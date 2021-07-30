Світ

Байден, Трамп і “Північний потік”

Виявляється, не лише у нас існує політична традиція, коли невдахи останніх виборів звинувачують в усіх можливих гріхах тих, хто посів їхнє місце. Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що його наступник Джо Байден не став на заваді будівництву російського газопроводу “Північний потік-2”. За словами Трампа, це дозволить Росії отримувати “мільярди й мільярди доларів”. Про це він сказав, виступаючи в Арізоні перед своїми прихильниками. Колишній глава Білого дому заявив, що він зупинив будівництво проєкту за своєї каденції, а Байден допустив, що газопровід буде добудований “за кілька місяців”. Трамп також нагадав, що попереджав канцлера ФРН Ангелу Меркель, що США “витрачають мільярди на захист Німеччини”, а вона “платить мільярди Росії” за постачання газу. Попутно екс-президент вкотре заявив, що зазнав поразки на президентських перегонах лише тому, що їхні результати були підтасованими, назвавши останні вибори “найбільш ганебними й корумпованими” в історії США.

Паркан проти біженців

Литва вирішила відгородитися від надто проблемної нині Білорусі найпростішим чином, відомим з прадаваніх часів – парканом. Щоправда, з колючого дроту. Прикордонники щодня затримують там сотні біженців з країн Азії, Африки і Близького Сходу, які прагнуть прорватися в Литву. Але через дефіцит отого колючого дроту будівництво паркану на литовсько-білоруському кордоні нині гальмується. Стало відомо, що всі наявні у армії Литви запаси цього стратегічного матеріалу витрачені, і зараз країна очікує на його поставки ззовні. Зокрема, міністр оборони Естонії пообіцяв відправити в Литву три безпілотники і сотню кілометрів колючого дроту. “Литва – наш близький союзник і наше завдання – негайно підтримати її в цій кризі”, – заявив він. За словами міністра, в першу чергу із запасів Сил оборони Естонії в Литву відправлять сто кілометрів колючого дроту, щоб країна могла прискорити зміцнення свого кордону.

Україна

Синергія у воєнному організмі

Трохи дивно для країни, що вже 7 років веде війну, але, як з’ясувалося, між Міністром оборони і Головнокомандувачем Збройних сил України досі не було належної взаємодії. Більше того – як плещуть злі язики, пан міністр (Андрій Таран) і тепер уже екс-Головнокомандувач (Руслан Хомчак) навіть не спілкувалися один з одним. Як за таких умов примудрявся функціонувати воєнний організм держави – залишається немалою загадкою. Тепер же Президент Володимир Зеленський вирішив покінчити з цією аномалією і звільнив генерал-полковника Хомчака з посади Головнокомандувача. Як зазначено в повідомленні з цього приводу, Президент “хоче бачити синергію між Міністерством оборони і ЗСУ” (синергія – це коли 1+1=3). Забезпечувати цю синергію зі свого боку тепер покликаний новий Головнокомандувач – генерал-майор Валерій Залужний, колишній командувач Оперативного об єднання військ “Північ”. А Руслан Хомчак, не виключено, змінить військову форму на цивільний костюм – його нова посада першого заступника секретаря РНБО передбачає саме такий dress code.

Колишні поводяться, як завжди

Собака, коли в нього виривають з пащі кістку, погрозливо гарчить. Серед людей, за великим рахунком, спостерігається щось схоже. Ініційоване Президентом Зеленським виселення колишніх високопосадовців з державних дач у Конча-Заспі, як і можна було очікувати, не проходить тихо, спокійно і безпроблемно. Екс-чиновники, яких попросили з’їхати, зовсім не схильні виявляти в цьому питанні християнське смирення. Навпаки – усіма силами противляться, вдаючись при цьому до відвертого хамства і погроз. Так, зовсім не виявляють наміру з’їжджати колишній прокурор Києва Юрій Гайсинський, тесть померлого мера Харкова Геннадія Кернеса, екс-радник Кучми і колишній віце-прем’єр Володимир Семиноженко та ще ряд осіб. За словами одного з тамтешніх мешканців, екс-чиновники при виселенні поводяться так, як звикли завжди. Жоден із них не визнає, що він уже колишній, і кожен загрожує судовими позовами. А залишаючи будівлю, її колишні мешканці зривають шпалери на стелях, знімають кондиціонери і, взагалі, залишають приміщення в жахливому стані.

Друга спроба для чиновників

Таке, можна припустити, можливе лише в нас, і взагалі, вельми дивно, що на 30-ім році існування держави існує потреба в перевірці знання функціонерами державної мови, але… Українські чиновники, які з першого разу не складуть іспит на знання державної мови, отримають можливість для перездачі. Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов. “Закон один для всіх – чи працює людина, чи претендує на посаду в секретаріаті Кабміну або місцевій адміністрації. Є можливість протягом 4 місяців перездати це тестування”, – сказав він. Міністр запевняє, що подібна норма вже існувала, але володіння державною мовою не вимагало документального підтвердження. За його словами, корупційна складова при проходженні тестів виключена. “У даному випадку не передбачається контакт претендента на знання мови з людиною, яка визначає цей рівень”, – пояснив він. Законодавча норма про іспити з державної мови набула чинності 16 липня 2021 року. Перші іспити чиновники почали складати 19 липня.

Тернопілля

Заробити на хліб насущний

У нашому славному краї, як і деінде, людям доводиться працювати, щоб заробити на хліб насущний. Як стало відомо, на Тернопільщині у сфері торгівлі цього року зареєстрували понад пів тисячі вакансій. На ринку праці області — дефіцит фахівців цієї галузі. Не виключено, що їхній відтік стався й завдяки групі ділків, які, залучивши до справи знайомих та родичів, виготовляли “брендовий” алкоголь, так би мовити, за місцем проживання, і збували його через власний же інтернет-магазин. Не особливо турбуючись при цьому про дотримання тонкощів технології. А от випускникам військових вишів, крім звання офіцерів запасу, пропонують кар`єрне зростання, грошове забезпечення від 12 тис. гривень, матеріальну допомогу на оздоровлення, щорічну відпустку на 30 діб, безкоштовне, в тому числі й санаторно-курортне лікування в медичних закладах МОУ та інші соціальні переваги. Якщо ж вони, з дурного розуму, вирішать відмовитися від цього щастя, то для них, як повідомляється, передбачений інший вид заохочення – кримінальна відповідальність за ухиляння від служби. За СРСР, пригадується, було так само…