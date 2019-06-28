Світ

“Три по сто” для Кремля

Кремль може відчувати зловтіху, а господарі кабінетів у ньому мають привід для “три по сто без закуски”. Більшість депутатів ПАРЄ (118) проголосували за зміну санкційного режиму та повернення РФ до роботи в Асамблеї. Разом з тим 62 депутати висловилися проти цього. Серед них – представники Грузії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великобританії та Швеції. Коментуючи результати голосування, перший віце-спікер ВР та член української делегації Ірина Геращенко розкритикувала позицію Нідерландів. “Знаєте, хто найбільше мене вразив сьогодні? Голландські депутати. Днями міжнародна слідча група оприлюднила результати трагедії МН 17. Встановила причетність росіян до вбивства 280 людей. Сьогодні голландські депутати проголосували за повернення Росії в ПАРЄ. Впевнена чомусь, що вони ніколи не зустрічалися з родинами жертв, не були на похоронах останків”, – написала вона у Facebook.

Ще трохи поживемо, якщо…

Це трохи нагадує кадри з кіноблокбастера “Армагедон”, але, на думку експертів австралійського аналітичного центру з клімату і політики, є вельми реальною і сумною перспективою. За їхніми прогнозами, вже через 30 років на Землі почнуться невідворотні кліматичні зміни, які загрожують масштабними катастрофами і навіть знищенням всього живого. У своїй доповіді аналітики пророкують, що череда екологічних катастроф призведе до поширення пандемій, вимушеної міграції, напруження міжнародних відносин і навіть спалаху воєн через те, що люди повсюдно боротимуться за життєві ресурси. Плюс – ймовірне значне зростання рівня смертності через глобальне підвищення температури. Найбільше, згідно з прогнозами, постраждають Близький Схід, Південно-Східна Азія, Південна Америка і Західна Африка. Ми в цей список регіонів найбільшого ризику не входимо. Отже, ще трохи поживемо – якщо передчасно не доконають наші проблеми, не пов’язані зі змінами клімату…

Україна

Засіб проти бовдурів

Розваги молодих і не дуже молодих бовдурів, які знічев’я чи під впливом сечі, що раптово б’є в голову, повідомляють про нібито заміновані об’єкти, схоже, добряче набридли і компаніям, які зазнають значних збитків, і правоохоронцям. Це й зрозуміло – саме на плечі останніх лягає нелегка робота з перевірки кожного такого повідомлення. Отож, у МВС вирішили змінити порядок реагування на повідомлення про мінування. Крім цього, готується внесення змін у Кримінальний Кодекс, згідно з якими за фальшиві повідомлення “світитиме” значно суворіша відповідальність. Як повідомив глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, в цілому ряді випадків передбачається збільшити термін карної відповідальності та обмеження свободи до понад 6 років. Крім цього, гумор таких жартівників-неадекватів планується додатково оцінювати ще й конфіскацією майна. За умови, звичайно, що воно у них є…

“Торжество правосуддя” по-українськи

Історія з президентом “Карпат” Петром Димінським, за участю якого близько двох років тому сталася ДТП, внаслідок якого загинула 31-річна жінка, є переконливим прикладом ефективності української правоохоронної системи і, зокрема, торжества правосуддя. Спершу вину за пригоду поквапився взяти на себе вірний водій Димінського, який не знав, що у нього і його боса ДНК може бути різною. Сам же ймовірний винуватець ДТП, мабуть, вирішив, що добровільне “заслання” у швейцарську Женеву для нього краще, ніж можливі процесуальні дії на батьківщині, й оперативно відлетів туди, користуючись “режимом найбільшого сприяння” з боку правоохоронців. А нещодавно його адвокат зажадав закриття справи, оскільки, мовляв, у її матеріалах немає жодного доказу провини Димінського ДТП. І що термін її розслідування не було продовжено. Це й надихнуло захисника звернутися в прокуратуру Львівської області чи то з проханням, чи з вимогою закрити справу. Відповіді ще не отримав, але передбачення скептиків щодо того, що ця справа буде “спущена на гальмах” набувають дедалі реальніших обрисів…

Інший бік медалі

Не встигли причетні до надання нам безвізу політики досхочу натішитися цим звершенням, як ця медаль повернулася іншим, не таким блискучим боком. Як свідчить дослідження громадської організації «Європа без бар’єрів», Україна у 2018 році стала лідером за кількістю відмов у в’їзді до країн ЄС. Понад 57 тисяч українців не змогли перетнути кордон з країнами Європейського Союзу. Головними причинами відмови були відсутність належних документів, що підтверджують мету поїздки, а також достатньої кількості грошей. Щодо останнього відмови не завжди були обґрунтованими – просто прикордонники країн ЄС відмовлялися приймати кошти на картці як доказ платоспроможності. Втім, як зазначає «Європа без бар’єрів», така кількість відмов є очікуваною, а у 2019 році тенденції до різкого підвищення кількості відмов не передбачається. Словом, не все так погано в нашому домі, коли… з нього можна безперешкодно виїхати?

Тернопіль

Радість і шкода у числі

“Все є число” – саме так охарактеризував сутність процесів, що відбуваються у природі та соціумі, знаменитий давньогрецький філософ і математик Піфагор (або ж, згідно з новим правописом, Пітагор). Ним можна визначити і ступінь радості від життя, і навпаки – міру отриманої від нього шкоди. Приміром, звістка про 70 зареєстрованих у травні на Тернопіллі нових автомобілів середньою вартістю $27 тис. сповнює їхніх власників почуттям задоволення за надбане чесною працею. Ну, а їхніх менш обласканих долею співгромадян – гордістю за своїх працьовитих і талановитих краян. І ніякої тобі жаби, яка немилосердно душить – одна лише гордість. Зрештою, кінець у всіх один, і в останню дорогу навряд чи поїдеш на Renault чи Toyota. Для цього є спеціальний транспорт, оплату за використання якого, а також і за всі супутні життєрадісні послуги, як от оформлення свідоцтва про поховання, використання обрядового залу, викопування могили і т. ін. виконком міськради турботливо підняв. Про значення чисел, зокрема, сум майна у своїх сумочках, богомольним прихожанкам не варто забувати навіть у храмах – нещодавно саме там чиясь співчутлива рука позбавила одну з них зайвого тягаря у вигляді смартфона вартістю 14 тис. грн…

Ігор Дуда