“Біла ворона” в будь-якому середовищі – чи у своєму пернатому, чи в метафоричному сенсі в людському – зазвичай викликає погляди скоса і німі, а то й висловлені вголос запитання: чому ти відрізняєшся від інших?

Щось схоже можна спостерігати і в нинішню пору розгулу коронавірусу. Приміром, певний час Миколаївська область була єдиною в Україні, де не було зафіксовано жодного випадку зараження COVID-19. Число інфікованих у сусідніх Одеській, Кіровоградській і Херсонській областях уже сягали тризначних цифр, а славна кораблебудівна Миколаївщина все ще тішилася кругленьким “0” в статистиці хворих на імпортовану з Китаю болячку. У ЗМІ, на телебаченні й на сайтах уже навіть почало з’являтися щось схоже на ознаки нетерпіння: ну коли ж та Миколаївська область перестане бути вже згаданою білою вороною й приєднається до решти України? І чому це в ній немає, ну жодного хворого чи носія зарази? Невже там все так благополучно з точки зору самоізоляції, гігієни, дотримання інших вимог карантину? Чи миколаївські ескулапи просто належно не тестують свій контингент і саме цим пояснюються такі ідеально “чисті” показники? Друге видавалося більш ймовірним і, зрештою, так і виявилося. Після того, як тестування було більш-менш налагоджено, станом на 19 квітня на Миколаївщині з’явилися “свої” 37 випадків захворювання на коронавірус (ця цифра видається неостаточною), і Україна, здається, “полегшено” зітхнула: “біла ворона” набула характерного для виду забарвлення і приєдналася до решти “зграї”.

Щось схоже спостерігаємо нині на Тернопіллі. Область – серед лідерів у захворюваності на коронавірус. Особливо до цього долучився Монастириський район, де захворіло найбільше людей і серед них – чимало лікарів (жертовна праця медиків варта щирих слів подяки) і на додачу – голова райцентру, котрий, як повідомлялося, вже одужав. Однак східні райони області, що межують із Хмельниччиною (де зафіксовано на 19 квітня було 47 випадків захворювання) до певного часу на карті виглядали такими собі “COVID-19-free”, тобто вільними від коронавірусу. Але Шумський, Лановецький, Підволочиський, Гусятинський і Борщівський райони – не якась стерильна і недоступна резервація, отож поступово небажаний гість у вигляді кульки зі схожими на корони присосками навідався і до них. Спершу – масовий спалах у Шумському районі, потім – зафіксовані випадки на Лановеччині… На вчорашній день (19 квітня) підтверджених випадків коронавірусу не було лише у Підволочиському районі. Все ж, решті Тернопілля заздрісно позирати у бік цього “щасливчика” навряд чи варто – на причину такого дивного благополуччя вказує, зокрема, коментар на сайті, який наведу дослівно:” Як можна виявити медичну проблему, коли Підволочиська ЦРЛ не працює апріорі?! Працівники позвільнялися, лікарня порожня, руху ніякого! Перефразовуючи сталінське “Нема людини – нема проблеми”, хочеться сказати: немає тестування – немає вірусу… Десь так…”

Ну ось, десь так – біла ворона вже не здається такою білою – хоча щиро бажаю мешканцям Підволочиського району, щоб вони справді залишалися непідвладними коронавірусній заразі, що розповзлася всім світом.

Ігор Дуда