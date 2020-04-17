Світ

Друга біда Франції

Якщо в двері постукала одна біда, то це зовсім не означає, що їй у потилицю не дихає інша. Мешканці ніби тихенького французького містечка Романс-сюр-Ізер відчули це на власній шкірі. В буквальному розумінні. Зловмисник, озброєний ножем, напав на перехожих в центрі міста. Жертвами нападу стали 2 особи, ще 5 перехожих отримали поранення, причому двоє з них – важкі. Поліція затримала нападника – ним виявився біженець із Судану (ще один “Salut!” і “Grand merci!” Франції від Африки за толерантність і політкоректність?). “Мої думки – з жертвами нападу Роман-сюр-Ізер, постраждалими, їхніми родинами. Все світло буде пролите на цей одіозний вчинок, який засмучує нашу країну, котра важко постраждала в останні тижні”, – написав президент країни Емануель Макрон. Все світло, можливо, й буде пролите, але… чи набагато легше від цього буде потерпілим і родичам загиблих?

Нігілізм по-італійськи

Виявляється, правовий нігілізм притаманний не лише нам, а й нащадкам стародавніх римлян з їх невблаганним Dura lex sed lex (“Закон суворий, але це – закон”). Поліцейські в італійській Ломбардії “накрили” в лісі групу пенсіонерів, які грали в карти попри заборону властей. Порушникам було від 65 до 72 років. Всі вони сказали вдома, що йдуть купувати продукти чи щоденну газету, а натомість гайнули до найближчого лісу, щоб “перекинутися” в італійський варіант “дурня”. Це могло б залишитися непоміченим, якби любителі настільної гри не були надто темпераментними і не створювали забагато галасу (італійці ж…). Як наслідок – їхні вигуки почули місцеві жителі, які й викликали поліцію. Правоохоронці не стали штрафувати порушників, хоч ті були без медичних масок (як же в ній вигукувати “Mamma mia!” чи “Porca miseria!”?). Галасливих пенсіонерів розвезли за місцями проживання і суворо наказали їхнім родичам слідкувати за ними і не випускати з домівок без нагальної необхідності.

Україна

Диявольська гармонія

Прийнято вважати, що не ім’я красить людину, а її справи. А вже вони, добрі й суспільно корисні, прикрашають особу того, хто їх зробив. У випадку ж із генерал-майором СБУ (напевно, вже колишнім) Валерієм Шайтановим бачимо, можна сказати, повну гармонію “диявольського” прізвища і таких же справ. Контррозвідка Служби безпеки України затримала його за підозрою у скоєнні діянь, за які може “світити” довгенький термін у місцях з пониженим рівнем комфорту – державній зраді та вчиненні терористичних актів. В СБУ стверджують, що зібрали достатню кількість доказів, аудіо- та відеозаписів, які переконливо свідчать про те, що Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва. «На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію», – заявив керівник СБУ Іван Баканов.

“Бідний” Ахметов

Чи не доведеться невдовзі українцям скидатися гуртом для “підтримки штанів” одному зі своїх відомих громадян? Мільярдер, власник і президент ФК “Шахтар” Рінат Ахметов, за оцінками аналітиків Forbes, суттєво втратив позиції з точки зору капіталізації активів у порівнянні з минулим роком. Його статки зменшилися на 3,6 млрд. доларів – з 6 до 2,4. Через це бос “гірників” втратив одразу 603 позиції в рейтингу цього ж Forbes, опустившись з 272 місця на 875-те. Водночас Ахметов продовжує залишатися найбагатшим українцем у списку, значно випереджаючи інших співвітчизників. Варто відзначити, що серед інших вітчизняних багатіїв, які потрапили у список з 2095 мільярдерів світу за версією Forbes, з футболом залишаються зв’язаними лише двоє: Ігор Коломойський і Костянтин Жеваго. Статки обох оцінюються в 1 млрд. доларів, і вони розділяють між собою 1990 позицію рейтингу. При цьому Коломойського, котрий раніше володів “Дніпром”, пов’язують з нинішнім “Дніпром-1”, а Жеваго є власником і головним інвестором “Ворскли”.

Під носом у екс-чемпіона

Мер Києва Віталій Кличко настільки зайнятий нині відвідинами лікарень і регулярними брифінгами, що у нього не вистачає часу помітити те, що діється у нього, можна сказати, під носом. А діялося під бувалим у бувальцях носом екс-чемпіона світу дещо цікаве, як от: співробітники СБУ затримали його першого заступника Миколу Поворозника на одержанні неправомірної вигоди. Повідомляється, що Поровозник через посередника вимагав хабар в розмірі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника. Вимагав не просто так, а за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов і обмежень. СБУ затримала посередника після отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 60 тисяч доларів. Більше того, Поворозник разом з тим же посередником мали намір отримати ще більшу суму від іншого забудовника.

Тернопіль

Супутні неприємності

На додачу до загрози коронавірусу жителі Тернопільщини зазнають і супутніх, пов’язаних з ним неприємностей. Зокрема, через карантин втрачають роботу. Причому, як прогнозують експерти, в майбутньому економічна ситуація обіцяє ще більше ускладнитися. Найбільшу гнучкість і адаптивну здатність виявляють… злочинці: вони стали менше навідуватися в чужі квартири (там нині значно більша ймовірність застати “ув’язнених” карантином господарів). Натомість частіше обкрадають офіси і магазини. Нові обставини породжують і нові принципи ціноутворення: місцевий підприємець продав одній лікарні бахіли за більшою ціною, ніж іншій, пояснивши, що “йому так захотілося” – аргумент, який, мабуть, використовувався ще в сиву давнину, на світанку зародження торгово-грошових відносин. У зв’язку з карантином і перебуванням людей у замкнутому, обмеженому просторі почастішали випадки домашнього насильства. На одному з сайтів зустрів рекомендації, як діяти, коли ви стали свідками цього, зокрема: “постукати у двері і… спитати якусь дрібничку, щось позичити”. Уявляєте: дзвоните у сусідні двері, звідки долинають крики і дзенькіт посуду, вам їх відкриває мурло зі свіжим перегаром і виряченими очима, а ви мило й безпосередньо просите у нього… ну, хоча б пару прищепок для білизни…

Ігор Дуда