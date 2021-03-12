Світ

Захід нам допоможе?

Захід знову заявив, що допоможе нам – вимагаючи навзамін те, що наша владна верхівка не надто схильна робити. Та все ж, хочеться сподіватися, буде змушена. Наразі ж добре, що хоч не галасує про “втручання у наші внутрішні справи”. Вашингтон закликав Київ продовжувати ключові реформи в оборонному секторі відповідно до принципів і стандартів НАТО. США планують виділити Україні 150 млн. доларів, але – після того як переконаються, що Київ домігся значного прогресу в проведенні реформ у сфері оборони. Про це повідомляється на сайті Пентагону. В американському військовому відомстві пояснили, що такі вимоги закону США про бюджетні асигнування на національну оборону. У Пентагоні також закликали Україну продовжувати реформи для посилення цивільного контролю над збройними силами, підвищення прозорості та підзвітності в оборонній промисловості і закупівлі, а також модернізації оборонного сектора в інших ключових сферах відповідно до принципів і стандартів НАТО.

Чому вимерли динозаври

В наш час планетарної боротьби з COVID-19 може навіть здатися дивним, що вчені відволікаються ще на щось, але… Астрофізики з Гарвардського університету встановили, який космічний об’єкт зіткнувся із Землею в кінці крейдяного періоду і викликав вимирання динозаврів. Раніше вважалося, що це був астероїд розміром кілька десятків кілометрів, але звідки він прилетів, залишалося загадкою. Дослідники з Гарварда висунули нову гіпотезу, яка пояснює утворення кратера Чикшулуб діаметром близько 180 кілометрів і початковою глибиною до 20 кілометрів біля узбережжя Мексики. На їхню думку, причиною катастрофи став не астероїд, а уламок комети з хмари, розташованої на периферії Сонячної системи. На основі статистичного аналізу і моделювання фахівці довели, що вона була збита з курсу гравітаційним полем Юпітера і спрямована до Сонця. Приливна сила планети-гіганта розірвала її на частини, одна з яких зіткнулася із Землею. За розрахунками вчених, подібні комети повинні зіштовхуватися із Землею кожні 250-730 мільйонів років. Може, ще трохи проіснуємо?

З бідністю покінчено. Хоч десь…

Цю мету врочисто проголошував чи не кожен український Президент, але реалізована вона, якщо вірити повідомленню, була в країні, де ще порівняно недавно для збереження врожаю рису повністю винищили горобців. Як заявив голова КНР Сі Цзіньпін на урочистих зборах у Пекіні, Китай здобув повну перемогу в боротьбі з бідністю. За вісім років його правління зі стану бідності були виведені 98,99 мільйона жителів сільської місцевості. “З абсолютною убогістю покінчено, це ще одне історичне диво!”, – заявив китайський лідер. На це знадобилося чверть трильйона доларів. Гроші пішли, в основному, на великі промислові, транспортні та інфраструктурні проекти в бідних провінціях, які раніше жили за принципом натурального господарства а сільгосппродукції вистачало лише на власні потреби. Тепер там створені підприємства, з’явилися нові робочі місця. Всього з кінця 1970-х років, коли в Китаї почалися реформи, з убогості вивели 770 мільйонів сільських жителів. За словами директора Світового банку в Китаї Мартіна Райзера, на частку цієї країни припадає три чверті глобального скорочення бідності.

Україна

Потрійне громадянство

Скільки громадянств може мати громадянин України? Конституція дає на це однозначну відповідь: лише одне. Але ж не даремно серед бізнесової та політичної еліти гуляє трохи пихатий жарт, мовляв, я дотримуюся закону України про заборону подвійного громадянства – у мене воно… потрійне. Водночас представник Президента в Конституційному суді Федір Веніславський висловив думку, що подвійне громадянство має право на життя, якщо не стосується держслужбовців, оскільки в такому випадку це становить загрозу національній безпеці. У випадку ж, коли співробітник державних органів має паспорт іншої держави, він повинен звільнитися з роботи (невже всі одразу ж кинуться подавати заяви на звільнення?). Ф.Веніславський також відзначив, що питання подвійного громадянства вже давно обговорюється як на рівні національного законодавства, так і в міжнародному праві, однак однозначної оцінки – добре це чи погано – наразі немає.

Четвертий міг стати останнім

На думку журналіста Павла Казаріна, ті, котрі сім років тому зазнали поразки на Майдані, досі намагаються грати в “умовні способи”. Ведуть мову про злам процедур і нехтування демократією. Ставлять Майдану в вину втрату Криму і частини Донбасу. Але все це має на меті відволікти увагу від головного: Майдан був єдиною перешкодою проти узурпації влади. До зими 2013-го вона вже майже стала реальністю. Якби не втрутилася вулиця, четвертий Президент (себто Янукович) цілком міг виявитися для України останнім. А якщо б протестні акції зазнали поразки, наступні роки ми могли б прожити за вельми сумним сценарієм: активістам загрожувала тюрма, опозиції – еміграція, незалежній пресі – знищення. Росії навіть не було б потреби вторгатися в Крим і на Донбас – з тієї простої причини, що їй дісталася б вся Україна. Це було б неминуче, оскільки розправа над опозицією відрізала б Януковичу шлях на Захід, і він був просто приречений на те, щоб впасти в підставлені долоні Кремля.

Тернопілля

Поширюються віруси і… чутки

Виявляється, не все, що приходить з Заходу, зокрема, Великобританії, є благом. Дещо звідти загрожує малоприємними наслідками, як от штам вірусу, який швидше передається й поширюється. Він, кажуть, вже зовсім неподалік. Поширюються “файним містом” і чутки про те, що посадовцю міської ради можуть “дати” до 6 років ув’язнення. Та за що?! Він же урочисто обіцяв (і рада його підтримала в цьому), що докладе максимум зусиль, щоб Тернопіль, відповідно до Генплану, став максимально комфортним для проживання. І дотримав слова – он який “стоквартирний культурно-мистецький центр”, на превелику радість мешканців навколишніх будинків, виріс за ПК “Березіль” і зазирає йому нижніми поверхами, даруйте, просто в зад. А, може, все якось обійдеться? Он провинному начальнику районної ДПІ суд визначив значно меншу суму застави, ніж ту, яку він сподівався отримати за своє корупційне “благодіяння” – 681 тис. грн. проти 1 млн. (теж грн.). Для тих, хто змушений втішатися не такими захмарними цифрами – невеличка, але приємність: середня номінальна заробітна плата штатного працівника в області в січні 2021 року становила 9922 грн., що на 21,3% більше, ніж у січні 2020 року.