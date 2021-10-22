Світ

Практична мета

Мабуть, цей світ таки змінюється, причому радикальним чином. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала президента Туреччини Реджепа Ердогана до співпраці з радикальним ісламістським рухом “Талібан”. Про це вона заявила під час прощального візиту на береги Босфору. Правовірна лютеранка закликає доволі затятого мусульманина до порозуміння із ще більш затятими мусульманами. Втім, у практичної фрау Меркель – цілком прагматична мета: уникнути ще однієї кризи біженців. Саме це було однією з центральних тем розмови Меркель та Ердогана. “Для того, щоб люди з Афганістану не стали жертвами контрабандистів, ми повинні забезпечити надання цій країні гуманітарної допомоги”, – сказала Меркель. Відтоді як таліби встановили контроль над Афганістаном, у ЄС виникли побоювання щодо нової хвилі біженців, які можуть спробувати потрапити на територію Європи через Туреччину.

“Полуничка” із сміттєвого баку

Польща не змінила свого соціально-політичного устрою, не стала ареною діяльності мормонів, пуритан або ж якогось єзуїтського ордену але…. У Вроцлаві після 16 років роботи закрили магазин для дорослих “Beatе Ushe”. Ну що ж, закрили то й закрили – буває, “прогорають” і заклади такого, здавалося б, вічно прибуткового бізнесу. Однак в даному випадку доволі неординарно вчинили з нереалізованим товаром: усе, що не продали викинули просто на смітник. Точніше, у сміттєвий бак. Втім, полежали там товари для дорослих недовго. Хтось повідомив про “полуничний” зміст контейнера у соцмережі. Запрошувати на пікантну “халяву” довго не довелося – одразу ж набігло чимало цілком статечних на вигляд людей, які швиденько прибрали до рук все, що знайшли у сміттєвому баку. Зазначається, що найбільшим попитом користувалися вібратори…

Україна

Основний виборець

Вибори, як відомо, є перманентним процесом і до наступних варто починати готуватися вже наступного дня після того, як підбиті підсумки попередніх. Як випливає зі слів голови партії “Слуга народу” Олександра Корнієнка, його політсила приділяє цьому питанню значну увагу. “У нас є основний виборець. Це люди з 16 років (називаю цю цифру, тому що вибори через два роки, і ми вже працюємо з ними) до 35 років, які живуть у містах і обласних центрах. Відповідно, ми, як партія, представляємо інтереси цієї частини суспільства”, – розповів він. На думку учасника пам’ятного загадково-сексистського діалогу про “корабельну сосну”, ця категорія громадян “хоче кількох речей”. Серед них – реформи, доступ до житла, роботи, можливостей. Хочуть вони і справедливості, але не так загострено, як старше покоління, яке обманювали з банками, приватизаціями і т. д. Ще один позитив молоді, на думку О. Корнієнка – більша відкритість і готовність будувати суспільство. Водночас їхнім мінусом, за його словами, є більша сприйнятливість до російського продукту.

Зубата зброя

Гумор в даному випадку найменш доречний, але… Чимось нагадує ця жахлива історія оповідку про надміру старанного поліцейського агента Бретшнейдера з “Пригод Швейка…”. Той, як пригадуєте, придбав у Швейка цілу зграю собак з метою втертися до бравого солдата в довіру, відтак закрився з ними в кімнаті й не годував їх доти, доки вони не зжерли його самого (у його особистій картці в рубриці “Підвищення по службі” так і було записано: “Зжертий власними собаками”). У читача це викликало сміх, але в реальному житті подібні історії зовсім не налаштовують на веселощі. 81-річну мешканку Харкова загризли… її власні собаки (от і вір розповідям про безмежну відданість чотирилапих…). Повідомляється, що покійна та її донька утримували у себе вдома 5 собак бійцівської породи. Якщо прирівнювати їх до зброї, то колись ця рушниця мала вистрілити…

Час проти високопосадовця

Вже скільки років ведуться розмови про те, що цю норму треба скасувати, що сенсу в ній жодного немає, але й цього року в ніч на неділю, 31 жовтня Україна знову переходить на зимовий час. А конкретніше: о 4 годині ранку 31 жовтня стрілки годинника переведуть на одну годину назад. Таким чином наступна доба у вихідний день “збільшиться” на годину. Переведення годинників двічі на рік здійснюється в Україні майже чотири десятиліття. Слід сказати, що ця процедура має в Україні високопоставленого опонента. “Новоспечений” голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконує, що “перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини, а економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена”. Варто згадати, що навесні Стефанчук ініціював законопроєкт про скасування сезонного переведення часу. І навіть сподівався, що його в нас більше не буде. Та, виявляється, і парламентські високопосадовці не є всесильними…

Тернопілля

Мудрість і трапунки

Якби ми, мешканці Тернопілля, вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. І якби чужого научались, і свого не цурались (включно з дієтою), то менше було б усіляких прикрих трапунків. Це повною мірою стосується жіночки, котра віддала перевагу суші та піці перед борщем і варениками. Як наслідок – важке дихання, затруднене ковтання їжі та води, набряклість обличчя… А житель приміського села, для приборкання якого дружина викликала поліцію, вочевидь, “підшофе” уявив себе власником ранчо десь у Арізоні й вийшов зустрічати копів, чи то пак патрульних з рушницею навперейми і з дружніми обіцянками пустити її в хід. Тим часом відомий співак вплутався у якусь темнувату квартирно-жіночу історію, яка, можливо, не передбачає ні обіцянок, ні пробачень, ні, тим більше, закликів “Кохайте жінку” і майже інтимного “Я хочу бути з тобою”. А от городянам, які міцно товаришують із “зеленим змієм”, з’являтися днями в центрі міста поблизу Катедри було зовсім не бажано – там, як доводилося чути, вільно розгулювали чималенькі щурі, й бідолахи в стані похмілля цілком могли б подумати, що в них уже починається delirium tremens. Тобто, “біла гарячка”, або ж просто “білочка”…