкрити і розвивати. Цікаво, чи не виникло при цьому в його попередників думки: а що ж вони робили на своїй посаді, якщо, виявляється, допіру треба братися за “розкриття” і “розвиток”? Наразі ж спільні й ефективні зусилля виявили пасажири тролейбуса, який зупинився наче віслюк Шурика з “Кавказької полонянки” : вони дружно штовхали його, змушуючи рухатися. Тим часом група “добрих молодців”, яких ще називають рекетирами, вийшла на місцевого підприємця з діловою пропозицією: “відстебнути” їм частину доходів. Апетит у непроханих “партнерів”, судячи із заправленого першого внеску ($30 тис.) був неабияким, і задовольнити його вони збиралися в одному із закладів громадського харчування. Та вельми невчасно втрутилися силовики і зіпсували “трапезу”… Зате ніщо не могло зіпсувати настрій митців музичного коледжу ім. Соломії Крушельницької, які отримали довгоочікуваний дар – новий рояль. Натомість місцеві медики отримали додатковий головний біль – виявлену в дитини небезпечну інфекцію – сибірку…

Ігор Дуда