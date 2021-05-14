Світ

Під “Залізним куполом”

Мешканцям ізраїльських міст цими вечорами не позаздриш: треба чекати на сигнал тривоги, а як тільки він прозвучить – встигнути зібратися за 30 секунд і чимдуж бігти у бомбосховище під будинком. Територію країни останніми днями обстрілюють ракетами бойовики палестинського руху “ХАМАС”, внаслідок чого серед ізраїльтян є загиблі. Ізраїль в боргу не залишається – ударами у відповідь знищено чимало палестинців. Жертв серед жителів Ізраїлю могло бути значно більше, проте країну захищає “Залізний купол” – система протиракетної оборони, яка забезпечує 90% перехоплення. Сотні запущених палестинцями ракет перехоплені нею лише за останні дні. “Залізний купол” перехоплює ракети, що летять в напрямку міських районів з відстані від 4 до 70 км, і збиває їх. Ізраїль сподівається збільшити дальність перехоплення до 250 км і зробити систему здатною збивати ракети, що летять одночасно з кількох напрямків. Кожен запуск ракети-перехоплювача коштує ізраїльським платникам податків $50 тис., але гроші там вміють рахувати і вважають, що безпека – головне.

Коронавірус у королівстві

Знаменна подія сталася днями в Англії: там вперше з 30 липня 2020 року не зафіксували жодної смерті від коронавірусу за добу. Така ж ситуація на території Шотландії та Північної Ірландії. Однак в Уельсі зафіксовано 4 летальні випадки. Всього у Великій Британії за останню добу зафіксували всього 2357 нових випадків зараження коронавірусом. Такий низький рівень захворюваності пов’язують із дотриманням карантинних обмежень і масовою вакцинацією населення. За словами прем’єр-міністра Бориса Джонсона, Об’єднане Королівство продовжуватиме свій план із поступового пом’якшення карантину. Кінцевою метою є повне скасування локдауну з 21 червня. Від початку пандемії коронавірусу в країні зафіксували понад 127 тис. смертей від COVID-19. Загалом заразилися 4,4 млн людей. 17 млн. британців вже отримали дві дози вакцини, а 35 млн. прищепилися однією дозою препарату від коронавірусу. Цифри здатні справити враження – особливо на тлі українських показників і дотримання нами отих самих карантинних обмежень…

Україна

Як бути з корупцією?

Членство в ЄС і НАТО є пріоритетною метою України. Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі “Україна 30. Безпека країни”. “Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Також маємо забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО й набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору”, – заявив глава держави. За його словами, передбачається в максимально стислі терміни досягти взаємосумісності Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки й оборони зі структурами держав Альянсу й приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО. “Перший офіційний візит держсекретаря США був саме в Україну. Я думаю, що це не випадковість. Ми говорили про збільшення військової допомоги не лише грошима, а й технікою. Про договір щодо майбутнього флоту України. І про ймовірний майбутній двосторонній договір між Україною й США”, – сказав В.Зеленський. Звучить оптимістично, але… як бути з боротьбою з корупцією, на якій теж наголошував під час візиту держсекретар США?

Звинувачення непростому смертному

Народному депутату від “Опозиційної платформи — За життя” Тарасу Козаку і голові політради партії Віктору Медведчуку висунули звинувачення у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Про це повідомили очільниця Генеральної прокуратури Ірина Венедіктова й керівник Служби безпеки України Іван Баканов. Таке звинувачення для простого смертного означало б не зовсім приємні перспективи на досить тривалий час, однак віддавна відомо, що в нас поряд з простими смертними є й не зовсім прості. Т.Козак почув про висунуте проти нього звинувачення десь за межами неньки-України і, можна припустити, наразі не дуже переймається з цього приводу. Що стосується В.Медведчука, то він визнав за краще самому прийти в офіс Генпрокуратури. І вийшов з нього через декілька годин з відносно незворушним, щоб не сказати – трохи насмішкуватим виразом обличчя. За його власної та тих, хто працюють на нього, юридичної кваліфікації це не видається безпідставною бравадою. Наразі над тактикою подальшого захисту В.Медведчуку доведеться подумати в комфортних умовах домашнього арешту – саме такий захід обрав йому суд…

Вільний політ у… вічність

Багато нещасливих у заміжжі жінок вважають, що погані чоловіки впали на їхню голову. Що ж стосується мешканки Дніпра, то вона відчула це в самому прямому розумінні – на неї з висоти 8-го поверху впав чоловік, який вирішив таким чином звести рахунки з життям. Його травми після цього звершення, як і можна було чекати, виявилися несумісними з життям. Що стосується жінки, то в даному випадку стереотипне “відбулася легким переляком” не підійде – бідолашну довелося ушпиталити до лікарні. Загалом, цими уквітчаними травневим цвітом днями люди в різних містах України раптом захотіли відчути радість вільного польоту вниз. В Одесі 15-річна дівчинка скоїла самогубство, стрибнувши з 7-го поверху житлового будинку. Очевидці стверджують, що у неповнолітньої була депресія. А у Києві юнак теж викинувся з вікна багатоповерхівки. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір’ю…

Тернопілля

Справи буденні

Минули свята, і життя поступово повертається у звичне русло. Медики радять не піддаватися омані зниження цифр захворюваності на COVID-19 і, беручи до уваги властивість наших краян збиратися на свята у веселі гурти, прогнозують, що паскудна болячка невдовзі знову себе покаже. Показав себе і вчитель музики в одному з районів – його руки воліли натхненно торкатися не струн скрипки чи клавішів піаніно, а певних ділянок тіла його учениць. А ще один зловмисник насмілився продати за 200 грн. (!) відеозапис з фільмом, що “пропагує культ насильства і жорсткості”, за що і поплатився (точніше сказати, розплатився). Так йому й треба, але чи багато можна назвати нині зразків кінопродукції, які б не пропагували отой самий культ? Тим часом у Тернополі виник черговий спалах паніки навколо банків. У соцмережах користувачі повідомляють, що власники депозитів почали раптом розривати договори. Не вийшло “полюбовного” договору з правоохоронцями і у порушника ПДР, котрий спокушав патрульних двомастами гривнями за згоду не складати адмінпротокол за порушення. Не вийшло, хочеться думати, через сам факт правопорушення, а не через вартість запропонованої банкноти…