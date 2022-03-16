Зберегти улюблену манеру письма в нинішніх умовах нелегко – час і обставини не надто налаштовують на неї. І все ж…

Невеличка “віддушина”, сказати б, деяка полегкість в загалом не дуже веселих буднях війни. Конкретно – для любителів пива. Сам я до них категорично не належу (про причини – іншим разом), отож можу дозволити собі трохи іронічний тон стосовно популярного хмільного трунку. Його продаж, після кількох днів суворої заборони, на Тернопіллі, як і в сусідніх областях, знову дозволили – як стало відомо, через звернення великих пивзаводів. Про це на брифінгу повідомив очільник військової адміністрації регіону. При цьому взята до уваги постанова Кабміну, в якій “чітко вказано, що пиво не належить до алкогольних напоїв. Це слабоалкогольний напій, він має місткість спирту менше, ніж 7%”. Словом, можна пити – дурним не станеш. Взагалі ж, ця постанова Кабміну (якщо така справді існує) нагадує жарт незабутнього Аркадія Райкіна. Пригадуєте: “Партия учит нас, что газы при нагревании расширяются”. До того ж, нікуди не зникли з Інтернету думки різних медичних авторитетів, з яких випливає, зокрема, що: “сп’яніння від пива своєрідне, отупляюче, в ньому є отруйні речовини, які відносно нешкідливі в малих кількостях, але при збільшенні об’єму випитого стають дуже агресивними”. Крім цього, як підкреслюють ті ж експерти-пивознавці, пивний алкоголізм розвивається швидше, ніж горілчаний, і важче піддається лікуванню. А ще вони авторитетно стверджують, що “упивних алкоголіківзнижується потенція, з’являється рідкий стілець, починаються регулярні головні болі, без прийому пива вони не можуть нормально заснути, їм сняться кошмари і мучить безсоння, у них знижуються інтелект та емоційна стабільність”.

Вам потрібен цей набір приємностей в нинішніх умовах (один лише рідкий стілець за певних критичних обставин здатен, напевно, спричинити суттєві незручності)? Тоді – вперед! “Вдаримо по пивасику”! Судячи із грунтовно “затарених” пляшками і бляшанками з пивом покупців, які виходять з магазинів, головних болів, зниження інтелекту, потенції і навіть (який жах!) рідкого стільця вони не дуже бояться…

Ще одна яскрава прикмета сьогодення – наявність значного числа бігбордів, на яких російський корабель чи танк відсилаються за відомою (напевно, вже й маленьким дітям) адресою. Ця фраза (вимовлена, як доводилося чути, нашим краянином) вже міцно закріпилася у нашому і без того не дуже бідному на усілякі “сороміцькі” слова і словосполучення лексиконі. Настільки міцно, що викликала м’який протест з боку високої духовної особи, яка закликала громаду “оберігати свідомість дітей від мови ненависті та намагатися стримуватися та не поширювати брутальності у суспільному просторі”. І ще додала, що “подібні написи принижують нашу людську та християнську гідність, і ми не повинні цього допускати”. Як на мою думку – певний конфлікт між релігійною схоластикою і приземленим мирським життям. Чи можна уявити, що наші військові на Зміїному острові відправили російський корабель не туди…, куди відправили, а сказали, приміром, таке: “Следуйте своим курсом и оставьте нас в покое”? Теоретично, звісно, таке могло б бути, але, як показує досвід воєн і воєнних конфліктів, теорія з практикою ручкаються не надто часто. Це ж саме стосується і дотримання різних конвенцій, зокрема, тих, які вимагають гуманного ставлення до мирного і ніяк не залученого до війни населення. Країна-власниця корабля, який наші прикордонники відправили на три “веселі” букви, могла б це підтвердити. Могла б, якби не керувалася у своїй політиці повсюдною і повсякчасною безсоромною брехнею…

Що ж стосується “морального і духовного здоров’я покоління”, то тут із святим отцем можна цілком погодитися. Однак поговорити про це краще вже після війни – коли і російський воєнний корабель, і вся російська армія підуть… ні, таки візьму до уваги застереження священнослужителя – підуть за межі України.