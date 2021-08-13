Світ

“Бацька” і українці

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів 8-годинну прес-конференцію, приурочену до річниці останніх виборів, які викликали масові протестні акції. На запитання щодо того, як він сприймає протестувальників, “бацька” відповів, що вони – частина білоруського народу, і що кожного з них він повинен сприймати як свого. Він також нагадав, що Мінськ став майданчиком для переговорів між Україною і Росією. Саме тут, за словами Лукашенка, була попереджена великомасштабна війна на Донбасі. “Якщо ви знову зіткнетеся з Росією, я буду між вами. Навіть якщо це загрожуватиме моєму життю”, – зазначив він. Відповідаючи на репліку українського журналіста стосовно того, що його в Україні підтримують 40% людей, Лукашенко жартома сказав, що колись прийде до нас без зброї – отоді його, мовляв, підтримають 90% відсотків українців. Не знаю, як щодо 90%, але один голос “бацька” точно матиме – в певному віці авторитаризм видається кращим за “гнилу” демократію, що обертається жахливим безладом…

Гендерна рівність у… мафії

Бос мафії – це зовсім не обов’язково штани, важка палиця із золотим набалдашником у формі черепа і така ж важка щелепа a la Марлон Брандо в “Хрещеному батькові”. Схоже, віяння гендерної рівності проникли і в це закрите середовище. У неаполітанському аеропорту Чампіно затримали 70-річну Марію Ліччарді, яка очолює мафіозний клан і є сестрою засновника одного з кланів місцевої мафії – каморри. Марія Ліччарді народилася в передмісті Неаполя Секондільяно у 1951 році. Вона отримала прізвиська Пікколетта (італ. маленька) – через невисокий зріст, а також більш промовисте Кривава Марія, оскільки не цуралася рішуче спроваджувати конкурентів на той світ. Проти Ліччарді висунуті звинувачення у причетності до мафіозного угруповання а також у махінаціях з фінансами і на аукціонах. У 2001 році жінку вже заарештовували до тривалого терміну увязнення. Вона вийшла на волю у 2009 році, після чого, на думку поліції, очолила власний мафіозний клан.

Україна

Буря емоцій через обійми

Справжню бурю в соцмережах і в студіях політичних програм викликало фото, на якому бронзова медалістка Олімпіади Ярослава Магучіх обіймається з росіянкою Марією Ласіцкене. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр, зокрема, зазначила, що “спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність”. І що “фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ… одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що “їх тут немає”. Інший бронзовий призер ОІ-2020 каратист Станіслав Горуна, навпаки, висловив солідарність з партнеркою по збірній країни. “Є писані і неписані правила поведінки атлетів на подіумі… Ярослава Магучіх все зробила, як від неї очікувалось. А ігнорування інших атлетів на подіумі більше б розцінювалось як негідна поведінка спортсмена”, – написав він у Facebook. Щось підказує погодитися з останньою думкою…

Герой “під мухою”

Рідкісні поїздки у місцевому комунальному транспорті майже завжди дають підстави для чергової порції претензій до тернопільських водіїв. Але, виявляється, їм є ще куди прогресувати. Харківські патрульні виявили водія міського автобуса, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння: ледве тримався на ногах і плів щось несусвітнє. Той факт, що в такому стані він примудрився не накоїти якоїсь біди й довезти пасажирів до вимушеної зупинки цілими й неушкодженими, напевно, має підштовхнути його керівництво до думки якось преміювати героя. Зупинений патрульними “шоферюга”, як і його численні колеги “під мухою”, категорично відмовився проходити огляд на стан сп’яніння та неодноразово, затинаючись, пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі , не багато не мало, 20 тис. грн. Поліцейські попередили затриманого про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, однак той не реагував на попередження. Завершилася історія викликом на місце події слідчо-оперативної групи…

Інфляція і пандемія

Гарне слово – інфляція. Звучить майже так само милозвучно, як пандемія, і знову нагадало про себе українцям. На споживчому ринку країни в липні 2021 року інфляція підскочила з 9,5% до 10,2%. Це найвищий показник з травня 2018 року. Про це йдеться в оприлюднених даних Держстату. Порівняно з червнем 2021 року, на споживчому ринку зафіксували зростання цін на 0,1%. Подорожчали цукор (6,7%), м’ясо (0,8%), масло (0,6%), яйця (0,3%). Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,6%. Водночас заробітна плата при цьому залишається незмінною. Національний банк вважає, що інфляція в Україні зростатиме ще кілька місяців і на кінець третього кварталу вийде на рівень 11,2%. Вона, як передбачається, сягне піку восени цього року на тлі високих світових цін, після чого почне знижуватися.

Тернопілля

Ріки славослів’я

Невдовзі настануть дні, коли по всій Україні та на славному Тернопіллі зокрема литимуться ріки пафосного славослів’я. Дозволю собі трохи випередити інших і першим почати цей врочистий спів. Немає нічого святішого за материнську любов: жіночка, у сина якої поліція знайшла щось дуже схоже на бойовий пістолет, заприсяглася, що сама придбала диявольське знаряддя – щоб захистити себе, бідолашну. Немає нічого, що б зупинило нашого краянина у прагненні повернутися до батьківського дому: боєць Нацгвардії задля цього поцупив чужу автівку у Львові. Тепер трішки знизимо рівень пафосу. Немає нічого такого, що б у нас не могло “прилипнути” до чиїхось загребущих рук: власник городу в одному з райцентрів виявив на ньому колишнього градоначальника, який банально… крав овочі. “Від попередньої посади звичка залишилась”, – прокоментували в соцмережах. У “файному” місті керівництво, хвалити Бога, не таке – он створили робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення у сфері готельного господарства. Ось за такі діяння звитяжців з міськради їх поважають і навіть, доводилося десь читати, люблять прості тернополяни – особливо ті, котрі живуть біля скандальних новобудов…