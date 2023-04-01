Колишній форвард “Динамо” Фран Соль прокоментував трансфери Віктора Циганкова і Михайла Мудрика: “Я був дуже здивований, тому що не бачу 95 мільйонів різниці між ними. Запевняю вас, що такої різниці немає, адже Віктор був одним із найкращих бомбардирів київського “Динамо” і зробив набагато більше, ніж Мудрик, який мав лише один хороший рік у “Шахтарі” й поки що у “Челсі” нічого не показав. Мене не здивувала швидка адаптація Циганкова, я його добре знаю. У нього такий рівень, щоб грати в стартовому складі “Жирони”. Це питання ринку, і “Жирона” дуже добре попрацювала, щоб досягти цього”.

Поліція міста Манчестер проводить розслідування щодо форварда “Манчестер Сіті” Ерлінга Холанда. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху. До рук поліції потрапили фото – і відеоматеріали, на яких видно, що Холанд користується мобільним телефоном, перебуваючи за кермом авто (виявляється, у Великобританії це вважається серйозним порушенням – їм би, відсталим, повчитися в нас, українців – І. Д.). За це норвежцю загрожує штраф у розмірі 200 євро і 6 штрафних балів у водійське посвідчення. За 12 і більше балів протягом трьох років водійських прав позбавляють. Для молодих водіїв норма ще суворіша – 6 балів за два роки. Це означає, що у Холанда, який живе в Англії перший рік, можуть відібрати права вже зараз.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, червневі матчі відбору Євро-2024 збірна України вже проведе під керівництвом наставника Сергія Реброва. “Наступні поєдинки відбору у нас із Північною Македонією та Мальтою, і я впевнений на 99,9%, що тренером буде Ребров. Не хочу обговорювати тимчасове призначення Ротаня, але Реброву буде дуже непросто. Йому тепер потрібно, як на замовлення, вигравати усі матчі. А у грі з Англією ми побачили не команду, а набір футболістів. Реброву потрібно буде створити команду, щоб конкурувати з Італією та Англією, а також не помічати Мальту та Північну Македонію”, – сказав Циганик. Очікується, що після завершення контракту з “Аль-Айном” наприкінці весни УАФ зможе оголосити про призначення Реброва головним тренером збірної. Забігаючи трохи наперед, хочеться сказати, що йому буде не те що дуже непросто, а дуже й дуже важко – якщо, звичайно, він таки погодиться взяти на себе цей тягар…

Нещодавно впіймав себе на тому, що я, вболівальник “Динамо” з 55-річним стажем, не знаю в обличчя багатьох нинішніх гравців команди. Що це: природні вікові зміни чи зниження рівня вітчизняного футболу – настільки, що до нього просто втрачаєш інтерес? Ось як оцінює ситуацію в клубі один з його колишніх тренерів – Леонід Буряк: “У молоді “Динамо” високий потенціал. Але ж вони ще зовсім не готові й не поведуть команду за собою. І ніколи не зроблять результату. Поряд із такою молоддю обов’язково мають бути кваліфіковані, досвідчені футболісти, які й поведуть за собою, і результат зроблять”. Наразі ж з результатом – проблеми. Після 19 турів “Динамо” посідає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ.

Згідно з інформацією близьких до клубу джерел, “Динамо” не збирається звільняти Мірчу Луческу, який, засмучений поразкою в передостанньому турі від “Зорі” (0:1), дав зрозуміти, що готовий залишити команду. У тренера контракт ще на рік і три місяці, і в клубі нібито ніхто не стимулюватиме його відставку. Рішення цього питання – за самим Луческу, який, за словами президента “Динамо” Ігоря Суркіса, багато зробив для команди. “Луческу своєю прес-конференцією дав зрозуміти, що він уже втомився. Особливо у такому віці. Тепер, враховуючи нинішні умови, він має сам ухвалити рішення”, – висловив думку тележурналіст Ігор Циганик.