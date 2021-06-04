Світ

Перший багатій на планеті

Вельми доречна, сказати б, надихаюча інформація для наших пенсіонерів, яким наступного місяця держава обіцяє фантастичне підвищення пенсій: за версією журналу Forbes, першу сходинку в рейтингу найбагатших людей світу нині посідає французький бізнесмен, глава і головний власник модного дому LVMH Бернар Арно. Його теперішні статки оцінюються в 186,3 $ млрд. Ця сума на 300 млн. більша за вартість активів засновника Amazon Джефа Безоса, який досі вважався першим багатієм на планеті. На третьому місці в списку – засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск, чиї статки оцінюються в $147,3 млрд. Також в першу п’ятірку увійшли засновник Microsoft Білл Гейтс ($126 млрд.) і творець Facebook Марк Цукерберг ($117,8 млрд.). Зростання добробуту Арно (на 110 млрд. за останні 14 місяців) видання пов’язує з високими показниками його компаній під час пандемії коронавірусу.

Суд над німецьким “колекціонером”

Невідомо, кому збирався влаштувати Blitzkrieg один німецький Herr, але… у тамтешньому місті Кіль почався суд над 84-річним чоловіком, якого звинувачують у зберіганні зброї та техніки часів Другої світової війни… в підвальному приміщенні власного маєтку. Воювати престарілий колекціонер, мабуть, збирався серйозно: окрім танка, мав ще й зенітну установку та торпеду. Також у нього були виявлені напівавтоматичні та автоматичні пістолети і більше тисячі набоїв. А на додачу – ще й мінометний кулемет та автомати. Обшук маєтку перетворилися на дводенну операцію. Двом десяткам військових знадобилося близько 9 годин, щоб витягти з льоху танк, який важив майже 40 тонн. Згідно з німецьким законодавством, порушення правил поводження зі зброєю карається (мабуть, справді карається) позбавленням волі терміном від 1 до 5 років. Особливо якщо буде доведено, що зброя є придатною для використання.

Україна

Партії для міжусобиць

На думку політолога Миколи Давидюка, колишньому віце-прем’єру в уряді Азарова Борису Колеснікову, який заявив про створення партії “Україна – наш дім”, не варто розраховувати на перемогу на наступних парламентських виборах. Його політсила може стати лише медійним конкурентом ОПЗЖ. “Чи має ця партія перспективи? Вельми сумнівні. Навіть враховуючи великий медійний ресурс. Кабінетні сентименти певних політиків мають залишатися кабінетними. Але якщо вони готові витрачати мільйони доларів і потім пояснювати, чому партія провалилася, це їхнє право”, – зазначає політолог. “В електоральному полі на південному сході є запит на проукраїнську партію, але не олігархів, які родом з цього регіону. ОПЗЖ уже перезріла, бо захищає канали й гаманці олігархів., але не опікується інтересами людей, які там живуть. Так само з цією партією. Вони не прийшли захищати людей, малих бізнесменів. Ці партії вирішили створити міжусобиці”, – додав М.Давидюк.

Справедливість на грішній землі

Сумний досвід підказує, що судові процеси в Україні, навіть у, здавалося б, очевидних справах, можуть продовжуватися до нескінченності. І підтверджувати, що Всевишній не надто стежить за дотриманням справедливості на грішній землі. Майже 2 роки тому, 31 травня 2019 року трагічно закінчилися розваги поліцейських зі зброєю – куля замість металевої бляшанки поцілила в голову 5-річному Кирилу Тлявову. Через кілька днів хлопчик помер у лікарні. Відтоді триває судова епопея. Наразі відбулося 30 засідань. На них дослідили письмові докази, зокрема: протоколи оглядів місця подій, протоколи обшуків, слідчих експериментів, висновки судових експертиз, а також речові докази. Допитали свідків сторін, в тому числі дітей, які були поряд з хлопчиком того дня. Наступні засідання призначені на 7 та 8 червня цього року. Заплановано допити судових експертів та вирішення питання щодо продовження строку дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених.

Штраф за ненормативні пакети

Схоже, в не дуже віддаленому майбутньому в супермаркеті не доведеться чути від продавця: “Пакетик вам потрібен?”. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Ним пропонується запровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозчинних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері поширення пакетів. За ухвалення відповідного законопроекту проголосували більше народних обранців, ніж нещодавно за призначення нових міністрів: 297 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів. Він передбачає заборону поширення пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства завтовшки до 50 мкм з 1 січня 2022 року. Починаючи з цієї дати, за поширення ненормативних пластикових пакетів можна буде отримати штраф 1700-3400 грн. за перше порушення і 3400-8500 – за повторне. Ще б ввести схожі й навіть вищі штрафи за ненормативну лексику в громадських місцях…

Тернопілля

Новини погані і не дуже

Новин чимало, тож з якої почати: дуже поганої, поганої чи трохи кращої? Напевно, таки з першої – веселішим вийде закінчення. Упродовж січня–березня 2021 року чисельність населення області зменшилася на 2165 людей. З однією з тих, яка залишила цей світ, стався випадок, який, покликавши на поміч доволі “чорний” гумор, можна було б назвати анекдотичним: у морзі райлікарні її… переплутали з іншою покійницею, що обернулося детективним продовженням, зокрема, ексгумацією тіла. Тепер – про просто погане. У приміщенні Збаразької міської ради вилаявся місцевий житель, через що його навіть судили. Щоправда, нічого не присудили. Сподіваюся, ще не скоро судитимуть за думки в голові – інакше мені, з моїми просто таки шляхетними помислами на адресу Тернопільської міськради з приводу новобудов, точно б не минути нашого “найгуманнішого і найсправедливішого”. Ну, і нарешті – про приємніші справи. У нас побував Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Узбекистан. Його увагу привернули до інвестиційної привабливості нашої області та її виробничого й експортного потенціалу. Пан посол ввічливо кивав головою…