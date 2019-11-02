Світ

Собача смерть

Чергову радісну заяву президента США Д.Трампа можна перефразувати нашим відомим “Собаці собача смерть”. Господар Білого дому, щоправда, висловився дещо інакше: “Він помер як собака”. Як стало відомо, в ході американської воєнної операції в провінції Ідліб у Сирії, де розташований останній оплот сумнозвісної “Ісламської держави” (ІДІЛ), був убитий її лідер Абу Бакр аль-Багдіді. Точніше, як повідомив високопоставлений чиновник Пентагону, “сталася коротка перестрілка, а потім аль-Багдіді наклав на себе руки, підірвавши пояс шахіда”. Внаслідок того ж вибуху, як повідомляється, загинули його дружини й діти. “Він був божевільною, порочною людиною і жорстокою людиною і був убитий жорстоким і насильницьким чином”, – підсумував Д.Трамп. Він також додав, що в ході операції було знищено багатьох спільників аль-Багдіді. Тепер, ймовірно, знайде свого щасливого володаря (чи володарів) премія в $10 млн. – ще в 2011 р. Державний департамент США оголосив, що виплатить саме таку суму за інформацію, що дасть змогу заарештувати або ж знищити аль-Багдіді…

Погроми через… подорожчання проїзду

Складається враження, що Чилі засумувало за епохою правління генерала Піночета. В столиці країни Сантьяго почалися протести через підвищення вартості проїзду в метро. Демонстранти пошкодили майже всі станції метрополітену, кидали “коктейлі Молотова”. Дивні ті чилійці – їм взяти б приклад… ну, хоча б з тернополян. Ті навесні цивілізовано виступили проти зростання транспортних тарифів – і місцева влада, яка в усьому (геть в усьому) прислуховується до думки громади, знайшла рішення, щоб знизити градус протистояння – ну, хоча б на якийсь час. У Чилі ж обстановка загострилася. Протестувальники підпалили будинки енергетичної компанії ENEL та відділення Банку Чилі в центрі столиці, будували барикади в різних частинах Сантьяго. Між ними і поліцією сталися сутички. Майже одразу ж протести через підвищення вартості проїзду в метро охопили територію всієї країни. Під час заворушень загинули щонайменше 19 людей, а президент країни оголосив у столиці надзвичайний стан.

Україна

Співробітництво нардепа і… повії

Про що може домовлятися під час роботи у залі Верховної Ради депутат парламенту? І не просто депутат, а цілий голова комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва? Ну звісно про що, скаже хтось – про оту саму зовнішню політику і оте саме парламентське співробітництво. Народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі займався саме темою співробітництва, однак у вельми специфічній сфері – листувався в онлайн-мережі знайомств з повією. Саме за цією важливою справою його й “застукали” нишпорки- журналісти. Перемовини, як і належить солідному парламентареві-державнику, велися грунтовно і, сказати б, великодушно з його боку – з урахуванням фінансових запитів та побажань жриці кохання. Хобі, як для народного обранця і на додачу – щасливого чоловіка і татуся двох дітей не зовсім звичне і таке, що здатне викликати суспільний осуд. Втім, сам “слуга народу” спробував повернути ситуацію на свою користь і заявив у Facebook, що навмисно провокував журналістів, щоб упіймати їх на підгляданні. Втім, пізніше визнав за краще видалити цей пост і попросити вибачення у дружини…

Ринок землі – на референдум?

Питання можливого запровадження ринку землі – одне з найбільш обговорюваних нині. Воно є предметом запеклих дискусій і породжує непримиренних опонентів по обидва боки віртуальної барикади. Хтось боїться, що “інородці” з товстими гаманцями скуплять нас усіх “з манатками”; інші ж стверджують, що саме за умов цивілізованого ринку на землі з’явиться справжній господар, який зможе дати їй лад. Хоча скепсис значної частини українців зрозумілий. На думку телеведучого Андрія Пальчевського, якби це питання землі постало по тридцяти роках справжнього процвітання України й було прийнято рішення, що ті з її громадян, які мають надлишок землі, можуть її продати, це було б нормально і навіть для когось чудово. Однак українці мають зовсім інший досвід: грабіжницької приватизації, численних зловживань у цій сфері, видання ваучерів, якими обклеювали стіни сортирів. І ця історична пам’ять зовсім не налаштовує на довіру до нової ініціативи влади. На думку А.Пальчевського, чіпати землю не можна – питання слід винести на всенародний референдум.

Англійська для Генпрокурора

Вчитися, як відомо, ніколи не пізно, навіть коли тобі незабаром “стукне” 55 років. Тим більше – охочій до читання і пізнання всього нового людині, як, приміром екс-Генпрокурор Юрій Луценко. Легка напруженість і здивування (не ручуся, що приємне) Юрія Віталійовича, якого кореспондент одного з українських телеканалів зустрів на вулиці Лондона, свідчили, що без такої зустрічі зі співвітчизником на чужині він охоче обійшовся б. Одразу ж з’явилася інформація, що у столицю Великобританії його занесло бажання вивчити англійську мову. Що ж, цілком можливо, хоча з власного досвіду можу стверджувати, що більш-менш пристойно мову Шекспіра можна опанувати і не виїжджаючи за межі неньки-України. Більшість політологів не схильні вірити лише в освітню мету перебування Ю. Луценка на туманному Альбіоні й сходяться на тому, що він вирішив пересидіти у Великій Британії, яка традиційно надає надійний захист (родина Скрипалів – виняток), непевні часи. Тож навіщо діяльній людині гаяти час і, користуючись нагодою, не зайнятися англійською, з усіма її “th”, “w”, “v” і купою малозрозумілих нам часових форм?

Тернопіль

Зворушлива щирість

Що мене зворушує до сліз на рідному Тернопіллі – це щирість і відкритість людей: ніяких тобі хитрощів, обману, не кажучи вже про камінь за пазухою. Всіх без винятку: влади, бізнесу, ЗМІ, простих громадян. І якщо райони в нас не об’єднають і, чого доброго, не створять краї, то всі названі чесноти й далі квітнутимуть і пахнутимуть. Припустити, приміром, що за зарплату в 15 чи 18 тисяч грн., яку пропонують водіям тролейбусів та інженерам-будівельникам (і трохи меншу – лікарям, бухгалтерам, вчителям) не можна придбати якесь паршивеньке авто вартістю $28 тис., витративши на цю святу справу за 9 місяців $18 млн., може лише прихований ворог нашої держави і таємний друг Путіна. Щоправда, якийсь недоброзичливець може шипіти, що така різниця між декларованими і реальними статками можлива десь у якійсь Колумбії, та ну його… Колумбія, до речі, надіслала нам привіт (чи saludo) у вигляді однієї давньої звички своїх футбольних фанатів. Там вони полюбляють вибігати на поле й погрожувати гравцям команди-суперниці та арбітрам різними вогнепальними забавками. Цей приклад наслідував неадекват у одному з сіл, котрий влаштував стрілянину з малокаліберного пістолета на місцевому стадіоні. Чи дістанеться до нього сувора рука нашого правосуддя – наразі писано вилами по воді, а от те, що до нас уже дісталася трохи небезпечніша за нежить дифтерія – факт. Діагноз недуги підтвердився у 47-річного чоловіка.

Ігор Дуда